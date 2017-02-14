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卓球　県高校強化大会最終日　記録

2017/02/14 09:24

　◇卓球　県高校強化大会最終日（12日・坂出市立体育館）

　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）尽誠2勝（2）三本松1勝1敗（3）高松北2敗▽B組　（1）高松中央2勝（2）志度1勝1敗（3）高松桜井2敗▽C組　（1）高松商3勝（2）土庄2勝1敗（3）坂出工1勝2敗（4）英明3敗▽D組　（1）高松西3勝（2）丸亀城西2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）石田3敗▽E組　（1）多度津3勝（2）香川中央2勝1敗（3）高松東1勝2敗（4）善通寺一3敗▽F組　（1）高松工2勝（2）観音寺中央1勝1敗（3）小豆島2敗▽G組　（1）観音寺一3勝（2）三豊工2勝1敗（3）坂出一1勝2敗（4）農経3敗▽H組　（1）坂出3勝（2）高松2勝1敗（3）丸亀1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
尽誠　3―0　坂出
高松西　3―2　多度津
高松商　3―0　高松工
高松中央　3―0　観音寺一

　▽準決勝
尽誠　3―0　高松西
高松商　3―2　高松中央

　▽3位決定戦
高松中央　3―1　高松西

　▽決勝
高松商　3―2　尽誠
　中西　0―3　笹田〇
〇松永　3―2　礒野
〇高橋・平井　3―2　割石・笹田
　平井　0―3　割石〇
〇高橋　3―0　山下

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）四学香川西2勝（2）高松1勝1敗（3）志度2敗▽B組　（1）高松商1勝（2）観音寺中央1敗▽C組　（1）高松中央2勝（2）小豆島・土庄1勝1敗（3）高松東2敗▽D組　（1）高瀬1勝（2）石田1敗▽E組　（1）観音寺一2勝（2）善通寺一1勝1敗（3）丸亀城西2敗▽F組　（1）高松一2勝（2）高松西1勝1敗（3）津田2敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
高松一　3―1　高瀬
高松中央　3―1　観音寺一

　▽準決勝
四学香川西　3―1　高松一
高松商　3―0　高松中央

　▽3位決定戦
高松中央　3―2　高松一

　▽決勝
高松商　3―1　四学香川西
　久保　0―3　三笘〇
〇若林　3―0　都丸
〇中条・若林　3―1　三笘・三谷
〇丸山　3―1　近井

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