卓球　県高校強化大会最終日　記録

◇卓球 県高校強化大会最終日（12日・坂出市立体育館）



【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）尽誠2勝（2）三本松1勝1敗（3）高松北2敗▽B組 （1）高松中央2勝（2）志度1勝1敗（3）高松桜井2敗▽C組 （1）高松商3勝（2）土庄2勝1敗（3）坂出工1勝2敗（4）英明3敗▽D組 （1）高松西3勝（2）丸亀城西2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）石田3敗▽E組 （1）多度津3勝（2）香川中央2勝1敗（3）高松東1勝2敗（4）善通寺一3敗▽F組 （1）高松工2勝（2）観音寺中央1勝1敗（3）小豆島2敗▽G組 （1）観音寺一3勝（2）三豊工2勝1敗（3）坂出一1勝2敗（4）農経3敗▽H組 （1）坂出3勝（2）高松2勝1敗（3）丸亀1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

尽誠 3―0 坂出

高松西 3―2 多度津

高松商 3―0 高松工

高松中央 3―0 観音寺一



▽準決勝

尽誠 3―0 高松西

高松商 3―2 高松中央



▽3位決定戦

高松中央 3―1 高松西



▽決勝

高松商 3―2 尽誠

中西 0―3 笹田〇

〇松永 3―2 礒野

〇高橋・平井 3―2 割石・笹田

平井 0―3 割石〇

〇高橋 3―0 山下



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）四学香川西2勝（2）高松1勝1敗（3）志度2敗▽B組 （1）高松商1勝（2）観音寺中央1敗▽C組 （1）高松中央2勝（2）小豆島・土庄1勝1敗（3）高松東2敗▽D組 （1）高瀬1勝（2）石田1敗▽E組 （1）観音寺一2勝（2）善通寺一1勝1敗（3）丸亀城西2敗▽F組 （1）高松一2勝（2）高松西1勝1敗（3）津田2敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

高松一 3―1 高瀬

高松中央 3―1 観音寺一



▽準決勝

四学香川西 3―1 高松一

高松商 3―0 高松中央



▽3位決定戦

高松中央 3―2 高松一



▽決勝

高松商 3―1 四学香川西

久保 0―3 三笘〇

〇若林 3―0 都丸

〇中条・若林 3―1 三笘・三谷

〇丸山 3―1 近井