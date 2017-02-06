男女の決勝Ｌ進出校決まる　県高校新人バレー

バレーボールの県高校新人大会第1日は5日、香川中央高などで男女の準々決勝までを行い、決勝リーグへ進出する各4校が決まった。



最終日は12日、丸亀市民体育館で4校総当たりの決勝リーグを行い、男女上位2校が四国大会（3月18、19日・高松市総合体育館）に出場する。



▽男子1回戦 坂出工2―0高松 高松西2―0土庄 丸亀2―1高松東 三本松2―0琴平 高松桜井2―0尽誠

▽2回戦 高松工2―0坂出工 高松一2―0観音寺一 英明2―1高松西 寒川2―0丸亀 坂出2―0三本松 香川中央2―0善通寺一 香川高専高松2―0石田 多度津2―0高松桜井



▽準々決勝

高松工 2―0 高松一

寒川 2―0 英明

坂出 2―0 香川中央

多度津 2―0 香川高専高松



▽女子1回戦 観音寺中央2―0尽誠 津田2―1善通寺一 丸亀城西2―0高松 石田2―0坂出 高松東2―0高松中央 丸亀2―1飯山 英明2―0高松一 坂出商2―0三木 四学香川西2―0高松西 観音寺一2―0高松工 土庄・三本松2―0高松桜井 志度2―0高松北 高瀬2―0香川中央 琴平2―0笠田



▽2回戦 高松商2―0観音寺中央 丸亀城西2―0津田 高松東2―0石田 英明2―0丸亀 坂出商2―0四学香川西 土庄・三本松2―1観音寺一 志度2―0高瀬 高松南2―0琴平



▽準々決勝

高松商 2―0 丸亀城西

英明 2―0 高松東

坂出商 2―0 土庄三本松

高松南 2―0 志度