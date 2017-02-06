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男女の決勝Ｌ進出校決まる　県高校新人バレー

2017/02/06 09:29

　バレーボールの県高校新人大会第1日は5日、香川中央高などで男女の準々決勝までを行い、決勝リーグへ進出する各4校が決まった。

　最終日は12日、丸亀市民体育館で4校総当たりの決勝リーグを行い、男女上位2校が四国大会（3月18、19日・高松市総合体育館）に出場する。

　▽男子1回戦　坂出工2―0高松　高松西2―0土庄　丸亀2―1高松東　三本松2―0琴平　高松桜井2―0尽誠
　▽2回戦　高松工2―0坂出工　高松一2―0観音寺一　英明2―1高松西　寒川2―0丸亀　坂出2―0三本松　香川中央2―0善通寺一　香川高専高松2―0石田　多度津2―0高松桜井

　▽準々決勝
高松工　2―0　高松一
寒川　2―0　英明
坂出　2―0　香川中央
多度津　2―0　香川高専高松

　▽女子1回戦　観音寺中央2―0尽誠　津田2―1善通寺一　丸亀城西2―0高松　石田2―0坂出　高松東2―0高松中央　丸亀2―1飯山　英明2―0高松一　坂出商2―0三木　四学香川西2―0高松西　観音寺一2―0高松工　土庄・三本松2―0高松桜井　志度2―0高松北　高瀬2―0香川中央　琴平2―0笠田

　▽2回戦　高松商2―0観音寺中央　丸亀城西2―0津田　高松東2―0石田　英明2―0丸亀　坂出商2―0四学香川西　土庄・三本松2―1観音寺一　志度2―0高瀬　高松南2―0琴平

　▽準々決勝
高松商　2―0　丸亀城西
英明　2―0　高松東
坂出商　2―0　土庄三本松
高松南　2―0　志度

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