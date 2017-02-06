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香川中央１８連覇　女子は高松商　高校選抜ハンド四国予選最終日

2017/02/06 09:27

　ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選最終日は5日、愛媛県総合運動公園体育館で各県1位代表、2位代表に分かれたリーグ戦の残り試合などを行った。

　男子は香川中央が3戦全勝で18年連続24度目の頂点に立ち、女子は高松商が3連勝で12年連続18度目の優勝を飾った。

　2位リーグを1位通過した男子の高松南、女子の香川中央は、1位リーグの2位校と全国切符を懸けた第2代表決定戦に臨んだが、ともに敗れた。

　【男子】
　▽1位リーグ
香川中央　34（17―9）12　高知中央
　　　　　　　（17―3）
松山工　25―14　徳島市立

　▽順位　（1）香川中央3勝（2）松山工2勝1敗（3）高知中央1分け2敗（4）徳島市立1分け2敗＝同勝敗順位は得失点差による
（香川中央は18年連続24度目の優勝、松山工は第2代表決定戦へ）

　▽2位リーグ
高松南　19（9―8）19　土佐
　　　　　（10―11）
新田　37―13　鳴門

　▽順位　（1）高松南2勝1分け（2）新田2勝1敗（3）土佐1勝1分け1敗（4）鳴門3敗
（高松南は第2代表決定戦へ）

　▽第2代表決定戦
松山工　22（9―5）9　高松南
　　　　　（13―4）

　【女子】
　▽1位リーグ
高松商　28（16―1）3　高知東
　　　　　　（12―2）
今治東　32―7　池田

　▽順位　（1）高松商3勝（2）今治東2勝1敗（3）池田1勝2敗（4）高知東3敗
（高松商は12年連続18度目の優勝、今治東は第2代表決定戦へ）

　▽2位リーグ
香川中央　21（9―5）13　城北
　　　　　　（12―8）
今治北　28―9　岡豊

　▽順位　（1）香川中央3勝（2）今治北2勝1敗（3）城北1勝2敗（4）岡豊3敗
（香川中央は第2代表決定戦へ）

　▽第2代表決定戦
今治東　23（9―5）8　香川中央
　　　　　（14―3）

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