香川中央１８連覇　女子は高松商　高校選抜ハンド四国予選最終日

ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選最終日は5日、愛媛県総合運動公園体育館で各県1位代表、2位代表に分かれたリーグ戦の残り試合などを行った。



男子は香川中央が3戦全勝で18年連続24度目の頂点に立ち、女子は高松商が3連勝で12年連続18度目の優勝を飾った。



2位リーグを1位通過した男子の高松南、女子の香川中央は、1位リーグの2位校と全国切符を懸けた第2代表決定戦に臨んだが、ともに敗れた。



【男子】

▽1位リーグ

香川中央 34（17―9）12 高知中央

（17―3）

松山工 25―14 徳島市立



▽順位 （1）香川中央3勝（2）松山工2勝1敗（3）高知中央1分け2敗（4）徳島市立1分け2敗＝同勝敗順位は得失点差による

（香川中央は18年連続24度目の優勝、松山工は第2代表決定戦へ）



▽2位リーグ

高松南 19（9―8）19 土佐

（10―11）

新田 37―13 鳴門



▽順位 （1）高松南2勝1分け（2）新田2勝1敗（3）土佐1勝1分け1敗（4）鳴門3敗

（高松南は第2代表決定戦へ）



▽第2代表決定戦

松山工 22（9―5）9 高松南

（13―4）



【女子】

▽1位リーグ

高松商 28（16―1）3 高知東

（12―2）

今治東 32―7 池田



▽順位 （1）高松商3勝（2）今治東2勝1敗（3）池田1勝2敗（4）高知東3敗

（高松商は12年連続18度目の優勝、今治東は第2代表決定戦へ）



▽2位リーグ

香川中央 21（9―5）13 城北

（12―8）

今治北 28―9 岡豊



▽順位 （1）香川中央3勝（2）今治北2勝1敗（3）城北1勝2敗（4）岡豊3敗

（香川中央は第2代表決定戦へ）



▽第2代表決定戦

今治東 23（9―5）8 香川中央

（14―3）