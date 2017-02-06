香川中央１８連覇　女子は高松商　高校選抜ハンド四国予選最終日

ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選最終日は5日、愛媛県総合運動公園体育館で各県1位代表、2位代表に分かれたリーグ戦の残り試合などを行った。
男子は香川中央が3戦全勝で18年連続24度目の頂点に立ち、女子は高松商が3連勝で12年連続18度目の優勝を飾った。
2位リーグを1位通過した男子の高松南、女子の香川中央は、1位リーグの2位校と全国切符を懸けた第2代表決定戦に臨んだが、ともに敗れた。
【男子】
▽1位リーグ
香川中央 34（17―9）12 高知中央
（17―3）
松山工 25―14 徳島市立
▽順位 （1）香川中央3勝（2）松山工2勝1敗（3）高知中央1分け2敗（4）徳島市立1分け2敗＝同勝敗順位は得失点差による
（香川中央は18年連続24度目の優勝、松山工は第2代表決定戦へ）
▽2位リーグ
高松南 19（9―8）19 土佐
（10―11）
新田 37―13 鳴門
▽順位 （1）高松南2勝1分け（2）新田2勝1敗（3）土佐1勝1分け1敗（4）鳴門3敗
（高松南は第2代表決定戦へ）
▽第2代表決定戦
松山工 22（9―5）9 高松南
（13―4）
【女子】
▽1位リーグ
高松商 28（16―1）3 高知東
（12―2）
今治東 32―7 池田
▽順位 （1）高松商3勝（2）今治東2勝1敗（3）池田1勝2敗（4）高知東3敗
（高松商は12年連続18度目の優勝、今治東は第2代表決定戦へ）
▽2位リーグ
香川中央 21（9―5）13 城北
（12―8）
今治北 28―9 岡豊
▽順位 （1）香川中央3勝（2）今治北2勝1敗（3）城北1勝2敗（4）岡豊3敗
（香川中央は第2代表決定戦へ）
▽第2代表決定戦
今治東 23（9―5）8 香川中央
（14―3）