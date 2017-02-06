尽誠（男子）高松商（女子）が全国切符　高校選抜卓球四国予選

卓球の全国高校選抜大会四国予選は5日、高知市の春野運動公園体育館に男女とも各県2代表のの8校ずつが出場して団体戦を行った。県勢は男子の尽誠が3位、女子の高松商が4位で本大会（3月26〜28日・大阪）の出場権を獲得した。



大会は男女ともに4校ずつの総当たりによる予選リーグを行い、各組1位同士の決勝と2、3位による3〜6位決定リーグを実施。男子の上位3校と女子の上位4校が全国切符を得た。



男子の尽誠は予選を2勝1敗の2位で順位決定リーグに進出し、同リーグは3戦全勝で3位となった。高松中央は予選敗退した。



女子は高松商、四学香川西が、ともに予選1勝2敗で順位決定リーグに進出。高松商が2勝1敗で4位、四学香川西は3敗で6位だった。



【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）明徳義塾3勝（2）尽誠2勝1敗（3）松山東1勝2敗（4）徳島商3敗▽B組 （1）松山商3勝（2）高知小津2勝1敗（3）城南1勝2敗（4）高松中央3敗＝各組1位が決勝、2、3位が3〜6位決定リーグ進出



▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）

尽誠 3―0 城南

松山東 3―1 高知小津

尽誠 3―0 高知小津

松山東 3―0 城南

尽誠 3―1 松山東

高知小津 3―1 城南



▽順位 （3）尽誠3勝（4）松山東2勝1敗（5）高知小津1勝2敗（6）城南3敗



▽決勝

明徳義塾 3―0 松山商

（明徳義塾は2年連続31度目の優勝）



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）徳島商3勝（2）伊予農2勝1敗（3）四学香川西1勝2敗（4）安芸3敗▽B組 （1）土佐女3勝（2）済美2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）城南3敗＝各組1位が決勝、2、3位が3〜6位決定リーグ進出



▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）

高松商 3―2 伊予農

済美 3―1 四学香川西

済美 3―0 伊予農

高松商 3―1 四学香川西

伊予農 3―1 四学香川西

済美 3―0 高松商



▽順位 （3）済美3勝（4）高松商2勝1敗（5）伊予農1勝2敗（6）四学香川西3敗

▽決勝

土佐女 3―1 徳島商

（土佐女は2年ぶり21度目の優勝）