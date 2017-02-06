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尽誠（男子）高松商（女子）が全国切符　高校選抜卓球四国予選

2017/02/06 09:27

　卓球の全国高校選抜大会四国予選は5日、高知市の春野運動公園体育館に男女とも各県2代表のの8校ずつが出場して団体戦を行った。県勢は男子の尽誠が3位、女子の高松商が4位で本大会（3月26〜28日・大阪）の出場権を獲得した。

　大会は男女ともに4校ずつの総当たりによる予選リーグを行い、各組1位同士の決勝と2、3位による3〜6位決定リーグを実施。男子の上位3校と女子の上位4校が全国切符を得た。

　男子の尽誠は予選を2勝1敗の2位で順位決定リーグに進出し、同リーグは3戦全勝で3位となった。高松中央は予選敗退した。

　女子は高松商、四学香川西が、ともに予選1勝2敗で順位決定リーグに進出。高松商が2勝1敗で4位、四学香川西は3敗で6位だった。

　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）明徳義塾3勝（2）尽誠2勝1敗（3）松山東1勝2敗（4）徳島商3敗▽B組　（1）松山商3勝（2）高知小津2勝1敗（3）城南1勝2敗（4）高松中央3敗＝各組1位が決勝、2、3位が3〜6位決定リーグ進出

　▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
尽誠　3―0　城南
松山東　3―1　高知小津
尽誠　3―0　高知小津
松山東　3―0　城南
尽誠　3―1　松山東
高知小津　3―1　城南

　▽順位　（3）尽誠3勝（4）松山東2勝1敗（5）高知小津1勝2敗（6）城南3敗

　▽決勝
明徳義塾　3―0　松山商
（明徳義塾は2年連続31度目の優勝）

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）徳島商3勝（2）伊予農2勝1敗（3）四学香川西1勝2敗（4）安芸3敗▽B組　（1）土佐女3勝（2）済美2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）城南3敗＝各組1位が決勝、2、3位が3〜6位決定リーグ進出

　▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
高松商　3―2　伊予農
済美　3―1　四学香川西
済美　3―0　伊予農
高松商　3―1　四学香川西
伊予農　3―1　四学香川西
済美　3―0　高松商

　▽順位　（3）済美3勝（4）高松商2勝1敗（5）伊予農1勝2敗（6）四学香川西3敗
　▽決勝
土佐女　3―1　徳島商
（土佐女は2年ぶり21度目の優勝）

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