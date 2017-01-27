県高校新人駅伝あす号砲　小豆島と尽誠Ａが中心　女子　小豆島、四学香川西Ａ２強

男子第58回、女子第30回県高校新人駅伝（四国新聞社など主催）は28日、高松市生島町の県総合運動公園で開かれる。男子は18校22チーム、女子は12校14チームが出場し、新チーム初の県王座を目指して熱戦を繰り広げる。



大会は男子5区間23・5キロ、女子4区間12・9キロで争われる。



男子の優勝争いは小豆島と尽誠Aの2校が中心。2連覇を狙う小豆島は向井、竹上、丸山の3人が昨年末の全国高校駅伝経験者。特に最長区間の1区（7・6キロ）へ起用が予想される向井は、全国大会の経験が豊富で県内屈指の力を誇る。



2年ぶりの優勝を狙う尽誠Aも有力。昨年の全国高校駅伝県予選経験者が並び、スピードランナーの樋口や粘り強い双子の木山兄弟ら粒がそろい、総合力で勝負する。



女子は小豆島と四学香川西Aが2強。全国高校駅伝出場メンバーが残る小豆島は、大事なレースで力を発揮できる岡田、スピードのある藤田を中心に2連覇へ戦力が整う。



四学香川西Aも4区間すべて力のある選手がそろい、初優勝を目指す。上り調子の粘り強い橋本が1区で持ち味を発揮し、好位置でたすきをつなげれば理想的。ほかでは高松工が力がある。



スタートは女子が午前10時30分、男子が同11時50分。



男子

高 松 一

（岡宏彰監督）

堀尾綾人、三田健太、前田多透、小市崇央、三浦直起、森田凌世、猪谷高匡



高 松

（中村昭浩監督）

郷東知弘、出村伊知郎、森前航大、中村仁、山口佐助、蕨川隼佑、新名宏太朗



丸 亀

（久保樹監督）

馬場博章、塩田健太、鳥越友翔、近藤克樹、塩田晃大、坂倉貫太、浅野颯太



尽 誠 C

（大西力監督）

藤保温人、島田和昌、多田光佑、山口貴聖、上杉健太、畑山大知、藤原佑太



香 川 中 央

（石井泰史監督）

荒井遼平、亀田佳樹、鎌野雄也、青木祐太、佐々木将真、石川琉聖、出原聡磨



善 通 寺 一

（森奈緒規監督）

岡阪祐希、池田和樹、北尾渉真、大田圭人、大東勇介、玉岡龍真、宮崎貴一朗



尽 誠 B

（大西力監督）

笹山凌雅、藤原有紀人、篠原功多、図子翔也、宮崎友揮、島田和昌、藤保温人

高 松 東

（石井敦監督）

井上武、中村彪悟、浜垣和真、山地雄大、池内嵩、吉原久遠、米沢凛



三 豊 工

（山本卓監督）

入江真広、喜田健太、池田侑吾、福村道輝、安藤大貴、熊谷大輝、大西秀明



尽 誠 D

（大西力監督）

畑山大知、植原啓太、大谷楓斗、後岡健丸、藤原佑太、吉岡敬史、谷川凱



三 木

（岡雄大監督）

大沢光鋭、葛西佑樹、高井皓平、丸橋瞭志郎、溝渕智紀



笠 田 B

（白川敬三監督）

新延結友、三好良磨、三好和磨、森川陵、森糸省伍、安藤敏志、細川大輔



高 松 工

（三谷昌輝監督）

橘泰志、矢野成伍、畠山創貴、岡田佑斗、浦川和高、石川心基、岩崎幹大



笠 田 A

（川崎博功監督）

真鍋諒太、藤井悠真、伊藤夢希斗、矢野栄心、森安達章、北井翔稀、武内新汰



観 音 寺 一

（真鍋佑太監督）

豊永雅貴、白石黎、篠丸大誠、久保忠彦、岩田和真、岸上颯汰、藤岡遼太郎



英 明

（吉田由紀子監督）

藤沢虎太郎、多田完大、加茂優生、寒川達史、岡藤軍太、伊藤奏、山本龍



四学香川西

（青海知伸監督）

竹田泰士、西村亮太、柴田雄貴、松本拓巳、武田真一、宮内魁大、都丸涼太



小 豆 島

（荒川雅之監督）

向井悠介、長尾周、竹上世那、木村永遠、丸山大輝、湯川宗志、真砂拓冬



尽 誠 A

（大西力監督）

木山達哉、松岡龍馬、樋口賢太郎、木山克哉、井下大誌、笹山凌雅、藤原有紀人



高 松 北

（関正英監督）

若宮大河、松下浩大、河渕優樹、東響太、村尾祐太郎、高島大誠、安西侑樹



高 松 桜 井

（岡俊博監督）

朝日健斗、大鹿祥一、尾崎豪、佐藤和哉、田淵賢汰、森陽太、野口拓朗



坂 出

（山本雅典監督）

清水亮、大岡永吉、在家空、西谷千乃与、横田湧司、琢磨誠幸、綾野克仁



女子

四学香川西A

（北村智宏監督）

橋本萌、増田梨美、西川麗奈、本條菜奈子、天野希美



高 松 商

（河北愛監督）

飯尾天雪、久保わかな、高野笑菜、幸田彩、阿部未怜、小川和泉



四学香川西C

（青海知伸監督）

吉田果穂、神田響、酒井結衣、中野杏奈、杣友華



高 松 桜 井

（岡俊博監督）

山村咲樹、石原怜奈、染原野衣、中野日菜、松本彩加、金森優華



観 音 寺 一

（真鍋佑太監督）

山本知佳、山地里奈、田中伶奈、松本三穂、中西有香、丹下葵



四学香川西B

（北村智宏監督）

柏木あさひ、伊藤佑奈、真鍋杏実、池田莉子、杣友華、天野希美



高 松 一

（岡宏彰監督）

秋山沙也香、西山恵怜菜、野崎夏未、井田萌々香、森有紀、宮本かれん



小 豆 島

（荒川雅之監督）

岡田紗宝、堀華奈子、三木春奈、藤田真由、奥のぞみ、三木彩花



高 松

（藤田祐監督）

松浦奈央、松岡久碧子、大西春佳、大谷百香、福井実乃莉、東美帆



高 松 工

（三谷昌輝監督）

西池知紗、森本紗彗、村上祐里、安藤羽衣、稲井彩花、及川佐和子



丸 亀 城 西

（小西清隆監督）

田尾愛里、宮崎風輪、山田瑞歩、吉田姫奈、前田結衣、田中理子



高 松 北

（関正英監督）

多田有芽佳、唐谷涼奈、細川明香里、斎藤志帆、雁木知華子、吉見乃愛



観音寺中央

（北野洋二監督）

井川葉月、藤岡愛梨、大西亜美、川崎未紀、岡本渚、矢野愛優菜



笠 田

（土井翔太監督）

白井鈴華、黒川百華、藤林菜月、佐藤愛里、篠原遥香、大西朱里