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バドミントン　県ジュニア（中学）選手権第１日　記録

2017/01/22 09:56

（21日・坂出市立体育館）
　【男子ダブルス】
　▽2年A決勝トーナメント1回戦
雨山・薮内（桜町）　2―0　伊井・谷本（屋島）

　▽決勝
土居・木山（丸亀東）2（21―13）0　雨山・薮内
　　　　　　　　　　　（21―19）

　▽同B準決勝
藤谷・造田（一宮）　2―1　大西・花沢（古高松）
深田・市橋（国分寺）　2―0　矢部・桜井（一宮）

　▽決勝
藤谷・造田　2（21―16）0　深田・市橋
　　　　　　　（21―15）

　▽1年A準決勝
岡本・楠（木太）　2―0　沖田・新宅（瀬居）
石川・板東（木太）　2―1　植松・橋本（国分寺）

　▽決勝
岡本・楠　2（15―13）0　石川・板東
　　　　　　（15―10）

　▽同B準決勝
荒木・本田（坂出東部）　2―0　長尾・行※（坂出）
吉岡・永瀬（宇多津）　2―0　島田・近藤（古高松）
※は上の下に日

　▽決勝
荒木・本田　2（15―11）0　吉岡・永瀬
　　　　　　　（19―17）

　【女子ダブルス】
　▽2年A準決勝
宮本・中川陽（玉藻）2―0　宮本・玉置（宇多津）
沢地・金子（白鳥）　2―0　高木・高野（太田）

　▽決勝
沢地・金子　2（21―11）0　宮本・中川陽
　　　　　　　（21―12）

　▽同B準決勝
中北・佐野（一宮）　2―0　石川・砂川（古高松）
佐野・生越（三豊）　2―0　田村・星野（木太）


　▽決勝
中北・佐野　2（21―11）0　佐野・生越
　　　　　　　（21―8）

　▽1年A準決勝
大野・城戸（綾南）　2―0　大寺・曽我（桜町）
岡野愛・北岡（国分寺）2―0　井本・大山（香川一）

　▽決勝
大野・城戸　2（16―14）1　岡野愛・北岡
　　　　　　　　（8―15）
　　　　　　　（16―14）

　▽同B準決勝
朝倉・原岡（宇多津）　2―1　宮本・白川（三豊）
松本・多田（香川一）　2―1　山下美・田中杏（多度津）

　▽決勝
松本・多田　2（4―15）1　朝倉・原岡
　　　　　　（15―10）
　　　　　　（15―13）

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