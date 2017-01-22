バドミントン　県ジュニア（中学）選手権第１日　記録

（21日・坂出市立体育館）
【男子ダブルス】
▽2年A決勝トーナメント1回戦
雨山・薮内（桜町） 2―0 伊井・谷本（屋島）
▽決勝
土居・木山（丸亀東）2（21―13）0 雨山・薮内
（21―19）
▽同B準決勝
藤谷・造田（一宮） 2―1 大西・花沢（古高松）
深田・市橋（国分寺） 2―0 矢部・桜井（一宮）
▽決勝
藤谷・造田 2（21―16）0 深田・市橋
（21―15）
▽1年A準決勝
岡本・楠（木太） 2―0 沖田・新宅（瀬居）
石川・板東（木太） 2―1 植松・橋本（国分寺）
▽決勝
岡本・楠 2（15―13）0 石川・板東
（15―10）
▽同B準決勝
荒木・本田（坂出東部） 2―0 長尾・行※（坂出）
吉岡・永瀬（宇多津） 2―0 島田・近藤（古高松）
※は上の下に日
▽決勝
荒木・本田 2（15―11）0 吉岡・永瀬
（19―17）
【女子ダブルス】
▽2年A準決勝
宮本・中川陽（玉藻）2―0 宮本・玉置（宇多津）
沢地・金子（白鳥） 2―0 高木・高野（太田）
▽決勝
沢地・金子 2（21―11）0 宮本・中川陽
（21―12）
▽同B準決勝
中北・佐野（一宮） 2―0 石川・砂川（古高松）
佐野・生越（三豊） 2―0 田村・星野（木太）
▽決勝
中北・佐野 2（21―11）0 佐野・生越
（21―8）
▽1年A準決勝
大野・城戸（綾南） 2―0 大寺・曽我（桜町）
岡野愛・北岡（国分寺）2―0 井本・大山（香川一）
▽決勝
大野・城戸 2（16―14）1 岡野愛・北岡
（8―15）
（16―14）
▽同B準決勝
朝倉・原岡（宇多津） 2―1 宮本・白川（三豊）
松本・多田（香川一） 2―1 山下美・田中杏（多度津）
▽決勝
松本・多田 2（4―15）1 朝倉・原岡
（15―10）
（15―13）