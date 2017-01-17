県勢、男女とも３階級制す　高校選抜重量挙げ四国予選

重量挙げの全国高校選抜大会四国予選を兼ねた四国高校選抜大会は15日、徳島科学技術高で男女計15階級を行い、県勢は男子3、女子3階級を制した。



男子は53キロ級の東遼也（多度津）、85キロ級の石川司（同）、94キロ級の太田拓磨（香川中央）がそれぞれ優勝。女子は48キロ級の花城朱音（丸亀）、53キロ級の元木咲和（多度津）、69キロ級の北脇歩（同）が栄冠をつかんだ。



全国大会（3月26〜28日・石川）の出場者は後日選考される。（記録は1位と県勢上位）



【男子】

▽53キロ級 （1）東遼也（多度津）177キロ（スナッチ82＝大会新、ジャーク95）（3）森田（香川中央）155キロ（72、83）

▽56キロ級 （1）山口優人（新居浜工）203キロ＝大会新（88＝大会新、115＝大会新）（2）加藤芳崇（香川中央）191キロ（83、108＝大会タイ）（3）紀伊（多度津）182キロ（82、100）

▽62キロ級 （1）瀬尾悠太（鳴門渦潮）190キロ（90、100）

▽69キロ級 （1）船城優輝（徳島科学技術）230キロ＝大会新（105＝大会新、125＝大会新）（3）渡辺（香川中央）206キロ（96、110）

▽77キロ級 （1）前田海成（徳島科学技術）205キロ（92、113）（2）北原（多度津）196キロ（88、108）

▽85キロ級 （1）石川司（多度津）191キロ（86、105）

▽94キロ級 （1）太田拓磨（香川中央）225キロ（104、121）

▽105キロ級 （1）福山草生（新居浜南）253キロ（113、140）



【女子】

▽48キロ級 （1）花城朱音（丸亀）100キロ（スナッチ45、ジャーク55）

▽53キロ級 （1）元木咲和（多度津）118キロ（53、65）（2）藤田（同）113キロ（50、63）

▽58キロ級 （1）稲本愛里（新居浜南）118キロ（54、64）（2）久保（香川中央）101キロ（46、55）

▽63キロ級 （1）村上佳菜（新居浜南）96キロ（43、53）

▽69キロ級 （1）北脇歩（多度津）140キロ（60、80）

▽75キロ級 （1）山崎晴子（新居浜南）163キロ＝大会タイ（72＝大会タイ、91＝大会新）

▽75キロ超級 （1）松木優奈（新居浜南）110キロ（52、58）