天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

県勢、男女とも３階級制す　高校選抜重量挙げ四国予選

2017/01/17 09:34

　重量挙げの全国高校選抜大会四国予選を兼ねた四国高校選抜大会は15日、徳島科学技術高で男女計15階級を行い、県勢は男子3、女子3階級を制した。

　男子は53キロ級の東遼也（多度津）、85キロ級の石川司（同）、94キロ級の太田拓磨（香川中央）がそれぞれ優勝。女子は48キロ級の花城朱音（丸亀）、53キロ級の元木咲和（多度津）、69キロ級の北脇歩（同）が栄冠をつかんだ。

　全国大会（3月26〜28日・石川）の出場者は後日選考される。（記録は1位と県勢上位）

　【男子】
　▽53キロ級　（1）東遼也（多度津）177キロ（スナッチ82＝大会新、ジャーク95）（3）森田（香川中央）155キロ（72、83）
　▽56キロ級　（1）山口優人（新居浜工）203キロ＝大会新（88＝大会新、115＝大会新）（2）加藤芳崇（香川中央）191キロ（83、108＝大会タイ）（3）紀伊（多度津）182キロ（82、100）
　▽62キロ級　（1）瀬尾悠太（鳴門渦潮）190キロ（90、100）
　▽69キロ級　（1）船城優輝（徳島科学技術）230キロ＝大会新（105＝大会新、125＝大会新）（3）渡辺（香川中央）206キロ（96、110）
　▽77キロ級　（1）前田海成（徳島科学技術）205キロ（92、113）（2）北原（多度津）196キロ（88、108）
　▽85キロ級　（1）石川司（多度津）191キロ（86、105）
　▽94キロ級　（1）太田拓磨（香川中央）225キロ（104、121）
　▽105キロ級　（1）福山草生（新居浜南）253キロ（113、140）

　【女子】
　▽48キロ級　（1）花城朱音（丸亀）100キロ（スナッチ45、ジャーク55）
　▽53キロ級　（1）元木咲和（多度津）118キロ（53、65）（2）藤田（同）113キロ（50、63）
　▽58キロ級　（1）稲本愛里（新居浜南）118キロ（54、64）（2）久保（香川中央）101キロ（46、55）
　▽63キロ級　（1）村上佳菜（新居浜南）96キロ（43、53）
　▽69キロ級　（1）北脇歩（多度津）140キロ（60、80）
　▽75キロ級　（1）山崎晴子（新居浜南）163キロ＝大会タイ（72＝大会タイ、91＝大会新）
　▽75キロ超級　（1）松木優奈（新居浜南）110キロ（52、58）

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 県選抜、耐えて４１位　都道府県対抗女…
  2. 男女とも高松商制す　全国高校選抜剣道…
  3. 尽誠、男女とも優勝　男子の高瀬も全国…
  4. ＦＷ原「目標は２０得点」　カマタマ新…
  5. 高松商、２年連続男女Ｖ　全国高校柔道…
  6. 尽誠など、決勝Ｌ白星発進　県高校新人…
  7. バレーボール県リーグ　記録…
  8. 香川１２連覇　大阪選抜に５―２　アイ…
  9. コーマラント４位　四国クラブユースサ…
  10. ＮＦＬ、ペイトリオッツ決勝進出／ファ…
集計対象記事：15日11:25〜17日11:25配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 錦織が７年連続初戦突破　添田、土居、…
  2. ２横綱敗れ、稀勢の里初黒星　貴ノ岩と…
  3. Ｊリーグ創設の木之本興三氏死去　日韓…
  4. 卓球、小６の小野が１回戦を突破　全日…
  5. ロッテ伊東監督が野球殿堂入り　星野、…
  6. Ｊ２名古屋、新体制が本格始動　風間新…
  7. ソフトＢの中村晃「長打欲しい」　自主…
  8. ソフトＢの長谷川「動けている」　走る…
  9. カブスの選手ら大統領から祝福　１月に…
  10. 宮里藍が６年ぶり出場　日本女子ゴルフ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.