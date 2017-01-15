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河野（高松商）頂点　無差別級　女子は古枝（高松商）　全国高校柔道県大会第１日

2017/01/15 09:29

　柔道の全国高校選手権県大会第1日は14日、高松市福岡町の県立武道館で男女10階級の個人戦を行い、無差別級は男子が河野賢伸（高松商）、女子は古枝あさひ（同）が頂点に立った。各階級優勝者は本大会（3月19、20日・日本武道館）に出場する。

　最終日の15日は、同武道館で団体戦を行う。

　【男子個人】
　▽60キロ級準決勝
兎子尾（高松商）　内　股　平井（坂出一）
山下（英明）　優　勢　藤沢（高松商）
　▽決勝
兎子尾　優　勢　山下
　▽66キロ級準決勝
藤本（坂出一）　腕ひしぎ十字固め　清積（尽誠）
青山（香川高専高松）　合わせ技　大熊（坂出工）
　▽決勝
青山　送り襟絞め　藤本
　▽73キロ級準決勝
大西（丸亀）　優　勢　多田（高松商）
山口（坂出一）　優　勢　岡本（坂出工）
　▽決勝
大西　反則勝ち　山口
　▽81キロ級準決勝
中橋（高松商）　大外刈り　黒川（英明）
川田（英明）　背負い投げ　十河（英明）
　▽決勝
中橋　三角絞め　川田
　▽無差別級準決勝
山崎（坂出一）　優　勢　有馬（高松商）
河野（高松商）　小外刈り　佐藤（坂出工）
　▽決勝
河野　優　勢　山崎

　【女子個人】
　▽48キロ級1回戦
溝淵（高松中央）　優　勢　小野（尽誠）
　▽決勝
糸目（高松中央）　横四方固め　溝淵
　▽52キロ級準決勝
須藤（坂出一）　けさ固め　赤川（高松中央）
岡村（高松中央）　優　勢　佐藤（高松商）
　▽決勝
岡村　合わせ技　須藤
　▽57キロ級1回戦
代（高松商）　優　勢　佐々木（高松中央）
　▽決勝
芹井（高松中央）　優　勢　代
　▽63キロ級1回戦
難波（坂出一）　大内刈り　村井（志度）
吉田（志度）　優　勢　尾崎（高松中央）
　▽決勝
難波　合わせ技　吉田
　▽無差別級1回戦
南原（高松商）　横四方固め　熊野（高松一）
　▽決勝
古枝（高松商）　上四方固め　南原

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