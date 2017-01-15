河野（高松商）頂点　無差別級　女子は古枝（高松商）　全国高校柔道県大会第１日

柔道の全国高校選手権県大会第1日は14日、高松市福岡町の県立武道館で男女10階級の個人戦を行い、無差別級は男子が河野賢伸（高松商）、女子は古枝あさひ（同）が頂点に立った。各階級優勝者は本大会（3月19、20日・日本武道館）に出場する。
最終日の15日は、同武道館で団体戦を行う。
【男子個人】
▽60キロ級準決勝
兎子尾（高松商） 内 股 平井（坂出一）
山下（英明） 優 勢 藤沢（高松商）
▽決勝
兎子尾 優 勢 山下
▽66キロ級準決勝
藤本（坂出一） 腕ひしぎ十字固め 清積（尽誠）
青山（香川高専高松） 合わせ技 大熊（坂出工）
▽決勝
青山 送り襟絞め 藤本
▽73キロ級準決勝
大西（丸亀） 優 勢 多田（高松商）
山口（坂出一） 優 勢 岡本（坂出工）
▽決勝
大西 反則勝ち 山口
▽81キロ級準決勝
中橋（高松商） 大外刈り 黒川（英明）
川田（英明） 背負い投げ 十河（英明）
▽決勝
中橋 三角絞め 川田
▽無差別級準決勝
山崎（坂出一） 優 勢 有馬（高松商）
河野（高松商） 小外刈り 佐藤（坂出工）
▽決勝
河野 優 勢 山崎
【女子個人】
▽48キロ級1回戦
溝淵（高松中央） 優 勢 小野（尽誠）
▽決勝
糸目（高松中央） 横四方固め 溝淵
▽52キロ級準決勝
須藤（坂出一） けさ固め 赤川（高松中央）
岡村（高松中央） 優 勢 佐藤（高松商）
▽決勝
岡村 合わせ技 須藤
▽57キロ級1回戦
代（高松商） 優 勢 佐々木（高松中央）
▽決勝
芹井（高松中央） 優 勢 代
▽63キロ級1回戦
難波（坂出一） 大内刈り 村井（志度）
吉田（志度） 優 勢 尾崎（高松中央）
▽決勝
難波 合わせ技 吉田
▽無差別級1回戦
南原（高松商） 横四方固め 熊野（高松一）
▽決勝
古枝（高松商） 上四方固め 南原