河野（高松商）頂点　無差別級　女子は古枝（高松商）　全国高校柔道県大会第１日

柔道の全国高校選手権県大会第1日は14日、高松市福岡町の県立武道館で男女10階級の個人戦を行い、無差別級は男子が河野賢伸（高松商）、女子は古枝あさひ（同）が頂点に立った。各階級優勝者は本大会（3月19、20日・日本武道館）に出場する。



最終日の15日は、同武道館で団体戦を行う。



【男子個人】

▽60キロ級準決勝

兎子尾（高松商） 内 股 平井（坂出一）

山下（英明） 優 勢 藤沢（高松商）

▽決勝

兎子尾 優 勢 山下

▽66キロ級準決勝

藤本（坂出一） 腕ひしぎ十字固め 清積（尽誠）

青山（香川高専高松） 合わせ技 大熊（坂出工）

▽決勝

青山 送り襟絞め 藤本

▽73キロ級準決勝

大西（丸亀） 優 勢 多田（高松商）

山口（坂出一） 優 勢 岡本（坂出工）

▽決勝

大西 反則勝ち 山口

▽81キロ級準決勝

中橋（高松商） 大外刈り 黒川（英明）

川田（英明） 背負い投げ 十河（英明）

▽決勝

中橋 三角絞め 川田

▽無差別級準決勝

山崎（坂出一） 優 勢 有馬（高松商）

河野（高松商） 小外刈り 佐藤（坂出工）

▽決勝

河野 優 勢 山崎



【女子個人】

▽48キロ級1回戦

溝淵（高松中央） 優 勢 小野（尽誠）

▽決勝

糸目（高松中央） 横四方固め 溝淵

▽52キロ級準決勝

須藤（坂出一） けさ固め 赤川（高松中央）

岡村（高松中央） 優 勢 佐藤（高松商）

▽決勝

岡村 合わせ技 須藤

▽57キロ級1回戦

代（高松商） 優 勢 佐々木（高松中央）

▽決勝

芹井（高松中央） 優 勢 代

▽63キロ級1回戦

難波（坂出一） 大内刈り 村井（志度）

吉田（志度） 優 勢 尾崎（高松中央）

▽決勝

難波 合わせ技 吉田

▽無差別級1回戦

南原（高松商） 横四方固め 熊野（高松一）

▽決勝

古枝（高松商） 上四方固め 南原