冬季国体、県選手団総勢４０人　天皇杯２０位台が目標

県教委は13日、第72回国民体育大会の幕開けとなる冬季大会（スケート、アイスホッケー＝27〜31日・長野▽スキー＝2月14〜17日・長野）の県選手団を発表した。選手27人、本部役員、監督3人を含めた総勢40人で挑む。

スケート、アイスホッケー競技の団長は、県スケート連盟の北原良英会長、旗手はスケート成年男子の北原侑典（西日本放送）。スキー競技の団長は県スキー連盟の槙塚正福会長、旗手は片山大輔（香川大医学部）がそれぞれ務める。



県勢は、昨年の国体で冬季を含む天皇杯（男女総合）順位は40位。今大会は成年男子アイスホッケーを中心に目標の20位台を達成し、本大会（9月30日から延べ11日間・愛媛）に勢いをつけられるか。



結団壮行式は17日、県庁で開かれる。



スケート・アイスホッケー

【本部役員】団長 北原良英（県スケート連盟会長）▽副団長 宮本欣貞（県アイスホッケー連盟会長）▽総監督 荒井憲司（県教委事務局保健体育課主任体育主事）▽総務 冨田武志（県教委事務局保健体育課体育主事）林充代（県体協事務局次長）▽スポーツドクター 宮武慎（県体協スポーツドクター協議会監事）



◇スピードスケート（ショートトラック）

【監督】成年男子 北原良英（県スケート連盟）

【選手】成年男子 泉雅博（県警）尾崎起久（SGモータース高松店）北原良祐（四電）北原侑典（西日本放送）



◇アイスホッケー

【監督】成年男子 北川真史（大京穴吹建設）

【選手】成年男子 今政則、稲葉洋（以上四国コカ・コーラボトリング）金丸久、大日向洋平、大高純三朗（以上リソーシズ）鈴木崇嗣、畑中理、晒谷凌太（以上四電エンジニアリング）宇正峻英、袖山佑介（以上新日本印刷）前田健一（ALSOK香川）人里翔太（トレスタ白山）石井健太（イシダ）黒岩紘徳（西高松脳外科内科クリニック）牛窪憲太（小竹興業）晒谷和樹（四電）



スキー

【本部役員】団長 槙塚正福（県スキー連盟会長）▽副団長 佐野年計（県体協副会長）▽総監督 清水良徳（県スキー連盟理事長）▽総務 末永卓治（県教委事務局保健体育課主任体育主事）伊礼淳（県体協事務局幹事）▽スポーツドクター 杉田英樹（県体協スポーツドクター協議会）



◇大回転

【監督】全種別 清水良徳（県スキー連盟）

【選手】成年男子A 近藤一樹（大産大）片山大輔（香川大医学部）森田泰地（神戸学院大）▽同C 香川茂樹（ティーネットジャパン）高橋有人（高松市役所山岳スキーク）小形秋弘（東芝キャリアスキーク）▽成年女子B 中村有砂（へいわこどもクリニック）