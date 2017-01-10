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堤（下笠居）が頂点　女子は伊藤（善通寺西）　県中学校新人卓球最終日

2017/01/10 09:22

　卓球の県中学校新人大会最終日は9日、高松市西部運動センター体育館で男女の個人戦を行った。シングルス男子は堤陸久（下笠居）、女子は伊藤百華（善通寺西）が優勝。ダブルス男子は青涼太・近石莉功組（高瀬）、女子は住戸萌々愛・浦井涼帆組（香南）が制した。

　▽男子シングルス準々決勝
吉田（丸亀南）　3―1　宮内（一宮）
三宅（下笠居）　3−2　石井（丸亀東）
堤（下笠居）　　3―1　三谷（付属坂出）
亀井（丸亀南）　3―1　木村（高松北）
　▽準決勝
三宅　3−1　吉田
堤　　3―1　亀井
　▽3位決定戦
亀井　3―2　吉田
　▽決勝
堤　3（11―7）0　三宅
　　　（11―5）
　　　（11―6）
　▽同ダブルス準々決勝
比嘉・小橋（香東）　　　　3―0　若松・小倉（太田）
野口・秋山（観音寺中部）　3―0　東原・中村（古高松）
岩田・宇草（豊中）　　　　3―1　猪熊・須田（付属坂出）
青・近石（高瀬）　　　　　3―0　西峯・小西（丸亀南）
　▽準決勝
比嘉・小橋　3―1　野口・秋山
青・近石　　3―1　岩田・宇草
　▽決勝
青・近石　3（11―9）0　比嘉・小橋
　　　　　　（11―8）
　　　　　　（11―7）

　▽女子シングルス準々決勝
伊藤（善通寺西）　3―0　宮本（高瀬）
成瀬（丸亀南）　　3―0　井上（丸亀西）
大西友（丸亀南）　3―0　中島（三木）
大西華（高瀬）　　3−1　広瀬（丸亀東）
　▽準決勝
伊藤　　3―0　成瀬
大西友　3―2　大西華
　▽3位決定戦
成瀬　3―2　大西華
　▽決勝
伊藤　3（11―5）1　大西友
　　　　（11―13）
　　　　（11―6）
　　　　（11―4）
　▽同ダブルス準々決勝
香川・山下（丸亀南）　3―0　山根・折原（紫雲）
萩・片山（小豆島）　　3―2　田中・塩田（豊中）
松岡・真鍋（高瀬）　　3―0　香西・中野（三木）
住戸・浦井（香南）　　3―0　福家・高尾（勝賀）
　▽準決勝
香川・山下　3―0　萩・片山
住戸・浦井　3―1　松岡・真鍋
　▽決勝
住戸・浦井　3（9―11）1　香川・山下
　　　　　　　（18―16）
　　　　　　　（15―13）
　　　　　　　（11―6）

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