堤（下笠居）が頂点　女子は伊藤（善通寺西）　県中学校新人卓球最終日

卓球の県中学校新人大会最終日は9日、高松市西部運動センター体育館で男女の個人戦を行った。シングルス男子は堤陸久（下笠居）、女子は伊藤百華（善通寺西）が優勝。ダブルス男子は青涼太・近石莉功組（高瀬）、女子は住戸萌々愛・浦井涼帆組（香南）が制した。



▽男子シングルス準々決勝

吉田（丸亀南） 3―1 宮内（一宮）

三宅（下笠居） 3−2 石井（丸亀東）

堤（下笠居） 3―1 三谷（付属坂出）

亀井（丸亀南） 3―1 木村（高松北）

▽準決勝

三宅 3−1 吉田

堤 3―1 亀井

▽3位決定戦

亀井 3―2 吉田

▽決勝

堤 3（11―7）0 三宅

（11―5）

（11―6）

▽同ダブルス準々決勝

比嘉・小橋（香東） 3―0 若松・小倉（太田）

野口・秋山（観音寺中部） 3―0 東原・中村（古高松）

岩田・宇草（豊中） 3―1 猪熊・須田（付属坂出）

青・近石（高瀬） 3―0 西峯・小西（丸亀南）

▽準決勝

比嘉・小橋 3―1 野口・秋山

青・近石 3―1 岩田・宇草

▽決勝

青・近石 3（11―9）0 比嘉・小橋

（11―8）

（11―7）



▽女子シングルス準々決勝

伊藤（善通寺西） 3―0 宮本（高瀬）

成瀬（丸亀南） 3―0 井上（丸亀西）

大西友（丸亀南） 3―0 中島（三木）

大西華（高瀬） 3−1 広瀬（丸亀東）

▽準決勝

伊藤 3―0 成瀬

大西友 3―2 大西華

▽3位決定戦

成瀬 3―2 大西華

▽決勝

伊藤 3（11―5）1 大西友

（11―13）

（11―6）

（11―4）

▽同ダブルス準々決勝

香川・山下（丸亀南） 3―0 山根・折原（紫雲）

萩・片山（小豆島） 3―2 田中・塩田（豊中）

松岡・真鍋（高瀬） 3―0 香西・中野（三木）

住戸・浦井（香南） 3―0 福家・高尾（勝賀）

▽準決勝

香川・山下 3―0 萩・片山

住戸・浦井 3―1 松岡・真鍋

▽決勝

住戸・浦井 3（9―11）1 香川・山下

（18―16）

（15―13）

（11―6）