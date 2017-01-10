堤（下笠居）が頂点　女子は伊藤（善通寺西）　県中学校新人卓球最終日

卓球の県中学校新人大会最終日は9日、高松市西部運動センター体育館で男女の個人戦を行った。シングルス男子は堤陸久（下笠居）、女子は伊藤百華（善通寺西）が優勝。ダブルス男子は青涼太・近石莉功組（高瀬）、女子は住戸萌々愛・浦井涼帆組（香南）が制した。
▽男子シングルス準々決勝
吉田（丸亀南） 3―1 宮内（一宮）
三宅（下笠居） 3−2 石井（丸亀東）
堤（下笠居） 3―1 三谷（付属坂出）
亀井（丸亀南） 3―1 木村（高松北）
▽準決勝
三宅 3−1 吉田
堤 3―1 亀井
▽3位決定戦
亀井 3―2 吉田
▽決勝
堤 3（11―7）0 三宅
（11―5）
（11―6）
▽同ダブルス準々決勝
比嘉・小橋（香東） 3―0 若松・小倉（太田）
野口・秋山（観音寺中部） 3―0 東原・中村（古高松）
岩田・宇草（豊中） 3―1 猪熊・須田（付属坂出）
青・近石（高瀬） 3―0 西峯・小西（丸亀南）
▽準決勝
比嘉・小橋 3―1 野口・秋山
青・近石 3―1 岩田・宇草
▽決勝
青・近石 3（11―9）0 比嘉・小橋
（11―8）
（11―7）
▽女子シングルス準々決勝
伊藤（善通寺西） 3―0 宮本（高瀬）
成瀬（丸亀南） 3―0 井上（丸亀西）
大西友（丸亀南） 3―0 中島（三木）
大西華（高瀬） 3−1 広瀬（丸亀東）
▽準決勝
伊藤 3―0 成瀬
大西友 3―2 大西華
▽3位決定戦
成瀬 3―2 大西華
▽決勝
伊藤 3（11―5）1 大西友
（11―13）
（11―6）
（11―4）
▽同ダブルス準々決勝
香川・山下（丸亀南） 3―0 山根・折原（紫雲）
萩・片山（小豆島） 3―2 田中・塩田（豊中）
松岡・真鍋（高瀬） 3―0 香西・中野（三木）
住戸・浦井（香南） 3―0 福家・高尾（勝賀）
▽準決勝
香川・山下 3―0 萩・片山
住戸・浦井 3―1 松岡・真鍋
▽決勝
住戸・浦井 3（9―11）1 香川・山下
（18―16）
（15―13）
（11―6）