藤本（百十四銀行）２冠　男子単は小泉（百十四銀行）　県総合バドミントン最終日

バドミントンの県総合選手権最終日は8日、坂出市立体育館で男女の個人戦を行った。女子は藤本陽奈（百十四銀行）がシングルスを制し、柴村真希（同）と組んだダブルスでも頂点に立って2冠に輝いた。



男子シングルスは、小泉秀登（百十四銀行）が決勝で伏見勇真（香川中央高）に2―1で競り勝ち王座に就いた。同ダブルスは池内浩太朗・伊沢雄貴（タダノ）が制した。



【男子】

▽シングルス準々決勝

伏見勇（香川中央高） 2―0 武丸（県庁）

岡田（高松商高） 2―0 稲沢（香川中央高）

小泉（百十四銀行） 2―1 伏見和（香川中央高）

北村（日体大） 2―0 日下（アッドク）

▽準決勝

伏見勇 2―1 岡田

小泉 2―0 北村

▽決勝

小泉 2（21―13）1 伏見勇

（14―21）

（21―8）

▽ダブルス準々決勝

伏見勇（香川中央高）佐藤（英明高） 2―0 金子・竹下（高商ク）

池内・伊沢（タダノ） 2―0 好井・小山（三菱電機）

松本・那須（タダノ） 2―0 矢田・三野（高商ク）

大江（筑波大）佐藤（大産大） 2―1 藤川（大手前高松）武丸（県庁）

▽準決勝

池内・伊沢 2―1 伏見勇・佐藤

大江・佐藤 2―0 松本・那須

▽決勝

池内・伊沢 2（22―20）0 大江・佐藤

（21―17）

【女子】

▽シングルス準々決勝

柴村（百十四銀行） 2―0 渋谷（高松商高）

小野田（香川中央高） 2―0 対馬（高松商高）

藤本彩（県教職員） 2―0 上岡（一宮中）

藤本陽（百十四銀行） 2―0 田中（武庫川女大）

▽準決勝

柴村 2―0 小野田

藤本陽 2―0 藤本彩

▽決勝

藤本陽 2（21―19）0 柴村

（21―15）

▽ダブルス準々決勝

柴村・藤本（百十四銀行） 2―0 渋谷・田中（高松商高）

奴賀（甲南大）田中（武庫川女大） 2―0 稲沢（東海大）竹中（甲南大）

鍋井（高松商高教）三枝（関学大） 2―0 対馬・寒川（高松商高）

松村（県教職員）粟井（松山大） 2―1 伊沢（プレイヤーズク）伊沢（専大）

▽準決勝

柴村・藤本 2―0 奴賀・田中

松村・粟井 2―0 鍋井・三枝

▽決勝

柴村・藤本 2（21―15）0 松村・粟井

（21―18）