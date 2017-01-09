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藤本（百十四銀行）２冠　男子単は小泉（百十四銀行）　県総合バドミントン最終日

2017/01/09 09:24

　バドミントンの県総合選手権最終日は8日、坂出市立体育館で男女の個人戦を行った。女子は藤本陽奈（百十四銀行）がシングルスを制し、柴村真希（同）と組んだダブルスでも頂点に立って2冠に輝いた。

　男子シングルスは、小泉秀登（百十四銀行）が決勝で伏見勇真（香川中央高）に2―1で競り勝ち王座に就いた。同ダブルスは池内浩太朗・伊沢雄貴（タダノ）が制した。

　【男子】
　▽シングルス準々決勝
伏見勇（香川中央高）　2―0　武丸（県庁）
岡田（高松商高）　2―0　稲沢（香川中央高）
小泉（百十四銀行）　2―1　伏見和（香川中央高）
北村（日体大）　2―0　日下（アッドク）
　▽準決勝
伏見勇　2―1　岡田
小泉　2―0　北村
　▽決勝
小泉　2（21―13）1　伏見勇
　　　　（14―21）
　　　　（21―8）
　▽ダブルス準々決勝
伏見勇（香川中央高）佐藤（英明高）　2―0　金子・竹下（高商ク）
池内・伊沢（タダノ）　2―0　好井・小山（三菱電機）
松本・那須（タダノ）　2―0　矢田・三野（高商ク）
大江（筑波大）佐藤（大産大）　2―1　藤川（大手前高松）武丸（県庁）
　▽準決勝
池内・伊沢　2―1　伏見勇・佐藤
大江・佐藤　2―0　松本・那須
　▽決勝
池内・伊沢　2（22―20）0　大江・佐藤
　　　　　　　（21―17）
　【女子】
　▽シングルス準々決勝
柴村（百十四銀行）　2―0　渋谷（高松商高）
小野田（香川中央高）　2―0　対馬（高松商高）
藤本彩（県教職員）　2―0　上岡（一宮中）
藤本陽（百十四銀行）　2―0　田中（武庫川女大）
　▽準決勝
柴村　2―0　小野田
藤本陽　2―0　藤本彩
　▽決勝
藤本陽　2（21―19）0　柴村
　　　　　（21―15）
　▽ダブルス準々決勝
柴村・藤本（百十四銀行）　2―0　渋谷・田中（高松商高）
奴賀（甲南大）田中（武庫川女大）　2―0　稲沢（東海大）竹中（甲南大）
鍋井（高松商高教）三枝（関学大）　2―0　対馬・寒川（高松商高）
松村（県教職員）粟井（松山大）　2―1　伊沢（プレイヤーズク）伊沢（専大）
　▽準決勝
柴村・藤本　2―0　奴賀・田中
松村・粟井　2―0　鍋井・三枝
　▽決勝
柴村・藤本　2（21―15）0　松村・粟井
　　　　　　　（21―18）

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