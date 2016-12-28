得点王に谷川（ＬｕｃｈａＢｒｉｌｌｏ）　フットサル四国リーグ全日程終了

フットサルの四国リーグは25日、観音寺市のすぽっシュTOYOHAMAで最終節4試合を行い、今季の日程を終了した。県勢は、既に初優勝を決めていたLuchaBrillo（ルチャブリージョ）がELBLANCO（高知）と2―2で引き分け、12勝1分け1敗（勝ち点37）とした。



このほかの県勢はplacerが8勝1分け5敗（同25）で3位。香川大は2分け12敗（同2）で8位となり県リーグ降格となった。



個人賞の表彰もあり、得点王に23得点の谷川徹（LuchaBrillo）が輝いた。ベスト5には谷川のほか、西岡健太（同）岡田倫太朗（placer）が選ばれた。



優勝したLuchaBrilloは地域チャンピオンズリーグ（来年2月17〜19日・愛知ほか）に出場する。



▽最終節

愛媛大 3−2 香川大

徳島RAPAZ 6―2 Leaogrosso（高知）

placer 4―3 東温K―Luz（愛媛）

LuchaBrillo 2―2 ELBLANCO（高知）



▽順位 （1）LuchaBrillo12勝1分け1敗（勝ち点37）（2）ELBLANCO8勝2分け4敗（26）（3）placer8勝1分け5敗（25）（4）徳島RAPAZ7勝7敗（21）（5）Leaogrosso5勝4分け5敗（19）（6）東温K―Luz5勝3分け6敗（18）（7）愛媛大3勝3分け8敗（12）（8）香川大2分け12敗（2）



【個人表彰】得点王 谷川徹（LuchaBrillo）23点▽ベスト5 谷川徹、西岡健太（以上LuchaBrillo）岡田倫太朗（placer）下元英司、岩本有平（以上ELBLANCO）