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得点王に谷川（ＬｕｃｈａＢｒｉｌｌｏ）　フットサル四国リーグ全日程終了

2016/12/28 09:33

　フットサルの四国リーグは25日、観音寺市のすぽっシュTOYOHAMAで最終節4試合を行い、今季の日程を終了した。県勢は、既に初優勝を決めていたLuchaBrillo（ルチャブリージョ）がELBLANCO（高知）と2―2で引き分け、12勝1分け1敗（勝ち点37）とした。

　このほかの県勢はplacerが8勝1分け5敗（同25）で3位。香川大は2分け12敗（同2）で8位となり県リーグ降格となった。

　個人賞の表彰もあり、得点王に23得点の谷川徹（LuchaBrillo）が輝いた。ベスト5には谷川のほか、西岡健太（同）岡田倫太朗（placer）が選ばれた。

　優勝したLuchaBrilloは地域チャンピオンズリーグ（来年2月17〜19日・愛知ほか）に出場する。

　▽最終節
愛媛大　3−2　香川大
徳島RAPAZ　6―2　Leaogrosso（高知）
placer　4―3　東温K―Luz（愛媛）
LuchaBrillo　2―2　ELBLANCO（高知）

　▽順位　（1）LuchaBrillo12勝1分け1敗（勝ち点37）（2）ELBLANCO8勝2分け4敗（26）（3）placer8勝1分け5敗（25）（4）徳島RAPAZ7勝7敗（21）（5）Leaogrosso5勝4分け5敗（19）（6）東温K―Luz5勝3分け6敗（18）（7）愛媛大3勝3分け8敗（12）（8）香川大2分け12敗（2）

　【個人表彰】得点王　谷川徹（LuchaBrillo）23点▽ベスト5　谷川徹、西岡健太（以上LuchaBrillo）岡田倫太朗（placer）下元英司、岩本有平（以上ELBLANCO）

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