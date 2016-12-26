ＢＬＵＥＶＥＬＨＯ優勝　１部　県サッカーリーグ

県サッカーリーグ（1〜3部と学生）は25日、2部4試合を行い、順位決定戦と入れ替え戦を除く本年度の全日程を終了した。1部はBLUEVELHOが7勝1分けで優勝。学生は四国学院大が2年連続5度目の頂点に立った。



▽2部 長尾19803―0玉藻GW 屋島FC3―1三菱電機 高松市役所4―3メイプル21 シーガル1―0ガロア



【最終成績】

▽1部 （1）BLUEVELHO7勝1分け（2）高商ク5勝1分け2敗（3）ミルポワ5勝1分け2敗（4）南ク4勝4敗（5）〓z3勝2分け3敗（6）Mentirosa3勝1分け4敗（7）三菱化学2勝1分け5敗（8）四電2勝1分け5敗（9）丸亀2分け6敗＝同勝敗順位は得失点差による

▽2部 （1）屋島FC4勝3分け1敗（2）玉藻GW5勝3敗（3）長尾19804勝1分け3敗（4）シーガル4勝1分け3敗（5）ガロア4勝1分け3敗（6）メイプル214勝4敗（7）高松市役所3勝2分け3敗（8）三菱電機2勝2分け4敗（9）善通寺2分け6敗＝3、4位は得点率、4、5位は得失点差による

▽3部A （1）南7勝1分け（2）牟礼ク6勝2敗（3）ReVolt6勝2敗（4）JOYFUL6勝2敗（5）IF883勝5敗（6）Peek―Aboo2勝1分け5敗（7）NTTドコモ四国2勝6敗（8）又信香川2勝6敗（8）夢道会1勝7敗＝2〜4位は得失点差による、夢道会と又信香川は棄権試合があるため規定により最下位▽同B （1）川添5勝2分け（2）観音寺アルテ5勝1分け1敗（3）リベロ5勝1分け1敗（4）中央4勝3敗（5）C・A・CENTRO2勝2分け3敗（6）F・H2勝2分け3敗（7）西風ク1勝6敗（8）ファンクヒッツ7敗＝同勝敗順位は得失点差による▽同C （1）ミスキッカーズ5勝2分け（2）丸亀WINS5勝2分け（3）TBG4勝3敗（4）県庁2勝1分け4敗（5）HIGASHI1勝2分け4敗（6）志度ク1勝1分け5敗（7）ROOMTOGROW1勝6敗（8）ZIEL4勝2分け1敗＝1、2位は得失点差による、ZIELは没収試合があるため規定により最下位▽同D （1）GAMBAKITA6勝1敗（2）三木6勝1敗（3）香西ブルーキー3勝3分け1敗（4）ソフトバンク四国3勝2分け2敗（5）まんでがん2勝1分け4敗（6）香川教員1勝6敗（7）ミスター1分け6敗（8）ドリーム3勝1分け3敗＝1、2位は得失点差による、ドリームは棄権試合があるため規定により最下位

▽学生 （1）四国学院大5勝1分け（2）高松大3勝2分け1敗（3）香川大2勝1分け3敗（4）香川高専高松6敗