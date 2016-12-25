女子単・吉川（英明）、女子複・新井田・韮沢組（英明）Ｖ　高校選抜バド四国予選最終日

バドミントンの全国高校選抜大会四国予選最終日は24日、徳島市立体育館で男女の個人戦を行った。県勢は女子シングルスで吉川真白（英明）が初戦から1ゲームも落とさず頂点に立った。同ダブルスの新井田楓・韮沢美羽組（同）も1回戦、決勝とストレートで勝利し優勝。それぞれ全国大会（来年3月23〜26日・愛知）出場を決めた。
▽男子シングルス1回戦
曽我部（新田） 2―0 岡（徳島商）
片岡（高知商） 2―1 池田（英明）
▽3位決定戦
池田 2―1 岡
▽決勝
曽我部 2―0 片岡
▽同ダブルス1回戦
山根・池田（高松一） 2―0 岡・西村（徳島商）
片岡・弘瀬（高知商） 2―0 原田・楠（新田）
▽3位決定戦
原田・楠 2―0 岡・西村
▽決勝
片岡・弘瀬 2（21―18）0 山根・池田
（21―10）
▽2位決定戦
原田・楠 2（21―8）0 山根・池田
（21―13）
▽女子シングルス1回戦
小松（土佐女） 2―1 佐藤（徳島北）
吉川（英明） 2―0 横山（新田）
▽3位決定戦
佐藤 2―1 横山
▽決勝
吉川 2（21―10）0 小松
（21―7）
▽同ダブルス1回戦
新井田・韮沢（英明） 2―0 横山・原田（新田）
友成・高橋（城東） 2―0 小松・黒岩（土佐女）
▽3位決定戦
横山・原田 2―0 小松・黒岩
▽決勝
新井田・韮沢 2（21―11）0 友成・高橋
（21―12）
▽2位決定戦
横山・原田 2―1 友成・高橋