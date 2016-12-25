女子単・吉川（英明）、女子複・新井田・韮沢組（英明）Ｖ　高校選抜バド四国予選最終日

バドミントンの全国高校選抜大会四国予選最終日は24日、徳島市立体育館で男女の個人戦を行った。県勢は女子シングルスで吉川真白（英明）が初戦から1ゲームも落とさず頂点に立った。同ダブルスの新井田楓・韮沢美羽組（同）も1回戦、決勝とストレートで勝利し優勝。それぞれ全国大会（来年3月23〜26日・愛知）出場を決めた。



▽男子シングルス1回戦

曽我部（新田） 2―0 岡（徳島商）

片岡（高知商） 2―1 池田（英明）

▽3位決定戦

池田 2―1 岡

▽決勝

曽我部 2―0 片岡



▽同ダブルス1回戦

山根・池田（高松一） 2―0 岡・西村（徳島商）

片岡・弘瀬（高知商） 2―0 原田・楠（新田）

▽3位決定戦

原田・楠 2―0 岡・西村

▽決勝

片岡・弘瀬 2（21―18）0 山根・池田

（21―10）

▽2位決定戦

原田・楠 2（21―8）0 山根・池田

（21―13）



▽女子シングルス1回戦

小松（土佐女） 2―1 佐藤（徳島北）

吉川（英明） 2―0 横山（新田）

▽3位決定戦

佐藤 2―1 横山

▽決勝

吉川 2（21―10）0 小松

（21―7）



▽同ダブルス1回戦

新井田・韮沢（英明） 2―0 横山・原田（新田）

友成・高橋（城東） 2―0 小松・黒岩（土佐女）

▽3位決定戦

横山・原田 2―0 小松・黒岩

▽決勝

新井田・韮沢 2（21―11）0 友成・高橋

（21―12）

▽2位決定戦

横山・原田 2―1 友成・高橋