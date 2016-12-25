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女子単・吉川（英明）、女子複・新井田・韮沢組（英明）Ｖ　高校選抜バド四国予選最終日

2016/12/25 09:18

　バドミントンの全国高校選抜大会四国予選最終日は24日、徳島市立体育館で男女の個人戦を行った。県勢は女子シングルスで吉川真白（英明）が初戦から1ゲームも落とさず頂点に立った。同ダブルスの新井田楓・韮沢美羽組（同）も1回戦、決勝とストレートで勝利し優勝。それぞれ全国大会（来年3月23〜26日・愛知）出場を決めた。

　▽男子シングルス1回戦
曽我部（新田）　2―0　岡（徳島商）
片岡（高知商）　2―1　池田（英明）
　▽3位決定戦
池田　2―1　岡
　▽決勝
曽我部　2―0　片岡

　▽同ダブルス1回戦
山根・池田（高松一）　2―0　岡・西村（徳島商）
片岡・弘瀬（高知商）　2―0　原田・楠（新田）
　▽3位決定戦
原田・楠　2―0　岡・西村
　▽決勝
片岡・弘瀬　2（21―18）0　山根・池田
　　　　　　　（21―10）
　▽2位決定戦
原田・楠　2（21―8）0　山根・池田
　　　　　　（21―13）

　▽女子シングルス1回戦
小松（土佐女）　2―1　佐藤（徳島北）
吉川（英明）　2―0　横山（新田）
　▽3位決定戦
佐藤　2―1　横山
　▽決勝
吉川　2（21―10）0　小松
　　　　（21―7）

　▽同ダブルス1回戦
新井田・韮沢（英明）　2―0　横山・原田（新田）
友成・高橋（城東）　2―0　小松・黒岩（土佐女）
　▽3位決定戦
横山・原田　2―0　小松・黒岩
　▽決勝
新井田・韮沢　2（21―11）0　友成・高橋
　　　　　　　　（21―12）
　▽2位決定戦
横山・原田　2―1　友成・高橋

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