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高松中央、男女Ｖ　組手団体　全国高校選抜空手四国予選最終日

2016/12/19 09:35

　空手の全国高校選抜大会四国予選最終日は18日、徳島市立体育館で男女組手の団体と個人を行い、団体で高松中央が男女優勝を飾った。男子は10年連続、女子は3年連続。個人も高松中央勢が上位を独占。男子は崎山優成（高松中央）、女子は草野優香（同）がそれぞれ優勝し、ともに団体との2冠に輝いた。

　本大会（来年3月26〜28日・大分）には、団体は男子上位3校、女子上位2校が出場。個人は男子が既に出場権を持つ崎山、渡辺謙頼（高松中央）を除く上位3選手、女子は上位3選手が出場権を獲得した。（記録は団体と個人の県勢上位）

　【男子】
　▽組手団体1回戦　高松中央5−0小松島西　高知工3―2松山中央　徳島科学技術3―2川之江　明徳義塾4―0多度津
　▽準決勝
高松中央　3−0　高知工
徳島科学技術　3―0　明徳義塾
　▽3位決定戦
高知工　2―2　明徳義塾
　　　　内容勝ち
　▽決勝
高松中央　3−0　徳島科学技術
○　梶村　1―0　東原
　　渡辺　1―1　上田
○　梶原　2―1　春藤
○　世古　1―0　福本
　▽同個人準決勝進出決定戦
梶原（高松中央）　0―0　藤岡（高松中央）
　　　　　　　　　判定勝ち
松本（高松中央）　7―2　徳永（高松中央）
　▽第3代表決定戦
徳永　4―1　藤岡
　▽準決勝
渡辺（高松中央）　2―2　梶原
　　　　　　　　　判定勝ち
崎山（高松中央）　3−0　松本
　▽決勝
崎山　8―0　渡辺
　【女子】
　▽組手団体1回戦　松山中央3―1徳島北　今治北3―1高松商
　▽準決勝
高松中央　5−0　松山中央
今治北　3―0　小松島西
　▽3位決定戦
松山中央　2―2　小松島西
　　　　　内容勝ち
▽決勝
高松中央　3−0　今治北
○久保　6−0　矢儀
○草野　8―0　壷内
○田中　8―0　松原
　▽同個人準々決勝
定森（高松中央）　2―0　小野（徳島北）
草野（高松中央）　4―1　徳井（松山中央）
田中（高松中央）　2―0　渡部（丹原）
久保（高松中央）　3―0　池田（松山中央）
　▽準決勝
草野　3―1　定森
久保　2―2　田中
　　　判定勝ち
　▽3位決定戦
田中　3―0　定森
　▽決勝
草野　3−1　久保

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