高松中央、男女Ｖ　組手団体　全国高校選抜空手四国予選最終日

空手の全国高校選抜大会四国予選最終日は18日、徳島市立体育館で男女組手の団体と個人を行い、団体で高松中央が男女優勝を飾った。男子は10年連続、女子は3年連続。個人も高松中央勢が上位を独占。男子は崎山優成（高松中央）、女子は草野優香（同）がそれぞれ優勝し、ともに団体との2冠に輝いた。
本大会（来年3月26〜28日・大分）には、団体は男子上位3校、女子上位2校が出場。個人は男子が既に出場権を持つ崎山、渡辺謙頼（高松中央）を除く上位3選手、女子は上位3選手が出場権を獲得した。（記録は団体と個人の県勢上位）
【男子】
▽組手団体1回戦 高松中央5−0小松島西 高知工3―2松山中央 徳島科学技術3―2川之江 明徳義塾4―0多度津
▽準決勝
高松中央 3−0 高知工
徳島科学技術 3―0 明徳義塾
▽3位決定戦
高知工 2―2 明徳義塾
内容勝ち
▽決勝
高松中央 3−0 徳島科学技術
○ 梶村 1―0 東原
渡辺 1―1 上田
○ 梶原 2―1 春藤
○ 世古 1―0 福本
▽同個人準決勝進出決定戦
梶原（高松中央） 0―0 藤岡（高松中央）
判定勝ち
松本（高松中央） 7―2 徳永（高松中央）
▽第3代表決定戦
徳永 4―1 藤岡
▽準決勝
渡辺（高松中央） 2―2 梶原
判定勝ち
崎山（高松中央） 3−0 松本
▽決勝
崎山 8―0 渡辺
【女子】
▽組手団体1回戦 松山中央3―1徳島北 今治北3―1高松商
▽準決勝
高松中央 5−0 松山中央
今治北 3―0 小松島西
▽3位決定戦
松山中央 2―2 小松島西
内容勝ち
▽決勝
高松中央 3−0 今治北
○久保 6−0 矢儀
○草野 8―0 壷内
○田中 8―0 松原
▽同個人準々決勝
定森（高松中央） 2―0 小野（徳島北）
草野（高松中央） 4―1 徳井（松山中央）
田中（高松中央） 2―0 渡部（丹原）
久保（高松中央） 3―0 池田（松山中央）
▽準決勝
草野 3―1 定森
久保 2―2 田中
判定勝ち
▽3位決定戦
田中 3―0 定森
▽決勝
草野 3−1 久保