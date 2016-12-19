高松中央、男女Ｖ　組手団体　全国高校選抜空手四国予選最終日

空手の全国高校選抜大会四国予選最終日は18日、徳島市立体育館で男女組手の団体と個人を行い、団体で高松中央が男女優勝を飾った。男子は10年連続、女子は3年連続。個人も高松中央勢が上位を独占。男子は崎山優成（高松中央）、女子は草野優香（同）がそれぞれ優勝し、ともに団体との2冠に輝いた。



本大会（来年3月26〜28日・大分）には、団体は男子上位3校、女子上位2校が出場。個人は男子が既に出場権を持つ崎山、渡辺謙頼（高松中央）を除く上位3選手、女子は上位3選手が出場権を獲得した。（記録は団体と個人の県勢上位）



【男子】

▽組手団体1回戦 高松中央5−0小松島西 高知工3―2松山中央 徳島科学技術3―2川之江 明徳義塾4―0多度津

▽準決勝

高松中央 3−0 高知工

徳島科学技術 3―0 明徳義塾

▽3位決定戦

高知工 2―2 明徳義塾

内容勝ち

▽決勝

高松中央 3−0 徳島科学技術

○ 梶村 1―0 東原

渡辺 1―1 上田

○ 梶原 2―1 春藤

○ 世古 1―0 福本

▽同個人準決勝進出決定戦

梶原（高松中央） 0―0 藤岡（高松中央）

判定勝ち

松本（高松中央） 7―2 徳永（高松中央）

▽第3代表決定戦

徳永 4―1 藤岡

▽準決勝

渡辺（高松中央） 2―2 梶原

判定勝ち

崎山（高松中央） 3−0 松本

▽決勝

崎山 8―0 渡辺

【女子】

▽組手団体1回戦 松山中央3―1徳島北 今治北3―1高松商

▽準決勝

高松中央 5−0 松山中央

今治北 3―0 小松島西

▽3位決定戦

松山中央 2―2 小松島西

内容勝ち

▽決勝

高松中央 3−0 今治北

○久保 6−0 矢儀

○草野 8―0 壷内

○田中 8―0 松原

▽同個人準々決勝

定森（高松中央） 2―0 小野（徳島北）

草野（高松中央） 4―1 徳井（松山中央）

田中（高松中央） 2―0 渡部（丹原）

久保（高松中央） 3―0 池田（松山中央）

▽準決勝

草野 3―1 定森

久保 2―2 田中

判定勝ち

▽3位決定戦

田中 3―0 定森

▽決勝

草野 3−1 久保