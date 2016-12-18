形女子団体・高松商が初Ｖ　全国高校選抜空手四国予選第１日

空手の全国高校選抜大会四国予選第1日は17日、徳島市立体育館で男女の形の団体と個人を行った。女子団体は高松商と坂出の県勢決勝となり、高松商が3―2で競り勝って初優勝を飾った。個人男子は山本理央（高松中央）が2連覇達成。同女子は川根千奈（津田）が近藤乃愛（高松商）との県勢決勝を5―0で制して頂点に立った。3位には門井佑紀（坂出）が入った。



男女ともに団体は上位2校、個人は上位3選手が本大会（来年3月26〜28日・大分）の出場権を獲得した。

大会最終日は18日、同体育館で組手の団体と個人を行う。（記録は団体と県勢の個人上位）



【男子】

▽形団体1回戦 多度津3―2今治西 城南3―2明徳義塾 松山中央5―0徳島北 高知工4―1高松中央

▽準決勝

城南 3―2 多度津

高知工 3―2 松山中央

▽3位決定戦

多度津 3―2 松山中央

▽決勝

高知工 5―0 城南

▽同個人準々決勝

山本（高松中央） 5―0 森下（宿毛工）

阿部（城南） 3―2 山口（多度津）

▽準決勝

山本 5―0 中村（松山中央）

▽決勝

山本 5―0 石丸（松山東）



【女子】

▽形団体1回戦 小松島西4―1今治北 坂出5―0松山中央

▽準決勝

高松商 5―0 小松島西

坂出 5―0 徳島北

▽3位決定戦

徳島北 5―0 小松島西

▽決勝

高松商 3―2 坂出

▽同個人準々決勝

川根（津田） 5―0 妻鳥（川之江）

北村（丸亀） 4―1 池田（松山中央）

近藤（高松商） 5―0 出葉（富岡東）

門井（坂出） 3―2 青野（聖カタリナ学園）

▽準決勝

川根 3―2 北村

近藤 4―1 門井

▽3位決定戦

門井 4―1 北村

▽決勝

川根 5―0 近藤