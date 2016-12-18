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形女子団体・高松商が初Ｖ　全国高校選抜空手四国予選第１日

2016/12/18 09:28

　空手の全国高校選抜大会四国予選第1日は17日、徳島市立体育館で男女の形の団体と個人を行った。女子団体は高松商と坂出の県勢決勝となり、高松商が3―2で競り勝って初優勝を飾った。個人男子は山本理央（高松中央）が2連覇達成。同女子は川根千奈（津田）が近藤乃愛（高松商）との県勢決勝を5―0で制して頂点に立った。3位には門井佑紀（坂出）が入った。

　男女ともに団体は上位2校、個人は上位3選手が本大会（来年3月26〜28日・大分）の出場権を獲得した。
　大会最終日は18日、同体育館で組手の団体と個人を行う。（記録は団体と県勢の個人上位）

　【男子】
　▽形団体1回戦　多度津3―2今治西　城南3―2明徳義塾　松山中央5―0徳島北　高知工4―1高松中央
　▽準決勝
城南　3―2　多度津
高知工　3―2　松山中央
　▽3位決定戦
多度津　3―2　松山中央
　▽決勝
高知工　5―0　城南
　▽同個人準々決勝
山本（高松中央）　5―0　森下（宿毛工）
阿部（城南）　3―2　山口（多度津）
　▽準決勝
山本　5―0　中村（松山中央）
　▽決勝
山本　5―0　石丸（松山東）

　【女子】
　▽形団体1回戦　小松島西4―1今治北　坂出5―0松山中央
　▽準決勝
高松商　5―0　小松島西
坂出　5―0　徳島北
　▽3位決定戦
徳島北　5―0　小松島西
　▽決勝
高松商　3―2　坂出
　▽同個人準々決勝
川根（津田）　5―0　妻鳥（川之江）
北村（丸亀）　4―1　池田（松山中央）
近藤（高松商）　5―0　出葉（富岡東）
門井（坂出）　3―2　青野（聖カタリナ学園）
　▽準決勝
川根　3―2　北村
近藤　4―1　門井
　▽3位決定戦
門井　4―1　北村
　▽決勝
川根　5―0　近藤

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