太田勢５階級でＶ　県中学新人柔道

柔道の県中学校新人大会最終日は11日、高松市福岡町の県立武道館で男女計16階級の個人戦を行った。男女団体を制した太田勢が5階級で頂点に立った。



【男子個人】

▽50キロ級準決勝

西尾（牟礼） けさ固め 奈良（山田）

陶山（善通寺東） 背負い投げ 村尾（桜町）

▽決勝

陶山 優 勢 西尾

▽55キロ級準決勝

田中（太田） 内 股 寺尾（さぬき南）

前田（綾南） 優 勢 佐立（国分寺）

▽決勝

田中 出足払い 前田

▽60キロ級準決勝

藤本（善通寺東） 優 勢 永原（太田）

泉（牟礼） 大 腰 原（三豊）

▽決勝

藤本 背負い投げ 泉

▽66キロ級準決勝

中居（飯山） 横四方固め 松原（太田）

安藤（飯山） 優 勢 三野（観音寺中部）

▽決勝

中居 優 勢 安藤

▽73キロ級準決勝

蔵本（国分寺） 内 股 福岡（太田）

小出（牟礼） 内 股 高嶋（善通寺東）

▽決勝

蔵本 大内刈り 小出

▽81キロ級準決勝

石川（観音寺中部） 優 勢 石原（太田）

川崎（山田） 小外刈り 清藤（香川一）

▽決勝

石川 優 勢 川崎

▽90キロ級準決勝

花崎（白鳥） 払い腰 高松（山田）

宮本（牟礼） 内 股 黒川（香川誠陵）

▽決勝

花崎 合わせ技 宮本

▽90キロ超級リーグ （1）吉野和輝（太田）4勝（2）蓮井（同）3勝1敗（3）吉本（志度）2勝2敗（4）宮武（善通寺西）1勝3敗（5）前田（古高松）4敗



【女子個人】

▽40キロ級リーグ （1）大前ゆうら（丸亀南）2勝（2）友永（小豆島）1勝1敗（3）醍醐（丸亀南）2敗

▽44キロ級準決勝

豊嶋（山田） 横四方固め 有友（土庄）

岡本（小豆島） 優 勢 鳥飼（大川）

▽決勝

豊嶋 送り襟絞め 岡本

▽48キロ級準決勝

兎子尾（国分寺） 横四方固め 森（山田）

上佐（山田） 小外刈り 谷本（屋島）

▽決勝

兎子尾 背負い投げ 上佐

▽52キロ級準決勝

川崎（丸亀東） 優 勢 入江（太田）

黒田（桜町） 横四方固め 森口（山田）

▽決勝

川崎 けさ固め 黒田

▽57キロ級リーグ （1）秋山晴香（太田）4勝（2）中村（大川）3勝1敗（3）土岐（香川一）2勝2敗（4）山田（土庄）1勝3敗（5）北村（大川）4敗

▽63キロ級準決勝

西内（山田） 横四方固め 坂本（坂出）

林（三木） 大内返し 横井（丸亀南）

▽決勝

西内 優 勢 林

▽70キロ級リーグ （1）網谷祐里（太田）2勝（2）山口（白鳥）1勝1敗（3）松尾（牟礼）2敗

▽70キロ超級リーグ （1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗