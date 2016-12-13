太田勢５階級でＶ　県中学新人柔道

柔道の県中学校新人大会最終日は11日、高松市福岡町の県立武道館で男女計16階級の個人戦を行った。男女団体を制した太田勢が5階級で頂点に立った。
【男子個人】
▽50キロ級準決勝
西尾（牟礼） けさ固め 奈良（山田）
陶山（善通寺東） 背負い投げ 村尾（桜町）
▽決勝
陶山 優 勢 西尾
▽55キロ級準決勝
田中（太田） 内 股 寺尾（さぬき南）
前田（綾南） 優 勢 佐立（国分寺）
▽決勝
田中 出足払い 前田
▽60キロ級準決勝
藤本（善通寺東） 優 勢 永原（太田）
泉（牟礼） 大 腰 原（三豊）
▽決勝
藤本 背負い投げ 泉
▽66キロ級準決勝
中居（飯山） 横四方固め 松原（太田）
安藤（飯山） 優 勢 三野（観音寺中部）
▽決勝
中居 優 勢 安藤
▽73キロ級準決勝
蔵本（国分寺） 内 股 福岡（太田）
小出（牟礼） 内 股 高嶋（善通寺東）
▽決勝
蔵本 大内刈り 小出
▽81キロ級準決勝
石川（観音寺中部） 優 勢 石原（太田）
川崎（山田） 小外刈り 清藤（香川一）
▽決勝
石川 優 勢 川崎
▽90キロ級準決勝
花崎（白鳥） 払い腰 高松（山田）
宮本（牟礼） 内 股 黒川（香川誠陵）
▽決勝
花崎 合わせ技 宮本
▽90キロ超級リーグ （1）吉野和輝（太田）4勝（2）蓮井（同）3勝1敗（3）吉本（志度）2勝2敗（4）宮武（善通寺西）1勝3敗（5）前田（古高松）4敗
【女子個人】
▽40キロ級リーグ （1）大前ゆうら（丸亀南）2勝（2）友永（小豆島）1勝1敗（3）醍醐（丸亀南）2敗
▽44キロ級準決勝
豊嶋（山田） 横四方固め 有友（土庄）
岡本（小豆島） 優 勢 鳥飼（大川）
▽決勝
豊嶋 送り襟絞め 岡本
▽48キロ級準決勝
兎子尾（国分寺） 横四方固め 森（山田）
上佐（山田） 小外刈り 谷本（屋島）
▽決勝
兎子尾 背負い投げ 上佐
▽52キロ級準決勝
川崎（丸亀東） 優 勢 入江（太田）
黒田（桜町） 横四方固め 森口（山田）
▽決勝
川崎 けさ固め 黒田
▽57キロ級リーグ （1）秋山晴香（太田）4勝（2）中村（大川）3勝1敗（3）土岐（香川一）2勝2敗（4）山田（土庄）1勝3敗（5）北村（大川）4敗
▽63キロ級準決勝
西内（山田） 横四方固め 坂本（坂出）
林（三木） 大内返し 横井（丸亀南）
▽決勝
西内 優 勢 林
▽70キロ級リーグ （1）網谷祐里（太田）2勝（2）山口（白鳥）1勝1敗（3）松尾（牟礼）2敗
▽70キロ超級リーグ （1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗