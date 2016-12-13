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太田勢５階級でＶ　県中学新人柔道

2016/12/13 09:28

　柔道の県中学校新人大会最終日は11日、高松市福岡町の県立武道館で男女計16階級の個人戦を行った。男女団体を制した太田勢が5階級で頂点に立った。

　【男子個人】
　▽50キロ級準決勝
西尾（牟礼）　けさ固め　奈良（山田）
陶山（善通寺東）　背負い投げ　村尾（桜町）
　▽決勝
陶山　優　勢　西尾
　▽55キロ級準決勝
田中（太田）　内　股　寺尾（さぬき南）
前田（綾南）　優　勢　佐立（国分寺）
　▽決勝
田中　出足払い　前田
　▽60キロ級準決勝
藤本（善通寺東）　優　勢　永原（太田）
泉（牟礼）　大　腰　原（三豊）
　▽決勝
藤本　背負い投げ　泉
　▽66キロ級準決勝
中居（飯山）　横四方固め　松原（太田）
安藤（飯山）　優　勢　三野（観音寺中部）
　▽決勝
中居　優　勢　安藤
　▽73キロ級準決勝
蔵本（国分寺）　内　股　福岡（太田）
小出（牟礼）　内　股　高嶋（善通寺東）
　▽決勝
蔵本　大内刈り　小出
　▽81キロ級準決勝
石川（観音寺中部）　優　勢　石原（太田）
川崎（山田）　小外刈り　清藤（香川一）
　▽決勝
石川　優　勢　川崎
　▽90キロ級準決勝
花崎（白鳥）　払い腰　高松（山田）
宮本（牟礼）　内　股　黒川（香川誠陵）
　▽決勝
花崎　合わせ技　宮本
　▽90キロ超級リーグ　（1）吉野和輝（太田）4勝（2）蓮井（同）3勝1敗（3）吉本（志度）2勝2敗（4）宮武（善通寺西）1勝3敗（5）前田（古高松）4敗

　【女子個人】
　▽40キロ級リーグ　（1）大前ゆうら（丸亀南）2勝（2）友永（小豆島）1勝1敗（3）醍醐（丸亀南）2敗
　▽44キロ級準決勝
豊嶋（山田）　横四方固め　有友（土庄）
岡本（小豆島）　優　勢　鳥飼（大川）
　▽決勝
豊嶋　送り襟絞め　岡本
　▽48キロ級準決勝
兎子尾（国分寺）　横四方固め　森（山田）
上佐（山田）　小外刈り　谷本（屋島）
　▽決勝
兎子尾　背負い投げ　上佐
　▽52キロ級準決勝
川崎（丸亀東）　優　勢　入江（太田）
黒田（桜町）　横四方固め　森口（山田）
　▽決勝
川崎　けさ固め　黒田
　▽57キロ級リーグ　（1）秋山晴香（太田）4勝（2）中村（大川）3勝1敗（3）土岐（香川一）2勝2敗（4）山田（土庄）1勝3敗（5）北村（大川）4敗
　▽63キロ級準決勝
西内（山田）　横四方固め　坂本（坂出）
林（三木）　大内返し　横井（丸亀南）
　▽決勝
西内　優　勢　林
　▽70キロ級リーグ　（1）網谷祐里（太田）2勝（2）山口（白鳥）1勝1敗（3）松尾（牟礼）2敗
　▽70キロ超級リーグ　（1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗

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