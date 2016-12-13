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県勢３階級で全国切符　四国高校新人ボクシング

2016/12/13 09:27

　ボクシングの四国高校新人大会は10、11の両日、高知県の岡豊高で男子8階級、女子1階級を行った。県勢は、男子フライ級の福家丈司（高松工）と、認定で同ウエルター級の杉田怜士（尽誠）、女子フライ級の小原めぐ（高松工）の3選手が頂点に立ち、優勝者に与えられる全国選抜大会（来年3月20〜24日・岐阜）の出場権を獲得した。

　学校対抗は高松工が頂点に立った。

　▽男子ピン級決勝
板坂（岡豊）　判　定　武市（新田）
　▽ライトフライ級決勝
吉田（新田）　判　定　今村（高松工）
　▽フライ級1回戦
福家（高松工）　判　定　落合（新田）
　▽決勝
福家　判　定　久米川（吉野川）
　▽バンタム級1回戦
篠原（吉野川）　判　定　今井（新田）
　▽決勝
篠原　TKO3回48秒　黒川（高松工）
　▽ライト級1回戦
大熊（高松工）　判　定　佃（岡豊）
　▽決勝
上甲（松山工）　不戦勝　大熊
　▽ライトウエルター級1回戦
武智（新田）　TKO2回1分50秒　小森（高松工）
　▽決勝
武智　TKO1回1分3秒　森野（阿南工）
　▽ウエルター級決勝
杉田（尽誠）　認　定
　▽ミドル級決勝
大西（松山工）　認　定

　▽女子フライ級決勝
小原（高松工）　認　定
　▽学校対抗　（1）高松工17点（2）新田16点（3）吉野川10点（6）尽誠5点

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