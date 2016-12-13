県勢３階級で全国切符　四国高校新人ボクシング

ボクシングの四国高校新人大会は10、11の両日、高知県の岡豊高で男子8階級、女子1階級を行った。県勢は、男子フライ級の福家丈司（高松工）と、認定で同ウエルター級の杉田怜士（尽誠）、女子フライ級の小原めぐ（高松工）の3選手が頂点に立ち、優勝者に与えられる全国選抜大会（来年3月20〜24日・岐阜）の出場権を獲得した。



学校対抗は高松工が頂点に立った。



▽男子ピン級決勝

板坂（岡豊） 判 定 武市（新田）

▽ライトフライ級決勝

吉田（新田） 判 定 今村（高松工）

▽フライ級1回戦

福家（高松工） 判 定 落合（新田）

▽決勝

福家 判 定 久米川（吉野川）

▽バンタム級1回戦

篠原（吉野川） 判 定 今井（新田）

▽決勝

篠原 TKO3回48秒 黒川（高松工）

▽ライト級1回戦

大熊（高松工） 判 定 佃（岡豊）

▽決勝

上甲（松山工） 不戦勝 大熊

▽ライトウエルター級1回戦

武智（新田） TKO2回1分50秒 小森（高松工）

▽決勝

武智 TKO1回1分3秒 森野（阿南工）

▽ウエルター級決勝

杉田（尽誠） 認 定

▽ミドル級決勝

大西（松山工） 認 定



▽女子フライ級決勝

小原（高松工） 認 定

▽学校対抗 （1）高松工17点（2）新田16点（3）吉野川10点（6）尽誠5点