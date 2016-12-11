高松商高５位　大手前高松高６位　四学香川西高７位　サッカープリンスＬ四国

高校生サッカーのプリンスリーグU―18（18歳以下）四国は10日、徳島県内で最終第18節5試合を行い、全日程を終了した。県勢は参加10チームのうち、高松商高が5位、大手前高松高が6位、四学香川西高が7位で今季を終えた。



県勢3チームは最終節をいずれも白星で締めくくった。今季通算成績は高松商高が7勝5分け6敗（勝ち点26）、大手前高松高が6勝6分け6敗（24）、四学香川西高が6勝4分け8敗（22）。

リーグは明徳義塾高が12勝4分け2敗（40）で制した。



▽第18節

高松商高 2（1―1）1 徳島ヴォルティスユース

（1―0）

▽得点者【高】矢野2【徳】欅田

四学香川西高 1（1―0）0 高知西高

（0―0）

▽得点者【四】高木

大手前高松高 3（2―1）1 松山工高

（1―0）

▽得点者【大】野村2、長谷山【松】芝之内

明徳義塾高 3（1―0）0 済美高

（2―0）

徳島市立高 6（1―3）4 愛媛FCユース

（5―1）



▽最終順位 （1）明徳義塾高12勝4分け2敗（勝ち点40）（2）徳島市立高12勝3分け3敗（39）（3）愛媛FCユース11勝3分け4敗（36）（4）徳島ヴォルティスユース8勝4分け6敗（28）（5）高松商高7勝5分け6敗（26）（6）大手前高松高6勝6分け6敗（24）（7）四学香川西高6勝4分け8敗（22）（8）松山工高5勝4分け9敗（19）（9）高知西高3勝2分け13敗（11）（10）済美高2勝1分け15敗（7）＝順位は勝ち点による