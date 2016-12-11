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高松商高５位　大手前高松高６位　四学香川西高７位　サッカープリンスＬ四国

2016/12/11 09:39

　高校生サッカーのプリンスリーグU―18（18歳以下）四国は10日、徳島県内で最終第18節5試合を行い、全日程を終了した。県勢は参加10チームのうち、高松商高が5位、大手前高松高が6位、四学香川西高が7位で今季を終えた。

　県勢3チームは最終節をいずれも白星で締めくくった。今季通算成績は高松商高が7勝5分け6敗（勝ち点26）、大手前高松高が6勝6分け6敗（24）、四学香川西高が6勝4分け8敗（22）。
　リーグは明徳義塾高が12勝4分け2敗（40）で制した。

　▽第18節
高松商高　2（1―1）1　徳島ヴォルティスユース
　　　　　　（1―0）
▽得点者【高】矢野2【徳】欅田
四学香川西高　1（1―0）0　高知西高
　　　　　　　　（0―0）
▽得点者【四】高木
大手前高松高　3（2―1）1　松山工高
　　　　　　　　（1―0）
▽得点者【大】野村2、長谷山【松】芝之内
明徳義塾高　3（1―0）0　済美高
　　　　　　　（2―0）
徳島市立高　6（1―3）4　愛媛FCユース
　　　　　　　（5―1）

　▽最終順位　（1）明徳義塾高12勝4分け2敗（勝ち点40）（2）徳島市立高12勝3分け3敗（39）（3）愛媛FCユース11勝3分け4敗（36）（4）徳島ヴォルティスユース8勝4分け6敗（28）（5）高松商高7勝5分け6敗（26）（6）大手前高松高6勝6分け6敗（24）（7）四学香川西高6勝4分け8敗（22）（8）松山工高5勝4分け9敗（19）（9）高知西高3勝2分け13敗（11）（10）済美高2勝1分け15敗（7）＝順位は勝ち点による

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