天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

１部・教員クＡが優勝　香川県社会人卓球リーグ

2016/12/06 09:36

　卓球の県社会人リーグ戦は4日、多度津町民体育館など7会場に264チームが出場し、1〜27部のクラス別で団体戦を行った。1部の優勝決定戦は教員クラブAが3―2で坂出卓研Aを下して優勝した。

　▽1部優勝決定戦
教員クA　3―2　坂出卓研A
〇藤　本　3−0　本　多
　塩　見　1―3　藤　井〇
　片　岡　0−3　旅　田〇
〇松　山　3−2　大　前
○藤　本　3−0　大　前
　松　山　　　　　藤　井

　▽1部順位　（1）教員クA（2）坂出卓研A（3）ASC・B（4）バラTTC・A（5）卓球家A（6）ASC・A（7）ZEROTTC・B（8）ZEROTTC・A（9）ES高松A（10）屋島体協A
　▽2部　（1）坂出卓研B（2）ギャラリークA（3）県庁A▽3部　（1）鬼無体協A（2）多度津クA（3）満濃体協A▽4部　（1）松島体協B（2）かのか（3）丸亀卓友会B▽5部　（1）ラブオールD（2）詫間体協（3）多度津クB▽6部　（1）飯山卓友会B（2）県庁B（3）ES高松B▽7部　（1）よりあいク（2）坂出卓研D（3）志度クA▽8部　（1）宇多津クA（2）丸亀SC・A（3）小豆島クE▽9部　（1）ラブオールE（2）多肥クA（3）ASC・C▽10部　（1）丸亀卓友会C（2）川岡体協B（3）キナシ大林病院C▽11部　（1）CBク▽12部　（1）屋島体協C▽13部　（1）東植田体協A▽14部　（1）横山クB▽15部　（1）飯山卓友会D▽16部　（1）ご老公BB▽17部　（1）ZEROTTC・D▽18部　（1）尽誠クB▽19部　（1）三菱電機B▽20部　（1）尽誠クC▽21部　（1）ネットインA▽22部　（1）G☆SUCCESS・B▽23部　（1）仏生山クF▽24部　（1）JF・B▽25部　（1）ラブオールG▽26部　（1）東植田体協B▽27部　（1）志度卓同会

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 「地域のため」力走　小豆島駅伝　安田…
  2. 小豆島駅伝　後半底力　鮮やか逆転　安…
  3. 小豆島駅伝　沿道の声援、後押し　「島…
  4. 河村・脇（琴平Ｊｒ．ク）制す　女子は…
  5. 白川（琴平高教）健闘の３位　全日本な…
  6. 香川２８年連続出場権　アイスホッケー…
  7. 錦織、男女混合チーム戦で軽快／渡米し…
  8. アローズ、愛媛に快勝　ホームで連敗止…
  9. ＧＳ柔道、２０歳の朝比奈初優勝／１８…
  10. タカマツ、佐藤が日本一／全日本バド、…
集計対象記事：4日12:07〜6日12:07配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 池田勇太が賞金王など７部門受賞　男子…
  2. 日ハム大谷は２億７千万円　ダルの５年…
  3. スキーＷ杯複合、渡部暁は６位　個人第…
  4. ＧＰ出場の宮原、表彰台へ意欲　真凜「…
  5. 森福、山口俊の両投手が入団会見　ＦＡ…
  6. サッカー、亘監督が再建へ抱負　女子、…
  7. バスケ、大阪が富山に勝利　Ｂリーグ…
  8. 卓球の松山、早田組は準決勝へ　早田、…
  9. ヒル投手、約５５億円で３年契約　ウイ…
  10. 鹿島の石井監督「決勝目指す」　クラブ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.