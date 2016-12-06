１部・教員クＡが優勝　香川県社会人卓球リーグ

卓球の県社会人リーグ戦は4日、多度津町民体育館など7会場に264チームが出場し、1〜27部のクラス別で団体戦を行った。1部の優勝決定戦は教員クラブAが3―2で坂出卓研Aを下して優勝した。



▽1部優勝決定戦

教員クA 3―2 坂出卓研A

〇藤 本 3−0 本 多

塩 見 1―3 藤 井〇

片 岡 0−3 旅 田〇

〇松 山 3−2 大 前

○藤 本 3−0 大 前

松 山 藤 井



▽1部順位 （1）教員クA（2）坂出卓研A（3）ASC・B（4）バラTTC・A（5）卓球家A（6）ASC・A（7）ZEROTTC・B（8）ZEROTTC・A（9）ES高松A（10）屋島体協A

▽2部 （1）坂出卓研B（2）ギャラリークA（3）県庁A▽3部 （1）鬼無体協A（2）多度津クA（3）満濃体協A▽4部 （1）松島体協B（2）かのか（3）丸亀卓友会B▽5部 （1）ラブオールD（2）詫間体協（3）多度津クB▽6部 （1）飯山卓友会B（2）県庁B（3）ES高松B▽7部 （1）よりあいク（2）坂出卓研D（3）志度クA▽8部 （1）宇多津クA（2）丸亀SC・A（3）小豆島クE▽9部 （1）ラブオールE（2）多肥クA（3）ASC・C▽10部 （1）丸亀卓友会C（2）川岡体協B（3）キナシ大林病院C▽11部 （1）CBク▽12部 （1）屋島体協C▽13部 （1）東植田体協A▽14部 （1）横山クB▽15部 （1）飯山卓友会D▽16部 （1）ご老公BB▽17部 （1）ZEROTTC・D▽18部 （1）尽誠クB▽19部 （1）三菱電機B▽20部 （1）尽誠クC▽21部 （1）ネットインA▽22部 （1）G☆SUCCESS・B▽23部 （1）仏生山クF▽24部 （1）JF・B▽25部 （1）ラブオールG▽26部 （1）東植田体協B▽27部 （1）志度卓同会