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河村・脇（琴平Ｊｒ．ク）制す　女子は増田・高橋（善通寺ＪＳＣ）　県小学生インドアソフトテニス大会

2016/12/05 09:24

　ソフトテニスの県小学生インドア大会は4日、善通寺市民体育館で男女の個人戦を行い、男子は河村叶空・脇陽登組（琴平ジュニアクラブ）が頂点に立ち、女子は増田菜々・高橋ひかる組（善通寺JSC）が制した。

　男女とも上位6組が四国選手権（来年1月9日・善通寺市民体育館）の出場権を得た。

　▽男子準々決勝
河村・脇（琴平Jr．ク）　4―0　関本・綾（善通寺JSC）
浪越（豊中ク）滝川（ファミリークJr．）　4―2　薮田・百々（琴平Jr．ク）
白川（善通寺JSC）西城（多度津町）　4―3　井上・入江（琴平Jr．ク）
井下・杉山（多度津町）　4―0　山崎（多度津町）中山（丸亀）
　▽5位決定戦
井上・入江　4―3　薮田・百々
　▽準決勝
河村・脇　4―2　浪越・滝川
白川・西城　4―3　井下・杉山
　▽3位決定戦
井下・杉山　4―0　浪越・滝川
　▽決勝
河村・脇　4―0　白川・西城

　▽女子準々決勝
増田・高橋（善通寺JSC）　4―0　水谷・浦上（丸亀）
横佐古穏（善通寺JSC）直井（多度津町）　4―1　川田・横佐古悠（善通寺JSC）
片山（丸亀）森田（琴平Jr．ク）　4―0　矢野・田井（豊中ク）
近藤・松端（善通寺JSC）　4―0　坂本・片岡（豊中ク）
　▽5位決定戦
坂本・片岡　4―1　川田・横佐古悠
　▽準決勝
増田・高橋　4―0　横佐古穏・直井
近藤・松端　4―3　片山・森田
　▽3位決定戦
片山・森田　4―2　横佐古穏・直井
　▽決勝
増田・高橋　4―1　近藤・松端

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