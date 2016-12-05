河村・脇（琴平Ｊｒ．ク）制す　女子は増田・高橋（善通寺ＪＳＣ）　県小学生インドアソフトテニス大会

ソフトテニスの県小学生インドア大会は4日、善通寺市民体育館で男女の個人戦を行い、男子は河村叶空・脇陽登組（琴平ジュニアクラブ）が頂点に立ち、女子は増田菜々・高橋ひかる組（善通寺JSC）が制した。



男女とも上位6組が四国選手権（来年1月9日・善通寺市民体育館）の出場権を得た。



▽男子準々決勝

河村・脇（琴平Jr．ク） 4―0 関本・綾（善通寺JSC）

浪越（豊中ク）滝川（ファミリークJr．） 4―2 薮田・百々（琴平Jr．ク）

白川（善通寺JSC）西城（多度津町） 4―3 井上・入江（琴平Jr．ク）

井下・杉山（多度津町） 4―0 山崎（多度津町）中山（丸亀）

▽5位決定戦

井上・入江 4―3 薮田・百々

▽準決勝

河村・脇 4―2 浪越・滝川

白川・西城 4―3 井下・杉山

▽3位決定戦

井下・杉山 4―0 浪越・滝川

▽決勝

河村・脇 4―0 白川・西城



▽女子準々決勝

増田・高橋（善通寺JSC） 4―0 水谷・浦上（丸亀）

横佐古穏（善通寺JSC）直井（多度津町） 4―1 川田・横佐古悠（善通寺JSC）

片山（丸亀）森田（琴平Jr．ク） 4―0 矢野・田井（豊中ク）

近藤・松端（善通寺JSC） 4―0 坂本・片岡（豊中ク）

▽5位決定戦

坂本・片岡 4―1 川田・横佐古悠

▽準決勝

増田・高橋 4―0 横佐古穏・直井

近藤・松端 4―3 片山・森田

▽3位決定戦

片山・森田 4―2 横佐古穏・直井

▽決勝

増田・高橋 4―1 近藤・松端