県中学新人バド第１日　香川一が男女優勝

バドミントンの県中学校新人大会第1日は3日、坂出市立体育館で男女の団体を行った。男子決勝は香川一が玉藻を2―0で下し13年ぶり8度目の優勝。女子決勝は香川一が綾南を破り2年ぶり21度目の頂点に立った。



▽男子団体1回戦 木太2―1善通寺西 観音寺中部2―1観音寺

▽2回戦 香川一3―0木太 三豊2―1勝賀 綾南2―1小豆島 白峰3―0太田 玉藻3―0善通寺東 丸亀南3―0古高松 桜町2―1一宮 丸亀東3―0観音寺中部



▽準々決勝

香川一 2―0 三豊

白峰 2―1 綾南

玉藻 2―0 丸亀南

丸亀東 2―1 桜町



▽準決勝

香川一 2―0 白峰

玉藻 2―1 丸亀東



▽決勝

香川一 2―0 玉藻

○前田・田中 2―0 日下・石川

和田 打ち切り 西内

○岩崎・羽床 2―0 湯浅・高尾

（香川一は13年ぶり8度目の優勝）



▽女子団体1回戦 小豆島2―1白峰 琴平2―1高瀬 大川2―1観音寺 善通寺西2―1丸亀東



▽2回戦 香川一2―1小豆島 丸亀西2―1香東 木太2―1三野津 龍雲3―0琴平 玉藻3―0大川 綾南2―1白鳥 国分寺2―1一宮 太田2―1善通寺西



▽準々決勝

香川一 2―0 丸亀西

龍雲 2―1 木太

綾南 2―0 玉藻

太田 2―1 国分寺



▽準決勝

香川一 2―1 龍雲

綾南 2―1 太田



▽決勝

香川一 2―1 綾南

井本斉藤 0―2 大野・城戸○

○赤松 2―0 片山

○須田・大山 2―0 松村・京極

（香川一は2年ぶり21度目の優勝）