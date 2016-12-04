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県中学新人バド第１日　香川一が男女優勝

2016/12/04 09:22

　バドミントンの県中学校新人大会第1日は3日、坂出市立体育館で男女の団体を行った。男子決勝は香川一が玉藻を2―0で下し13年ぶり8度目の優勝。女子決勝は香川一が綾南を破り2年ぶり21度目の頂点に立った。

　▽男子団体1回戦　木太2―1善通寺西　観音寺中部2―1観音寺
　▽2回戦　香川一3―0木太　三豊2―1勝賀　綾南2―1小豆島　白峰3―0太田　玉藻3―0善通寺東　丸亀南3―0古高松　桜町2―1一宮　丸亀東3―0観音寺中部

　▽準々決勝
香川一　2―0　三豊
白峰　2―1　綾南
玉藻　2―0　丸亀南
丸亀東　2―1　桜町

　▽準決勝
香川一　2―0　白峰
玉藻　2―1　丸亀東

　▽決勝
香川一　2―0　玉藻
○前田・田中　2―0　日下・石川
　和田　打ち切り　西内
○岩崎・羽床　2―0　湯浅・高尾
（香川一は13年ぶり8度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　小豆島2―1白峰　琴平2―1高瀬　大川2―1観音寺　善通寺西2―1丸亀東

　▽2回戦　香川一2―1小豆島　丸亀西2―1香東　木太2―1三野津　龍雲3―0琴平　玉藻3―0大川　綾南2―1白鳥　国分寺2―1一宮　太田2―1善通寺西

　▽準々決勝
香川一　2―0　丸亀西
龍雲　2―1　木太
綾南　2―0　玉藻
太田　2―1　国分寺

　▽準決勝
香川一　2―1　龍雲
綾南　2―1　太田

　▽決勝
香川一　2―1　綾南
　井本斉藤　0―2　大野・城戸○
○赤松　2―0　片山
○須田・大山　2―0　松村・京極
（香川一は2年ぶり21度目の優勝）

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