高松商、初栄冠　県高校新人空手道　女子形

空手道の県高校新人大会は20日、高松中央高で男女の組手、形の団体と個人を行った。男子団体は高松中央が組手で11年連続、多度津が形で2年連続の頂点に立った。女子団体は高松中央が組手で5連覇、高松商が形で初優勝を飾った。男女とも団体の上位2校、個人の4強が全国選抜大会四国予選（12月18、19日・徳島）に出場する。
【男子】
▽組手団体決勝
高松中央 5―0 多度津
○ 世古 4―1 高嶋
○ 牧野 8―0 山下翔
○ 渡辺 8―0 村上
○ 山岡拓 不戦勝
○ 山岡一 不戦勝
（高松中央は11年連続17度目の優勝）
▽同個人準々決勝
梶原（高松中央） 5―0 江国（高松中央）
徳永（高松中央） 3―3判定勝ち 龍野（高松中央）
藤岡（高松中央） 3―3判定勝ち 梶村（高松中央）
松本（高松中央） 6―1 小野（高松中央）
▽準決勝
梶原 不戦勝 徳永
松本 4―2 藤岡
▽決勝
梶原 4―4判定勝ち 松本
▽形団体決勝
多度津 5―0 高松中央
（多度津は2年連続3度目の優勝）
▽同個人準々決勝
山本（高松中央） 5―0 龍野（高松中央）
牧野（高松中央） 3―2 山下（多度津）
高嶋（多度津） 3―2 山岡（高松中央）
山口（多度津） 5―0 模利（高松中央）
▽準決勝
山本 5―0 牧野
山口 5―0 高嶋
▽決勝
山本 4―1 山口
【女子】
▽組手団体1回戦
高松商 4―1 坂出
▽決勝
高松中央 5―0 高松商
○ 定森 7―1 近藤
○ 植村 8―0 大熊
○ 田中 8―0 宮崎
○ 久保 7―0 滝
○ 草野 8―0 三宅
（高松中央は5年連続10度目の優勝）
▽同個人準々決勝
田中（高松中央） 8―0 三宅（高松商）
草野（高松中央） 2―0 植村（高松中央）
大熊（高松商） 2―0 秋山（高松中央）
定森（高松中央） 7―0 和田（高松中央）
▽準決勝
田中 2―0 草野
定森 5―0 大熊
▽決勝
定森 4―3 田中
▽形団体1回戦
高松商 5―0 高松中央
▽決勝
高松商 3―2 坂出
（高松商は初優勝）
▽同個人準々決勝
川根（津田） 5―0 宮崎（高松商）
北村（丸亀） 5―0 矢野（善通寺一）
近藤（高松商） 5―0 滝 （高松商）
門井（坂出） 5―0 植村（高松中央） 四国総合バスケ＝四国電力が全国切符 男子
バスケットボールの四国総合選手権は20日、高松市香川総合体育館に各県代表の男女各4チームが出場して行われた。県勢は男子の四国電力が頂点に立った。女子の明善クラブは決勝で今治オレンジブロッサムに63―109で敗れた。男女とも優勝チームが全日本大会（来年1月2〜9日・東京）の出場権を得た。
四国電力は決勝で東レ愛媛と対戦。第1クオーターは17―17と互角の展開だったが、第2クオーターは相手を8得点に抑えて5点差とすると、第3クオーター以降も着実に得点を重ね逃げ切った。
▽男子1回戦
東レ愛媛 75―57 UNITE（高知）
四国電力 73―53 徳島ク
▽決勝
四国電力 63（17―17）54 東レ愛媛
（13―8）
（20―12）
（13―17）
▽女子1回戦
明善ク 80―60 JOIN（徳島）
今治オレンジブロッサム（愛媛） 101―47 岡豊高（高知）
▽決勝
今治オレンジブロッサム 109（25―21）63 明善ク
（33―12）
（25―15）
（26―15）