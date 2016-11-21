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高松商、初栄冠　県高校新人空手道　女子形

2016/11/21 09:06

　空手道の県高校新人大会は20日、高松中央高で男女の組手、形の団体と個人を行った。男子団体は高松中央が組手で11年連続、多度津が形で2年連続の頂点に立った。女子団体は高松中央が組手で5連覇、高松商が形で初優勝を飾った。男女とも団体の上位2校、個人の4強が全国選抜大会四国予選（12月18、19日・徳島）に出場する。

　【男子】
　▽組手団体決勝
高松中央　5―0　多度津
○　世古　4―1　高嶋
○　牧野　8―0　山下翔
○　渡辺　8―0　村上
○　山岡拓　不戦勝
○　山岡一　不戦勝
（高松中央は11年連続17度目の優勝）
　▽同個人準々決勝
梶原（高松中央）　5―0　　　　　江国（高松中央）
徳永（高松中央）　3―3判定勝ち　龍野（高松中央）
藤岡（高松中央）　3―3判定勝ち　梶村（高松中央）
松本（高松中央）　6―1　　　　　小野（高松中央）
　▽準決勝
梶原　不戦勝　徳永
松本　4―2　藤岡
　▽決勝
梶原　　4―4判定勝ち　松本
　▽形団体決勝
多度津　5―0　高松中央
（多度津は2年連続3度目の優勝）
　▽同個人準々決勝
山本（高松中央）　5―0　龍野（高松中央）
牧野（高松中央）　3―2　山下（多度津）
高嶋（多度津）　　3―2　山岡（高松中央）
山口（多度津）　　5―0　模利（高松中央）
　▽準決勝
山本　5―0　牧野
山口　5―0　高嶋
　▽決勝
山本　4―1　山口

　【女子】
　▽組手団体1回戦
高松商　4―1　坂出
　▽決勝
高松中央　5―0　高松商
○　定森　7―1　近藤
○　植村　8―0　大熊
○　田中　8―0　宮崎
○　久保　7―0　滝
○　草野　8―0　三宅
（高松中央は5年連続10度目の優勝）
　▽同個人準々決勝
田中（高松中央）　8―0　三宅（高松商）
草野（高松中央）　2―0　植村（高松中央）
大熊（高松商）　　2―0　秋山（高松中央）
定森（高松中央）　7―0　和田（高松中央）
　▽準決勝
田中　2―0　草野
定森　5―0　大熊
　▽決勝
定森　4―3　田中
　▽形団体1回戦
高松商　5―0　高松中央
　▽決勝
高松商　3―2　坂出
（高松商は初優勝）
　▽同個人準々決勝
川根（津田）　　5―0　宮崎（高松商）
北村（丸亀）　　5―0　矢野（善通寺一）
近藤（高松商）　5―0　滝　（高松商）
門井（坂出）　　5―0　植村（高松中央） 四国総合バスケ＝四国電力が全国切符　男子

　バスケットボールの四国総合選手権は20日、高松市香川総合体育館に各県代表の男女各4チームが出場して行われた。県勢は男子の四国電力が頂点に立った。女子の明善クラブは決勝で今治オレンジブロッサムに63―109で敗れた。男女とも優勝チームが全日本大会（来年1月2〜9日・東京）の出場権を得た。

　四国電力は決勝で東レ愛媛と対戦。第1クオーターは17―17と互角の展開だったが、第2クオーターは相手を8得点に抑えて5点差とすると、第3クオーター以降も着実に得点を重ね逃げ切った。

　▽男子1回戦
東レ愛媛　75―57　UNITE（高知）
四国電力　73―53　徳島ク
　▽決勝
四国電力　63（17―17）54　東レ愛媛
　　　　　　　（13―8）
　　　　　　　（20―12）
　　　　　　　（13―17）
　▽女子1回戦
明善ク　　　　　　　　　　　　　　80―60　JOIN（徳島）
今治オレンジブロッサム（愛媛）　101―47　岡豊高（高知）
　▽決勝
今治オレンジブロッサム　109（25―21）63　明善ク
　　　　　　　　　　　　　　　（33―12）
　　　　　　　　　　　　　　　（25―15）
　　　　　　　　　　　　　　　（26―15）

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