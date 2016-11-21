高松商、初栄冠　県高校新人空手道　女子形

空手道の県高校新人大会は20日、高松中央高で男女の組手、形の団体と個人を行った。男子団体は高松中央が組手で11年連続、多度津が形で2年連続の頂点に立った。女子団体は高松中央が組手で5連覇、高松商が形で初優勝を飾った。男女とも団体の上位2校、個人の4強が全国選抜大会四国予選（12月18、19日・徳島）に出場する。



【男子】

▽組手団体決勝

高松中央 5―0 多度津

○ 世古 4―1 高嶋

○ 牧野 8―0 山下翔

○ 渡辺 8―0 村上

○ 山岡拓 不戦勝

○ 山岡一 不戦勝

（高松中央は11年連続17度目の優勝）

▽同個人準々決勝

梶原（高松中央） 5―0 江国（高松中央）

徳永（高松中央） 3―3判定勝ち 龍野（高松中央）

藤岡（高松中央） 3―3判定勝ち 梶村（高松中央）

松本（高松中央） 6―1 小野（高松中央）

▽準決勝

梶原 不戦勝 徳永

松本 4―2 藤岡

▽決勝

梶原 4―4判定勝ち 松本

▽形団体決勝

多度津 5―0 高松中央

（多度津は2年連続3度目の優勝）

▽同個人準々決勝

山本（高松中央） 5―0 龍野（高松中央）

牧野（高松中央） 3―2 山下（多度津）

高嶋（多度津） 3―2 山岡（高松中央）

山口（多度津） 5―0 模利（高松中央）

▽準決勝

山本 5―0 牧野

山口 5―0 高嶋

▽決勝

山本 4―1 山口



【女子】

▽組手団体1回戦

高松商 4―1 坂出

▽決勝

高松中央 5―0 高松商

○ 定森 7―1 近藤

○ 植村 8―0 大熊

○ 田中 8―0 宮崎

○ 久保 7―0 滝

○ 草野 8―0 三宅

（高松中央は5年連続10度目の優勝）

▽同個人準々決勝

田中（高松中央） 8―0 三宅（高松商）

草野（高松中央） 2―0 植村（高松中央）

大熊（高松商） 2―0 秋山（高松中央）

定森（高松中央） 7―0 和田（高松中央）

▽準決勝

田中 2―0 草野

定森 5―0 大熊

▽決勝

定森 4―3 田中

▽形団体1回戦

高松商 5―0 高松中央

▽決勝

高松商 3―2 坂出

（高松商は初優勝）

▽同個人準々決勝

川根（津田） 5―0 宮崎（高松商）

北村（丸亀） 5―0 矢野（善通寺一）

近藤（高松商） 5―0 滝 （高松商）

門井（坂出） 5―0 植村（高松中央） 四国総合バスケ＝四国電力が全国切符 男子



バスケットボールの四国総合選手権は20日、高松市香川総合体育館に各県代表の男女各4チームが出場して行われた。県勢は男子の四国電力が頂点に立った。女子の明善クラブは決勝で今治オレンジブロッサムに63―109で敗れた。男女とも優勝チームが全日本大会（来年1月2〜9日・東京）の出場権を得た。



四国電力は決勝で東レ愛媛と対戦。第1クオーターは17―17と互角の展開だったが、第2クオーターは相手を8得点に抑えて5点差とすると、第3クオーター以降も着実に得点を重ね逃げ切った。



▽男子1回戦

東レ愛媛 75―57 UNITE（高知）

四国電力 73―53 徳島ク

▽決勝

四国電力 63（17―17）54 東レ愛媛

（13―8）

（20―12）

（13―17）

▽女子1回戦

明善ク 80―60 JOIN（徳島）

今治オレンジブロッサム（愛媛） 101―47 岡豊高（高知）

▽決勝

今治オレンジブロッサム 109（25―21）63 明善ク

（33―12）

（25―15）

（26―15）