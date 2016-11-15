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陸上　さぬきっ子大会　記録

2016/11/15 09:57

（11月13日・Pikaraスタジアム）
　【小学男子】
　▽100メートル6年　（1）塩渕真柚瑠（川東）12秒97（2）辻松（中讃JAC）13秒15（3）堀川（柞田）13秒42
　▽同5年　（1）浦部閏羽（観音寺）14秒39（2）橋本（川東）14秒39（3）鈴木（高室）14秒44＝以上追い風参考
　▽同4年　（1）谷本硯（香川RTJ）14秒78（2）土井（四条）15秒11（3）青山（宇多津）15秒22
　▽1000メートル6年　（1）山崎陸斗（志度）3分20秒90（2）守谷（柞田）3分22秒11（3）横井（林田）3分23秒25
　▽同5年　（1）柳生琥珀（香川RTJ）3分10秒60（2）内海（とらまるGO）3分23秒71（3）塩田（吉津）3分24秒83
　▽400メートルリレー4年　（1）香川RTJ（谷本、中西、矢野、大屋鋪）1分0秒24（2）常磐A1分0秒53（3）垂水A1分0秒73

　【小学女子】
　▽100メートル6年　（1）田井彩晴（香川RTJ）13秒70（2）樋口（同）14秒32（3）浦上（中讃JAC）14秒36＝以上追い風参考
　▽同5年　（1）坂東ニコ（観音寺）14秒65（2）大久保（同）14秒75（3）日浦（川津）14秒96＝追い風参考
　▽同4年　（1）大坪美桜（垂水）15秒36（2）喜多（城坤）15秒48（3）岡（太田南）15秒57
　▽1000メートル6年　（1）伊藤花奈子（中讃JAC）3分23秒82（2）杉村（川津）3分32秒76（3）島本（とらまるGO）3分33秒36
　▽同5年　（1）高橋ひなた（柞田）3分39秒13（2）折目（高篠）3分43秒21（3）金本（太田南）3分55秒42
　▽400メートルリレー4年　（1）太田南A（内田、村岡、烏谷、岡）1分3秒51（2）志度A1分5秒40（3）柞田A1分5秒45

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集計対象記事：13日11:02〜15日11:02配信分

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