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男子４強決定、女子の１６強も　スポ少バレー県大会

2016/11/15 09:54

　バレーボールの全国スポーツ少年団県交流大会は13日、東かがわ市とらまるてぶくろ体育館などに男子18、女子48チームが出場して開幕。初日は、男子は準々決勝まであり、石田などが4強に勝ち進んだ。女子は2回戦までを終え、榎井などが16強へ駒を進めた。

　最終日は20日、観音寺市立総合体育館で行い、女子の優勝チームが全国大会（来年3月25〜28日・福井）に出場する。

　▽男子1回戦　十河2―0下笠居

　▽2回戦　石田2―1十河　丸亀南2―0加茂　丸亀2―0木太　造田2―0さぬき南　川島2―0誉水　源内2―0綾川　三木（不戦勝）四海　長炭2―0四箇

　▽準々決勝
石田　2―0　丸亀南
丸亀　2―0　造田
源内　2―0　川島
長炭　2―0　三木

　▽女子1回戦　榎井2―1丹生　花園2―0国分寺　牟礼2―0志度　多肥2―0小豆島　北みとよ2―0高松一　加茂2―0木太　屋島2―0三木　林2―0多度津　太田2―0鬼無　満濃南2―0比地大　飯山2―0香西　詫間（不戦勝）弦打　川島2―0城南　郡家2―0土庄

　▽2回戦　榎井2―0坂出　花園2―0城坤　川東2―1古高松南　大野2―0十河　長炭2―0牟礼　多肥2―0白鳥　北みとよ2―0善通寺市　加茂2―0綾川　神前2―0屋島　林2―0長尾　志度東2―0太田　満濃南2―0綾歌　飯山2―0さぬき南　丸亀2―0詫間　川島2―0四条　郡家2―1下笠居

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