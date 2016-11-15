男子４強決定、女子の１６強も　スポ少バレー県大会

バレーボールの全国スポーツ少年団県交流大会は13日、東かがわ市とらまるてぶくろ体育館などに男子18、女子48チームが出場して開幕。初日は、男子は準々決勝まであり、石田などが4強に勝ち進んだ。女子は2回戦までを終え、榎井などが16強へ駒を進めた。



最終日は20日、観音寺市立総合体育館で行い、女子の優勝チームが全国大会（来年3月25〜28日・福井）に出場する。



▽男子1回戦 十河2―0下笠居



▽2回戦 石田2―1十河 丸亀南2―0加茂 丸亀2―0木太 造田2―0さぬき南 川島2―0誉水 源内2―0綾川 三木（不戦勝）四海 長炭2―0四箇



▽準々決勝

石田 2―0 丸亀南

丸亀 2―0 造田

源内 2―0 川島

長炭 2―0 三木



▽女子1回戦 榎井2―1丹生 花園2―0国分寺 牟礼2―0志度 多肥2―0小豆島 北みとよ2―0高松一 加茂2―0木太 屋島2―0三木 林2―0多度津 太田2―0鬼無 満濃南2―0比地大 飯山2―0香西 詫間（不戦勝）弦打 川島2―0城南 郡家2―0土庄



▽2回戦 榎井2―0坂出 花園2―0城坤 川東2―1古高松南 大野2―0十河 長炭2―0牟礼 多肥2―0白鳥 北みとよ2―0善通寺市 加茂2―0綾川 神前2―0屋島 林2―0長尾 志度東2―0太田 満濃南2―0綾歌 飯山2―0さぬき南 丸亀2―0詫間 川島2―0四条 郡家2―1下笠居