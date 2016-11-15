女子団体　高松東５年ぶり優勝　個人総合は喜田（高松中央）　県高校新人新体操

新体操の県高校新人大会は13日、観音寺市立総合体育館などで男女の団体、個人戦を行った。全国切符が懸かった女子は、団体で高松東が5年ぶり3度目の優勝を飾り、同個人総合は5月のアジアジュニア選手権個人総合を制した喜田純鈴（高松中央）が貫禄勝ちした。



全国選抜大会（来年3月21、22日・愛媛）には、団体が高松東、個人は喜田が日本体操協会推薦で出場するため、2位の植松桃加（坂出）も出場権を得た。



男子団体は坂出工が4年連続17度目の優勝、同個人総合は野田智也（坂出工）が頂点に立った。



【男子】

▽団体 （1）坂出工（野田、川井、葛城、高藤、真子、川上）16・400点＝以下なし

（坂出工は4年連続17度目の優勝）

▽個人総合 （1）野田智也（坂出工）31・200点（2）高藤（同）28・700点（3）川上（同）27・350点

▽種目別ロープ （1）野田智也（坂出工）15・450点（2）高藤（同）14・050点（3）川上（同）13・350点▽クラブ （1）野田智也（坂出工）15・750点（2）高藤（同）14・650点（3）川上（同）14・000点



【女子】

▽団体 （1）高松東（徳島、辻、久保、向井、松浦、西川）13・50点（2）観音寺中央12・65点（3）観音寺一11・30点

（高松東は5年ぶり3度目の優勝）

▽個人総合 （1）喜田純鈴（高松中央）31・25点（2）植松（坂出）27・80点（3）八木（観音寺中央）24・40点

▽種目別フープ （1）喜田純鈴（高松中央）16・70点（2）植松（坂出）14・05点（3）八木（観音寺中央）12・00点

▽リボン （1）喜田純鈴（高松中央）14・55点（2）植松（坂出）13・75点（3）八木（観音寺中央）12・40点