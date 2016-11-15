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男女４強出そろう　高校バレー県予選

2016/11/15 09:50

　バレーボールの全日本高校選手権県予選は13日、高松西高などに男子21、女子32校が出場して開幕。初日は男女の準々決勝までがあり、ベスト4が出そろった。

　男子は高松工、多度津、坂出、寒川のシード4校が順当に準決勝へ進出。女子は高松南、高松商、坂出商のシード1〜3位校と、準々決勝で同4位丸亀城西を破った四学香川西が4強入りした。

　最終日は20日、善通寺市民体育館で男女の決勝までがあり、優勝校が本大会（来年1月4日開幕・東京）の出場権を獲得する。

　▽男子1回戦　英明2―0高松　高松一2―0三本松　土庄2―0丸亀　琴平2―0尽誠　高松西2―0香川中央
　▽2回戦　高松工2―0英明　高松東2―0観音寺一　香川高専高松2―0善通寺一　寒川2―0高松一　坂出2―1土庄　坂出工2―0琴平　石田2―1高松桜井　多度津2―0高松西

　▽準々決勝
高松　2―0　高松東
寒川　2―0　香川高専高松
坂出　2―0　坂出工
多度津　2―0　石田

　▽女子1回戦　高松南2―0三本松　高松東2―0笠田　英明2―0高松工　高松西2―0観音寺中央　志度2―0石田　四学香川西2―0高松北　高瀬2―0善通寺一　丸亀城西2―0土庄　坂出商2―0坂出一　丸亀2―0高松桜井　高松一2―0観音寺一　高松中央2―1香川中央　高松2―0尽誠　琴平2―0坂出　三木2―0飯山　高松商2―0津田

　▽2回戦　高松南2―0高松東　英明2―0高松西　四学香川西2―1志度　丸亀城西2―0高瀬　坂出商2―0丸亀　高松一2―0高松中央　琴平2―0高松　高松商2―0三木

　▽準々決勝
高松南　2―0　英明
四学香川西　2―1　丸亀城西
坂出商　2―0　高松一
高松商　2―0　琴平

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集計対象記事：13日10:54〜15日10:54配信分

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