男女４強出そろう　高校バレー県予選

バレーボールの全日本高校選手権県予選は13日、高松西高などに男子21、女子32校が出場して開幕。初日は男女の準々決勝までがあり、ベスト4が出そろった。



男子は高松工、多度津、坂出、寒川のシード4校が順当に準決勝へ進出。女子は高松南、高松商、坂出商のシード1〜3位校と、準々決勝で同4位丸亀城西を破った四学香川西が4強入りした。



最終日は20日、善通寺市民体育館で男女の決勝までがあり、優勝校が本大会（来年1月4日開幕・東京）の出場権を獲得する。



▽男子1回戦 英明2―0高松 高松一2―0三本松 土庄2―0丸亀 琴平2―0尽誠 高松西2―0香川中央

▽2回戦 高松工2―0英明 高松東2―0観音寺一 香川高専高松2―0善通寺一 寒川2―0高松一 坂出2―1土庄 坂出工2―0琴平 石田2―1高松桜井 多度津2―0高松西



▽準々決勝

高松 2―0 高松東

寒川 2―0 香川高専高松

坂出 2―0 坂出工

多度津 2―0 石田



▽女子1回戦 高松南2―0三本松 高松東2―0笠田 英明2―0高松工 高松西2―0観音寺中央 志度2―0石田 四学香川西2―0高松北 高瀬2―0善通寺一 丸亀城西2―0土庄 坂出商2―0坂出一 丸亀2―0高松桜井 高松一2―0観音寺一 高松中央2―1香川中央 高松2―0尽誠 琴平2―0坂出 三木2―0飯山 高松商2―0津田



▽2回戦 高松南2―0高松東 英明2―0高松西 四学香川西2―1志度 丸亀城西2―0高瀬 坂出商2―0丸亀 高松一2―0高松中央 琴平2―0高松 高松商2―0三木



▽準々決勝

高松南 2―0 英明

四学香川西 2―1 丸亀城西

坂出商 2―0 高松一

高松商 2―0 琴平