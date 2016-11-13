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男子・安部（高松北）　女子・林（藤井）Ｖ　県中学新人体操

2016/11/13 09:44

　体操の県中学校新人大会は12日、藤井高であり、個人総合は、男子は安部愛翔（高松北）が34・100点で、女子は林向日葵（藤井）が47・850点で頂点に立った。団体は高松北が男女優勝を飾った。

　【男子】
　▽団体　（1）高松北（安部、十河、十川）69・100点＝以下なし
　▽個人総合　（1）安部愛翔（高松北）34・100点（2）十川（同）31・000点（3）十河（同）22・800点
　▽種目別床運動　（1）安部愛翔（高松北）8・400点（2）十川（同）7・800点（3）高島（多度津）6・900点▽あん馬　（1）安部愛翔（高松北）8・250点（2）十川（同）7・050点（3）十河（同）3・500点▽跳馬　（1）安部愛翔（高松北）8・900点（2）十川（同）8・450点（3）十河（同）7・900点▽鉄棒　（1）安部愛翔（高松北）8・550点（2）十川（同）7・700点（3）十河（同）5・000点

　【女子】
　▽団体　（1）高松北（高橋、寺井、三木）71・000点（2）木太47・750点＝以下なし
　▽個人総合　（1）林向日葵（藤井）47・850点（2）亀代（同）41・050点（3）寺井（高松北）39・600点
　▽種目別跳馬　（1）林向日葵（藤井）12・950点（2）亀代（同）12・250点（3）寺井（高松北）11・700点▽段違い平行棒　（1）林向日葵（藤井）10・450点（2）亀代（同）7・950点（3）寺井（高松北）7・250点▽平均台　（1）林向日葵（藤井）12・150点（2）亀代（藤井）9・950点（3）寺井（高松北）9・600点▽床運動　（1）林向日葵（藤井）12・300点（2）寺井（高松北）11・050点（3）亀代（藤井）10・900点

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