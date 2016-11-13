英明２連覇　県高校野球１年生大会

高校野球の県1年生大会は12日まで延べ6日間、34校が出場して開かれた。最終日の12日は高松市生島町のレクザムスタジアムで決勝が行われ、英明が7―6で藤井に逆転サヨナラ勝ちし、2年連続4度目の頂点に立った。



▽1回戦 高松一9―6高松東 大手前高松7―0高松工 丸亀8―1観音寺一 土庄8―6津田 寒川5―2四学香川西 坂出商9―2三木 高松桜井6―2高松北 高松南5―3石田 坂出工7―3観音寺中央・三豊工 高松18―7高松西 多度津4―2琴平 三本松9―7香川中央 丸亀城西9―2香川高専高松 尽誠8―0高松中央



▽2回戦 志度8―3高松一 大手前高松11―4丸亀 土庄4―3飯山 寒川5―3坂出商 高松桜井5―1高松南 高松7―5坂出工 多度津8―7三本松 丸亀城西9―1尽誠



▽3回戦 大手前高松9―0志度 寒川11―1土庄 高松8―7高松桜井 丸亀城西8―1多度津



▽準々決勝

英明 4―3 大手前高松

坂出 5―4 寒川

藤井 4―3 高松

高松商 11―4 丸亀城西

▽準決勝

英明 3―0 坂出

藤井 6―4 高松商



▽決勝

藤 井110002002―6

英 明001210003x―7

（藤）山上―宮下（英）千原、中川―中村

▽二塁打 高嶋、村尾、百々2（以上藤）