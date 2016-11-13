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英明２連覇　県高校野球１年生大会

2016/11/13 09:42

　高校野球の県1年生大会は12日まで延べ6日間、34校が出場して開かれた。最終日の12日は高松市生島町のレクザムスタジアムで決勝が行われ、英明が7―6で藤井に逆転サヨナラ勝ちし、2年連続4度目の頂点に立った。

　▽1回戦　高松一9―6高松東　大手前高松7―0高松工　丸亀8―1観音寺一　土庄8―6津田　寒川5―2四学香川西　坂出商9―2三木　高松桜井6―2高松北　高松南5―3石田　坂出工7―3観音寺中央・三豊工　高松18―7高松西　多度津4―2琴平　三本松9―7香川中央　丸亀城西9―2香川高専高松　尽誠8―0高松中央

　▽2回戦　志度8―3高松一　大手前高松11―4丸亀　土庄4―3飯山　寒川5―3坂出商　高松桜井5―1高松南　高松7―5坂出工　多度津8―7三本松　丸亀城西9―1尽誠

　▽3回戦　大手前高松9―0志度　寒川11―1土庄　高松8―7高松桜井　丸亀城西8―1多度津

　▽準々決勝
英明　4―3　大手前高松
坂出　5―4　寒川
藤井　4―3　高松
高松商　11―4　丸亀城西
　▽準決勝
英明　3―0　坂出
藤井　6―4　高松商

　▽決勝
藤　井110002002―6
英　明001210003x―7
（藤）山上―宮下（英）千原、中川―中村
▽二塁打　高嶋、村尾、百々2（以上藤）

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