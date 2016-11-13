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尽誠が２連覇　女子は四学香川西が初　県高校新人卓球第１日

2016/11/13 09:41

　卓球の県高校新人大会第1日は12日、坂出市立体育館で男女の団体戦と個人のダブルス5回戦までを行った。男子は尽誠が2年連続27度目、女子は四学香川西が初の頂点に立った。男女の上位2校は全国選抜大会の出場権を懸けた四国大会（来年2月5日・高知）の出場権を得た。大会最終日は23日、男女の個人シングルスとダブルスの決勝までを行う。

　▽男子団体1回戦　高松桜井3―0寒川　小豆島3―2三木　高松一3―1高松東　土庄3―1善通寺一

　▽2回戦　尽誠3―0高松桜井　丸亀城西3―0大手前高松　丸亀3―0藤井　観音寺一3―0英明　高松西3―0坂出工　三本松3―0高松南　三豊工3―1琴平　高松工3―0小豆島　高松中央3―0高松一　高松北3―0坂出一　観音寺中央3―0石田　高松3―0香川中央　香川高専高松3―2志度　多度津3―0香川誠陵　香川高専詫間3―0坂出　高松商3―0土庄

　▽3回戦　尽誠3―0丸亀城西　観音寺一3―0丸亀　高松西3―0三本松　高松工3―0三豊工　高松中央3―0高松北　高松3―0観音寺中央　多度津3―2香川高専高松　高松商3―0香川高専詫間

　▽準々決勝
尽誠　3―0　観音寺一
高松西　3―2　高松工
高松中央　3―0　高松
高松商　3―0　多度津

　▽決勝リーグ
尽誠　3―0　高松西
高松中央　3―2　高松商
尽誠　3―0　高松中央
高松商　3―0　高松西
尽誠　3―0　高松商
高松中央　3―1　高松西

　▽順位　（1）尽誠3勝（2）高松中央2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）高松西3敗
（尽誠は2年連続27度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　志度（不戦勝）琴平　大手前高松3―1高松東　観音寺中央3―2高松
　▽2回戦　四学香川西3―1志度　観音寺一3―0三木　高瀬3―0津田　高松一3―0丸亀城西　高松中央3―0大手前高松　高松西3―0石田　善通寺一3―0三本松　高松商3―0観音寺中央

　▽準々決勝
四学香川西　3―1　観音寺一
高瀬　3―1　高松一
高松中央　3―2　高松西
高松商　3―0　善通寺一

　▽決勝リーグ
四学香川西　3―1　高瀬
高松商　3―0　高松中央
四学香川西　3―0　高松中央
高松商　3―1　高瀬
四学香川西　3―1　高松商
高松中央　3―2　高瀬

　▽順位　（1）四学香川西3勝（2）高松商2勝1敗（3）高松中央1勝2敗（4）高瀬3敗
（四学香川西は初優勝）

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