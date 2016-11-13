尽誠が２連覇　女子は四学香川西が初　県高校新人卓球第１日

卓球の県高校新人大会第1日は12日、坂出市立体育館で男女の団体戦と個人のダブルス5回戦までを行った。男子は尽誠が2年連続27度目、女子は四学香川西が初の頂点に立った。男女の上位2校は全国選抜大会の出場権を懸けた四国大会（来年2月5日・高知）の出場権を得た。大会最終日は23日、男女の個人シングルスとダブルスの決勝までを行う。



▽男子団体1回戦 高松桜井3―0寒川 小豆島3―2三木 高松一3―1高松東 土庄3―1善通寺一



▽2回戦 尽誠3―0高松桜井 丸亀城西3―0大手前高松 丸亀3―0藤井 観音寺一3―0英明 高松西3―0坂出工 三本松3―0高松南 三豊工3―1琴平 高松工3―0小豆島 高松中央3―0高松一 高松北3―0坂出一 観音寺中央3―0石田 高松3―0香川中央 香川高専高松3―2志度 多度津3―0香川誠陵 香川高専詫間3―0坂出 高松商3―0土庄



▽3回戦 尽誠3―0丸亀城西 観音寺一3―0丸亀 高松西3―0三本松 高松工3―0三豊工 高松中央3―0高松北 高松3―0観音寺中央 多度津3―2香川高専高松 高松商3―0香川高専詫間



▽準々決勝

尽誠 3―0 観音寺一

高松西 3―2 高松工

高松中央 3―0 高松

高松商 3―0 多度津



▽決勝リーグ

尽誠 3―0 高松西

高松中央 3―2 高松商

尽誠 3―0 高松中央

高松商 3―0 高松西

尽誠 3―0 高松商

高松中央 3―1 高松西



▽順位 （1）尽誠3勝（2）高松中央2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）高松西3敗

（尽誠は2年連続27度目の優勝）



▽女子団体1回戦 志度（不戦勝）琴平 大手前高松3―1高松東 観音寺中央3―2高松

▽2回戦 四学香川西3―1志度 観音寺一3―0三木 高瀬3―0津田 高松一3―0丸亀城西 高松中央3―0大手前高松 高松西3―0石田 善通寺一3―0三本松 高松商3―0観音寺中央



▽準々決勝

四学香川西 3―1 観音寺一

高瀬 3―1 高松一

高松中央 3―2 高松西

高松商 3―0 善通寺一



▽決勝リーグ

四学香川西 3―1 高瀬

高松商 3―0 高松中央

四学香川西 3―0 高松中央

高松商 3―1 高瀬

四学香川西 3―1 高松商

高松中央 3―2 高瀬



▽順位 （1）四学香川西3勝（2）高松商2勝1敗（3）高松中央1勝2敗（4）高瀬3敗

（四学香川西は初優勝）