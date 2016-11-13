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卓球　県協会長杯中学校大会　記録

2016/11/13 09:36

（12日・丸亀市民体育館）
　▽男子団体予選リーグA組　（1）香東A3勝（2）観音寺A2勝1敗（3）古高松B1勝2敗（4）満濃B3敗▽B組　（1）丸亀南A3勝（2）山田A2勝1敗（3）三野津B1勝2敗（4）琴平B3敗▽C組　（1）観音寺中部3勝（2）勝賀A2勝1敗（3）香南B1勝2敗（4）善通寺西A3敗▽D組　（1）高瀬A3勝（2）国分寺A2勝1敗（3）さぬき南1勝2敗（4）多度津3敗▽E組　（1）志度A3勝（2）善通寺東A2勝1敗（3）塩江1勝2敗（4）国分寺B3敗▽F組　（1）琴平A3勝（2）志度B2勝1敗（3）三野津A1勝2敗（4）紫雲B3敗▽G組　（1）豊中A3勝（2）古高松A2勝1敗（3）丸亀南B1勝2敗（4）善通寺西B3敗▽H組　（1）飯山A2勝（2）小豆島1勝1敗（3）高瀬B2敗▽I組　（1）太田A2勝（2）香川一1勝1敗（3）大手前2敗▽J組　（1）香東B3勝（2）坂出2勝1敗（3）太田B1勝2敗（4）善通寺東B3敗▽K組　（1）一宮A3勝（2）丸亀東B2勝1敗（3）大野原A1勝2敗（4）山田B3敗▽L組　（1）丸亀東A2勝（2）紫雲A1勝1敗（3）勝賀B2敗▽M組　（1）三木2勝（2）満濃A1勝1敗（3）飯山B2敗▽N組　（1）香南A2勝（2）丸亀西1勝1敗（3）大野原B2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　志度B3―2古高松A　太田A3―0勝賀A　丸亀西3―1飯山A　志度A3―1山田A　丸亀東A3―0丸亀東B　三木3―1坂出　香南A3―1小豆島　一宮A3―1国分寺A　琴平A3―0香川一　豊中A3―0紫雲A　香東B3―0善通寺東A　満濃A3―0観音寺A

　▽2回戦　香東A3―0志度B　太田A3―1丸亀西　志度A3―1丸亀東A　高瀬A3―0三木　香南A3―2観音寺中部　琴平A3―1一宮A　豊中A3―1香東B　丸亀南A3―0満濃A

　▽準々決勝
香東A　3―0　太田A
高瀬A　3―0　志度A
香南A　3―2　琴平A
豊中A　3―2　丸亀南A

　▽準決勝
香東A　3―0　高瀬A
豊中A　3―0　香南A

　▽決勝
香東A　3―1　豊中A
　　吉岡　2―3　山本　○
○　鵜川　3―2　近藤
○　小橋・比嘉　3―0　宇草・岩田
○　太良尾　3―1　小畑

　▽女子団体予選リーグA組　（1）丸亀南A3勝（2）観音寺中部A2勝1敗（3）古高松B1勝2敗（4）紫雲B3敗▽B組　（1）高瀬A3勝（2）丸亀南B2勝1敗（3）観音寺A1勝2敗（4）山田B3敗▽C組　（1）豊中A3勝（2）一宮B2勝1敗（3）大手前1勝2敗（4）善通寺東3敗▽D組　（1）一宮A3勝（2）豊浜A2勝1敗（3）国分寺B1勝2敗（4）坂出東部B3敗▽E組　（1）小豆島A3勝（2）三野津A2勝1敗（3）勝賀B1勝2敗（4）多度津3敗▽F組　（1）和光A3勝（2）飯山A2勝1敗（3）坂出1勝2敗（4）太田B3敗▽G組　（1）三木3勝（2）古高松A2勝1敗（3）大野原1勝2敗（4）善通寺西B3敗▽H組　（1）国分寺A3勝（2）善通寺西A2勝1敗（3）飯山B1勝2敗（4）三野津B3敗▽I組　（1）丸亀西3勝（2）高瀬B2勝1敗（3）太田A1勝2敗（4）観音寺中部B3敗▽J組　（1）勝賀A3勝（2）満濃A2勝1敗（3）豊浜B1勝2敗（4）丸亀東B3敗▽K組　（1）香南3勝（2）豊中B2勝1敗（3）小豆島B1勝2敗（4）満濃B3敗▽L組　（1）紫雲A2勝（2）坂出東部A1勝1敗（3）和光B2敗▽M組　（1）山田A2勝（2）丸亀東A1勝1敗（3）観音寺B2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　豊中B3―2満濃A　丸亀西3―1一宮B　国分寺A3―0丸亀南B　飯山A3―1紫雲A　山田A3―0古高松A　丸亀東A3―1善通寺西A　三野津A3―1香南　三木3―1観音寺中部A　勝賀A3―2豊浜A　坂出東部A3―2高瀬B

　▽2回戦　丸亀南A3―0豊中B　国分寺A3―2丸亀西　小豆島A3―0飯山A　一宮A3―1山田A　豊中A3―1丸亀東A　和光A3―2三野津A　勝賀A3―0三木　高瀬A3―0坂出東部A

　▽準々決勝
丸亀南A　3―1　国分寺A
一宮A　3―1　小豆島A
豊中A　3―2　和光A
高瀬A　3―0　勝賀A
　▽準決勝
一宮A　3―2　丸亀南A
高瀬A　3―0　豊中A

　▽決勝
高瀬A　3―0　一宮A
○　山路　3―2　菅
○　大西　3―0　長尾
○　松岡・真鍋　3―1　網谷・高木
　　川崎　2―1 　斉藤
　　　　　打ち切り

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