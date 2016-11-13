卓球　県協会長杯中学校大会　記録

（12日・丸亀市民体育館）

▽男子団体予選リーグA組 （1）香東A3勝（2）観音寺A2勝1敗（3）古高松B1勝2敗（4）満濃B3敗▽B組 （1）丸亀南A3勝（2）山田A2勝1敗（3）三野津B1勝2敗（4）琴平B3敗▽C組 （1）観音寺中部3勝（2）勝賀A2勝1敗（3）香南B1勝2敗（4）善通寺西A3敗▽D組 （1）高瀬A3勝（2）国分寺A2勝1敗（3）さぬき南1勝2敗（4）多度津3敗▽E組 （1）志度A3勝（2）善通寺東A2勝1敗（3）塩江1勝2敗（4）国分寺B3敗▽F組 （1）琴平A3勝（2）志度B2勝1敗（3）三野津A1勝2敗（4）紫雲B3敗▽G組 （1）豊中A3勝（2）古高松A2勝1敗（3）丸亀南B1勝2敗（4）善通寺西B3敗▽H組 （1）飯山A2勝（2）小豆島1勝1敗（3）高瀬B2敗▽I組 （1）太田A2勝（2）香川一1勝1敗（3）大手前2敗▽J組 （1）香東B3勝（2）坂出2勝1敗（3）太田B1勝2敗（4）善通寺東B3敗▽K組 （1）一宮A3勝（2）丸亀東B2勝1敗（3）大野原A1勝2敗（4）山田B3敗▽L組 （1）丸亀東A2勝（2）紫雲A1勝1敗（3）勝賀B2敗▽M組 （1）三木2勝（2）満濃A1勝1敗（3）飯山B2敗▽N組 （1）香南A2勝（2）丸亀西1勝1敗（3）大野原B2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 志度B3―2古高松A 太田A3―0勝賀A 丸亀西3―1飯山A 志度A3―1山田A 丸亀東A3―0丸亀東B 三木3―1坂出 香南A3―1小豆島 一宮A3―1国分寺A 琴平A3―0香川一 豊中A3―0紫雲A 香東B3―0善通寺東A 満濃A3―0観音寺A



▽2回戦 香東A3―0志度B 太田A3―1丸亀西 志度A3―1丸亀東A 高瀬A3―0三木 香南A3―2観音寺中部 琴平A3―1一宮A 豊中A3―1香東B 丸亀南A3―0満濃A



▽準々決勝

香東A 3―0 太田A

高瀬A 3―0 志度A

香南A 3―2 琴平A

豊中A 3―2 丸亀南A



▽準決勝

香東A 3―0 高瀬A

豊中A 3―0 香南A



▽決勝

香東A 3―1 豊中A

吉岡 2―3 山本 ○

○ 鵜川 3―2 近藤

○ 小橋・比嘉 3―0 宇草・岩田

○ 太良尾 3―1 小畑



▽女子団体予選リーグA組 （1）丸亀南A3勝（2）観音寺中部A2勝1敗（3）古高松B1勝2敗（4）紫雲B3敗▽B組 （1）高瀬A3勝（2）丸亀南B2勝1敗（3）観音寺A1勝2敗（4）山田B3敗▽C組 （1）豊中A3勝（2）一宮B2勝1敗（3）大手前1勝2敗（4）善通寺東3敗▽D組 （1）一宮A3勝（2）豊浜A2勝1敗（3）国分寺B1勝2敗（4）坂出東部B3敗▽E組 （1）小豆島A3勝（2）三野津A2勝1敗（3）勝賀B1勝2敗（4）多度津3敗▽F組 （1）和光A3勝（2）飯山A2勝1敗（3）坂出1勝2敗（4）太田B3敗▽G組 （1）三木3勝（2）古高松A2勝1敗（3）大野原1勝2敗（4）善通寺西B3敗▽H組 （1）国分寺A3勝（2）善通寺西A2勝1敗（3）飯山B1勝2敗（4）三野津B3敗▽I組 （1）丸亀西3勝（2）高瀬B2勝1敗（3）太田A1勝2敗（4）観音寺中部B3敗▽J組 （1）勝賀A3勝（2）満濃A2勝1敗（3）豊浜B1勝2敗（4）丸亀東B3敗▽K組 （1）香南3勝（2）豊中B2勝1敗（3）小豆島B1勝2敗（4）満濃B3敗▽L組 （1）紫雲A2勝（2）坂出東部A1勝1敗（3）和光B2敗▽M組 （1）山田A2勝（2）丸亀東A1勝1敗（3）観音寺B2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 豊中B3―2満濃A 丸亀西3―1一宮B 国分寺A3―0丸亀南B 飯山A3―1紫雲A 山田A3―0古高松A 丸亀東A3―1善通寺西A 三野津A3―1香南 三木3―1観音寺中部A 勝賀A3―2豊浜A 坂出東部A3―2高瀬B



▽2回戦 丸亀南A3―0豊中B 国分寺A3―2丸亀西 小豆島A3―0飯山A 一宮A3―1山田A 豊中A3―1丸亀東A 和光A3―2三野津A 勝賀A3―0三木 高瀬A3―0坂出東部A



▽準々決勝

丸亀南A 3―1 国分寺A

一宮A 3―1 小豆島A

豊中A 3―2 和光A

高瀬A 3―0 勝賀A

▽準決勝

一宮A 3―2 丸亀南A

高瀬A 3―0 豊中A



▽決勝

高瀬A 3―0 一宮A

○ 山路 3―2 菅

○ 大西 3―0 長尾

○ 松岡・真鍋 3―1 網谷・高木

川崎 2―1 斉藤

打ち切り