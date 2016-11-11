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男子の優勝争い混戦、女子は三豊と木太中心　県中学駅伝、１２日号砲

2016/11/11 09:52

　全国切符を懸けた県中学校駅伝大会は12日、三豊市の宝山湖周辺コースに男子（6区間、18キロ）12校16チーム、女子（5区間、12キロ）9校が出場して争われる。男女の優勝校が全国大会（12月18日・滋賀）への出場権を獲得する。

　男子の優勝争いは混戦。2連覇が懸かる大野原Aは長距離専門外の選手も起用するだけに、昨年の優勝を経験した藤川恵、藤川大、佐伯の3年生がいかにレースを引っ張れるかがポイント。小豆島Aはエース大石、安定感のある村角知、小野を配する前半で貯金をつくれるかが2年ぶりの優勝をつかむ鍵。県総体3000メートル1位の横山を擁する三豊や土庄Aも上位に食い込む力は十分だ。

　女子は、2連覇を狙う三豊と初優勝を目指す木太の争いが濃厚。三豊は県総体1500メートル3年を制した1区森糸のほか、昨大会メンバーの秋山ら1、2年も力を付けてきた。木太は、県総体1500メートル3年で2位に入った村尾、同2年を制した種田、2位三井の3本柱が安定。総合力は互角と見ていい。追いかけるのは小豆島、龍雲あたりか。いずれも3キロ区間の踏ん張りが上位進出の鍵になる。

　スタートは女子が午前11時半、男子が午後0時45分。

男　子
土庄A（野村俊茂監督）
　奥田翔真、石井滉人、奥大地、高橋主羽瑠、畑井義稀、市坂大知、浜野純一郎、浜垣天吾、須佐美響

土庄B（野村俊茂監督）
　浜野純一郎、浜垣天吾、須佐美響、出口郁也、木場聖樹、井上洸希、川井翼、柏山侑輝、畑井義稀

小豆島A（中村徹也監督）
　村角知哉、小野巧久輝、林叶大、大石朝陽、村上冬和、村角祐輔、大空優太郎、小林琉生、三宅捷太

小豆島B（中村徹也監督）
　大空優太郎、小林琉生、三宅捷太、平岡柚月、山本蒼士、立花健人、田村海帆、出水元康、高木悠

龍　雲（日向直監督）
　岡樹生、岡原学杜、中條愛登、山城哲大、宮本悠暖、林征汰、橋本虎次郎、鶴田一魁

綾　南（栗山直人監督）
小柳蓮、西中蒼太、野内祐利、池田怜央、柳研吾、滝野智也、宮武北斗、吉田直輝、竹本琢海

坂出A（福本香織里監督）
　佐藤圭悟、坂本賢吾、田中心和、兵頭魁、村上康成、糸川侑汰、上田彪太郎

坂出B（福本香織里監督）
　上田彪太郎、大西一俊、谷本希、中村太一、松本陸都、蔵本渉、弾正原未来

白　峰（島根雅史監督）
　中條希夢、金沢巧人、若林マウリシオ、八田晴生、猪熊玄、谷本悠真

丸亀南（中野匡紹監督）
　宮脇宏哉、西谷千吏乙、八尾有真、滝川結都、大家龍也、福家大翔、高木航佑、山本龍志、松広理玖

善通寺東（山本和博監督）
　宮本真久翔、小山隼輔、氏家虎之介、浜田空、貞広駿介、政本怜音、山地優希、ブリゴラケン、斎藤諒

観音寺中部（清水俊吾監督）
　行天陽虹、杉山侑奨、川上侑也、野口主斗、安藤正紀、中村匡、長原稜真、薦田快斗、高橋昂汰

大野原A（高橋利彰監督）
　藤川恵汰、藤川大輝、佐伯昌哉、藤岡駿之介、三宅純矢、柴坂磨拓、小出健太、白川信貴、三好功太郎

大野原B（高橋利彰監督）
　石川天斗、安藤光汰朗、船場航太、矢野凌也、岡田成翔、石井大輝、小出健太、白川信貴、三好功太郎

三　豊（尾藤博肇監督）
　横山甚、山口哉瑠、山下祥平、近藤優哉、伊藤克哉、山本崇晴、堤泰雅、田中健登、松浦祐仁

高　瀬（徳永勝也監督）
　三崎圭介、西岡顕心、小畑汰洋、森柊介、篠原蓮、前川尚紀、藤川魁、黒田翔貴弥、香川晴哉

女　子
小豆島（中村徹也監督）
　福元茉祐、明田奈穂、三木菜々子、隠田妃夏、町上麻雛、岡田野那、明田梨奈

龍　雲（日向直監督）
二羽杏美、寺尾依花、川端萌以、清水佑名、清水風朱、大屋敷沙津貴

木　太（江戸佑哉監督）
　種田涼花、三井詩園、川田茉莉乃、垣内凪、村尾美音、関真心、北川瑞季

綾　南（栗山直人監督）
　奥村清音、山口朋恵、楠見文來子、佐藤沙虹、長尾実紅、北尾あかり、北井めい、永森華音

丸亀西（須藤俊也監督）
　横田彩李、成行紗英、綱島朱里、田淵希実、戸倉美樹、渡辺優希乃、戸倉遥子

善通寺東（山本和博監督）
　松原千紘、薦田沙渚、藤原杏有海、松田笑実、岡伊桜里、田所比加留、石田華衣音、白川彩花

観音寺中部（清水俊吾監督）
　山地紗弥香、小山恵莉、藤村小桜、杉村色春、岑永凜花、久保一華、伊瀬真衣、船場奏衣

大野原（高橋利彰監督）
　中村優希、大西茜、藤川萌々果、尾池葵、紀伊涼花、井下莉野

三　豊（尾藤博肇監督）
　森糸紗耶佳、橋本華、宇川瑞紀、秋山紗奈、堀川瑠南、中上友紀乃、山地真白、久保田紗永

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集計対象記事：9日22:22〜11日22:22配信分

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