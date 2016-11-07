県高校新人大会／柔道　高松商勢が６階級制す

（県立武道館）
【男子個人】
▽60キロ級準決勝
山下（英明） 優勢 平井（坂出一）
藤沢（高松商）大外刈り 横田（寒川）
▽3位決定戦
平井 腕ひしぎ十字固め 佐藤（三本松）
▽決勝
藤沢 優勢 山下
▽66キロ級準決勝
多田（高松商） 払い腰 宮脇（土庄）
清積（尽誠） 袖釣り込み腰 二宮（高松一）
▽3位決定戦
青山（香川高専高松） 横四方固め 大熊（坂出工）
▽決勝
多田 優勢 清積
▽73キロ級準決勝
岡本（坂出工） 上四方固め川原（尽誠）
大西（丸亀） 優勢 藤本（坂出一）
▽3位決定戦
香川（観音寺一） 小内刈り 前田（坂出工）
▽決勝
大西 背負い投げ 岡本
▽81キロ級準決勝
十河（英明） 優勢 黒川（英明）
中橋（高松商）腰車 豊田（尽誠）
▽3位決定戦
豊田 大外刈り 黒川
▽決勝
中橋 合わせ技 十河
▽90キロ級準決勝
早石（坂出一） 大内刈り 木村（香川高専高松）
河野（高松商） 優勢 山崎（坂出一）
▽3位決定戦
山崎 大外刈り 川南（坂出工）
▽決勝
河野 体落とし 早石
▽100キロ級準決勝
佐藤（坂出工） 不戦勝 川井（土庄）
万藤（英明） 上四方固め 竹信（尽誠）
▽3位決定戦
竹信 小外掛け 蓑田（津田）
▽決勝
佐藤 合わせ技 万藤
▽100キロ超級準決勝
有馬（高松商） 内股 三宅（坂出一）
安本（英明） 不戦勝 竹林（多度津）
▽3位決定戦
末安（坂出一） 払い腰 三宅
▽決勝
有馬 優勢 安本
【女子個人】
▽48キロ級1回戦
岡村（高松中央） 合わせ技 糸目（高松中央）
小野（尽誠） 優勢 溝渕（高松中央）
▽3位決定戦
糸目 上四方固め 溝渕
▽決勝
岡村 合わせ技 小野
▽52キロ級1回戦
佐藤（高松商） けさ固め 山崎（志度）
須藤（坂出一） 背負い投げ 松野（高松）
▽3位決定戦
山崎 けさ固め 松野
▽決勝
須藤 合わせ技 佐藤
▽57キロ級1回戦
芹井（高松中央） 優勢 佐伯（土庄）
▽決勝
芹井 優勢 代（高松商）
▽63キロ級1回戦
難波（坂出一） 縦四方固め 佐々木（高松中央）
▽決勝
難波 けさ固め 吉田（志度）
▽70キロ級決勝
尾崎（高松中央） 優勢 村井（志度）
▽78キロ級1回戦
古枝（高松商） 払い腰 熊野（高松一）
▽決勝
古枝 合わせ技 南原（高松商）