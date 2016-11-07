天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

県高校新人大会／柔道　高松商勢が６階級制す

2016/11/07 09:46

（県立武道館）
　【男子個人】
　▽60キロ級準決勝
山下（英明）　優勢　平井（坂出一）
藤沢（高松商）大外刈り　横田（寒川）
　▽3位決定戦
平井　腕ひしぎ十字固め　佐藤（三本松）
　▽決勝
藤沢　優勢　山下
　▽66キロ級準決勝
多田（高松商）　払い腰　宮脇（土庄）
清積（尽誠）　袖釣り込み腰　二宮（高松一）
　▽3位決定戦
青山（香川高専高松）　横四方固め　大熊（坂出工）
　▽決勝
多田　優勢　清積
　▽73キロ級準決勝
岡本（坂出工）　上四方固め川原（尽誠）
大西（丸亀）　優勢　藤本（坂出一）
　▽3位決定戦
香川（観音寺一）　小内刈り　前田（坂出工）
　▽決勝
大西　背負い投げ　岡本
　▽81キロ級準決勝
十河（英明）　優勢　黒川（英明）
中橋（高松商）腰車　豊田（尽誠）
　▽3位決定戦
豊田　大外刈り　黒川
　▽決勝
中橋　合わせ技　十河
　▽90キロ級準決勝
早石（坂出一）　大内刈り　木村（香川高専高松）
河野（高松商）　優勢　山崎（坂出一）
　▽3位決定戦
山崎　大外刈り　川南（坂出工）
　▽決勝
河野　体落とし　早石
　▽100キロ級準決勝
佐藤（坂出工）　不戦勝　川井（土庄）
万藤（英明）　上四方固め　竹信（尽誠）
　▽3位決定戦
竹信　小外掛け　蓑田（津田）
　▽決勝
佐藤　合わせ技　万藤
　▽100キロ超級準決勝
有馬（高松商）　内股　三宅（坂出一）
安本（英明）　不戦勝　竹林（多度津）
　▽3位決定戦
末安（坂出一）　払い腰　三宅
　▽決勝
有馬　優勢　安本
　【女子個人】
　▽48キロ級1回戦
岡村（高松中央）　合わせ技　糸目（高松中央）
小野（尽誠）　優勢　溝渕（高松中央）
　▽3位決定戦
糸目　上四方固め　溝渕
　▽決勝
岡村　合わせ技　小野
　▽52キロ級1回戦
佐藤（高松商）　けさ固め　山崎（志度）
須藤（坂出一）　背負い投げ　松野（高松）
　▽3位決定戦
山崎　けさ固め　松野
　▽決勝
須藤　合わせ技　佐藤
　▽57キロ級1回戦
芹井（高松中央）　優勢　佐伯（土庄）
　▽決勝
芹井　優勢　代（高松商）
　▽63キロ級1回戦
難波（坂出一）　縦四方固め　佐々木（高松中央）
　▽決勝
難波　けさ固め　吉田（志度）
　▽70キロ級決勝
尾崎（高松中央）　優勢　村井（志度）
　▽78キロ級1回戦
古枝（高松商）　払い腰　熊野（高松一）
　▽決勝
古枝　合わせ技　南原（高松商）

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 決勝は高松商×寒川　高松商　ＰＫ戦制…
  2. 寒川　粘り１点死守　大手前高松、堅守…
  3. 香東など４強　県中学新人軟式野球第２…
  4. 県高校新人大会／柔道　高松商　男女で…
  5. 県高校新人大会／ソフトボール　多度津…
  6. 高瀬、悲願の初Ｖ　男子は尽誠１０連覇…
  7. ソフトテニス　県中学校新人大会最終日…
  8. ジャンプ高梨圧勝、男子は岩佐Ｖ／スキ…
  9. 県勢対決制しカマタマ４強　全日本ユー…
  10. 柳生（一宮）５年新で優勝　女子の香川…
集計対象記事：5日10:46〜7日10:46配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 五郎丸が仏リーグデビュー　ラグビーの…
  2. ロナルドと２１年まで契約延長　サッカ…
  3. 全日本大学駅伝、青学大が初優勝　早大…
  4. バド、再春館製薬所が初戦白星　Ｓ／Ｊ…
  5. ゴルフ、谷原連覇で今季３勝目　池田と…
  6. 中国のフォンが米ツアー２連勝　女子ゴ…
  7. テニス、Ａ・マリーが競り勝ちＶ　パリ…
  8. スケート渡辺碧は７位、吉永失格　ショ…
  9. サッカー、吉田がフル出場　プレミアリ…
  10. 浅野は後半１５分に退く　サッカーのド…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.