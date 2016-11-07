県高校新人大会／柔道　高松商勢が６階級制す

（県立武道館）

【男子個人】

▽60キロ級準決勝

山下（英明） 優勢 平井（坂出一）

藤沢（高松商）大外刈り 横田（寒川）

▽3位決定戦

平井 腕ひしぎ十字固め 佐藤（三本松）

▽決勝

藤沢 優勢 山下

▽66キロ級準決勝

多田（高松商） 払い腰 宮脇（土庄）

清積（尽誠） 袖釣り込み腰 二宮（高松一）

▽3位決定戦

青山（香川高専高松） 横四方固め 大熊（坂出工）

▽決勝

多田 優勢 清積

▽73キロ級準決勝

岡本（坂出工） 上四方固め川原（尽誠）

大西（丸亀） 優勢 藤本（坂出一）

▽3位決定戦

香川（観音寺一） 小内刈り 前田（坂出工）

▽決勝

大西 背負い投げ 岡本

▽81キロ級準決勝

十河（英明） 優勢 黒川（英明）

中橋（高松商）腰車 豊田（尽誠）

▽3位決定戦

豊田 大外刈り 黒川

▽決勝

中橋 合わせ技 十河

▽90キロ級準決勝

早石（坂出一） 大内刈り 木村（香川高専高松）

河野（高松商） 優勢 山崎（坂出一）

▽3位決定戦

山崎 大外刈り 川南（坂出工）

▽決勝

河野 体落とし 早石

▽100キロ級準決勝

佐藤（坂出工） 不戦勝 川井（土庄）

万藤（英明） 上四方固め 竹信（尽誠）

▽3位決定戦

竹信 小外掛け 蓑田（津田）

▽決勝

佐藤 合わせ技 万藤

▽100キロ超級準決勝

有馬（高松商） 内股 三宅（坂出一）

安本（英明） 不戦勝 竹林（多度津）

▽3位決定戦

末安（坂出一） 払い腰 三宅

▽決勝

有馬 優勢 安本

【女子個人】

▽48キロ級1回戦

岡村（高松中央） 合わせ技 糸目（高松中央）

小野（尽誠） 優勢 溝渕（高松中央）

▽3位決定戦

糸目 上四方固め 溝渕

▽決勝

岡村 合わせ技 小野

▽52キロ級1回戦

佐藤（高松商） けさ固め 山崎（志度）

須藤（坂出一） 背負い投げ 松野（高松）

▽3位決定戦

山崎 けさ固め 松野

▽決勝

須藤 合わせ技 佐藤

▽57キロ級1回戦

芹井（高松中央） 優勢 佐伯（土庄）

▽決勝

芹井 優勢 代（高松商）

▽63キロ級1回戦

難波（坂出一） 縦四方固め 佐々木（高松中央）

▽決勝

難波 けさ固め 吉田（志度）

▽70キロ級決勝

尾崎（高松中央） 優勢 村井（志度）

▽78キロ級1回戦

古枝（高松商） 払い腰 熊野（高松一）

▽決勝

古枝 合わせ技 南原（高松商）