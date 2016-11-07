県高校新人大会／重量挙げ　多度津、香川中央両校Ｖ

（香川中央高）

【男子】

▽53キロ級 （1）東遼也（多度津）158キロ（スナッチ73キロ、ジャーク85キロ）（2）森田（香川中央）137キロ（3）中川（多度津）116キロ

▽56キロ級 （1）加藤芳崇（香川中央）187キロ（スナッチ82キロ、ジャーク105キロ）（2）紀伊（多度津）185キロ（3）仲西（同）154キロ

▽62キロ級 （1）谷昂将（多度津）171キロ（スナッチ78キロ、ジャーク93キロ）（2）為実（同）161キロ（3）寺井（香川中央）153キロ

▽69キロ級 （1）渡辺純大（香川中央）200キロ（スナッチ95キロ、ジャーク105キロ）（2）上松（多度津）175キロ（3）谷本（香川中央）168キロ

▽77キロ級 （1）北原脩士（多度津）192キロ（スナッチ89キロ、ジャーク103キロ）（2）亀井（同）171キロ（3）横山（同）145キロ

▽85キロ級 （1）石川司（多度津）186キロ（スナッチ83キロ、ジャーク103キロ）（2）山本（同）136キロ＝以下なし

▽94キロ級 （1）太田拓磨（香川中央）215キロ（スナッチ100キロ、ジャーク115キロ）＝以下なし

▽105キロ級 （1）北岡洋樹（香川中央）142キロ（スナッチ58キロ、ジャーク84キロ）＝以下なし

▽総合 （1）多度津23点（1）香川中央23点＝以下なし

（両校優勝）

（多度津は24年連続24度目、香川中央は初優勝）



【女子】

▽48キロ級 （1）花城朱音（丸亀）98キロ（スナッチ45キロ、ジャーク53キロ）＝以下なし

▽53キロ級 （1）藤田美玲（多度津）112キロ（スナッチ48キロ、ジャーク64キロ）（2）細井（香川中央）93キロ＝以下なし

▽58キロ級 （1）元木咲和（多度津）114キロ（スナッチ50キロ、ジャーク64キロ）（2）久保（香川中央）92キロ＝以下なし