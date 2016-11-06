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柳生（一宮）５年新で優勝　女子の香川（豊原）も　１０００メートル　県小学生選抜陸上最終日

2016/11/06 09:55

　陸上の県小学生選抜大会最終日は5日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで5年生の男女計14種目を争った。男子1000メートルで柳生琥珀（一宮）が3分10秒23の県小学5年新で優勝。勝田慎之介（郡家）も3分11秒60で県小学5年新を記録し準優勝を飾った。女子1000メートルは香川莉々（豊原）が3分17秒55の県小学5年新で頂点に立った。

　【男子5年】
　▽100メートル　（1）大石龍之介（坂出）13秒71（2）加藤（牟礼北）14秒01（3）丸山（川添）14秒02
　▽1000メートル　（1）柳生琥珀（一宮）3分10秒23（2）勝田慎之介（郡家）3分11秒60＝以上県小学5年新、大会新（3）松尾谷（白方）3分25秒87
　▽80メートル障害　（1）中山智継（林）13秒39（2）佐々木（高松中央）13秒71（3）藤田（造田）13秒74
　▽400メートルリレー　（1）坂出（井上、小野、辻、大石）56秒82（2）牟礼北58秒11（3）木太58秒35
　▽走り高跳び　（1）吉見奏大（津田）1メートル25（2）佐藤（本町）1メートル20（2）国安（財田）1メートル20（2）中嶋（高松中央）1メートル20（2）松岡（白方）1メートル20
　▽走り幅跳び　（1）東城建（城西）4メートル30（2）秋山（豊島）4メートル15＝追い風参考（3）長尾（川東）4メートル12＝追い風参考
　▽ジャベリックボール投げ　（1）新鞍護（牟礼南）51メートル67（2）宮本（財田）48メートル72（3）宮尻（太田）48メートル69

　【女子5年】
　▽100メートル　（1）奥田綾子（城西）14秒24（2）高橋（宇多津）14秒34（3）福島（本町）14秒68
　▽1000メートル　（1）香川莉々（豊原）3分17秒55＝県小学5年新、大会新（2）玉井（志度）3分28秒87（3）植松（土庄）3分38秒42
　▽80メートル障害　（1）木村蒼唯（神前）14秒07（2）横田（高篠）14秒20（3）前田（三渓）14秒40（3）春田（宇多津）14秒40
　▽400メートルリレー　（1）宇多津（オビジアク、春田、津谷、高橋）58秒82（2）観音寺59秒10（3）高松中央59秒52
　▽走り高跳び　（1）田村寿乃（富熊）1メートル25（2）斎藤（粟井）1メートル20（2）高橋（多肥）1メートル20（2）津村（栗熊）1メートル20
　▽走り幅跳び　（1）津谷衣吹（宇多津）4メートル06（2）安藤（太田）4メートル01（3）坂東（観音寺）3メートル98
　▽ジャベリックボール投げ　（1）村尾珠優（川島）46メートル82（2）城戸（宇多津北）44メートル54（3）浅野（金山）41メートル68

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