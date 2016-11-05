小豆島と尽誠、一騎打ちか　女子３校は横一線　全国高校駅伝県予選６日に号砲

男子67回、女子28回全国高校駅伝県予選は6日、坂出市番の州公園前を発着・中継点とする男子7区間＝42・195キロ、女子5区間＝21・0975キロの特設コースで争う。参加は男子8、女子3校。ともに優勝校が全国大会（12月25日・京都）の出場権を獲得、男子の上位4校と女子3校が四国大会（20日・坂出市番の州）に出場する。



男子の首位争いは、1月の県新人大会に続く初優勝を狙う小豆島と、12連覇が懸かる尽誠の一騎打ちが濃厚だ。



現校名で最後の出場となる小豆島は増田、真砂春、真砂匠の3年生と、2年向井の4人が5000メートルで14分台の記録を持つ層の厚さが強み。まずは2年連続1区の向井で流れをつかみたいところだ。



対する尽誠には王者の意地がある。ロードに強い主将堂本、昨大会アンカーの高見の3年生は安定感があり、1年生も成長。長距離区間での粘りが勝利の鍵を握る。



四国切符を懸けた争いは混戦。高松北は高島、鎌田の1、2区の出来が鍵。高松工は1区笠井で貯金をつくれるか。津田や観音寺一なども粘り強く食い下がりそう。



女子は3校が横一線。2連覇が懸かる小豆島は、積極的なレース運びができる岡田、スピードのある藤田、昨大会の最優秀選手の浜中を並べた1〜3区で主導権を握れるか。2年ぶりの頂点を目指す高松工は西、奥村の1、2区でリードを奪えるかがポイント。



四学香川西も1、2年生のみの編成ながら侮れない。主将西川ら全員が調子を上げ、初優勝に照準を絞る。



号砲は男子が午前11時、女子が同11時15分。



…男 子…

笠 田（川崎博功監督）

伊藤夢希斗、新延結友、宮崎仁詞、森安達章、田中裕大、森糸省伍、矢野栄心、北井翔稀、安藤敏志、大川魁星



尽 誠 （大西力監督）

高見颯、樋口賢太郎、木山達哉、堂本将希、井下大誌、木山克哉、宮崎友揮、西尾真輝、松岡龍馬、図子翔也



観音寺一（真鍋佑太監督）

豊永雅貴、岸上颯汰、篠丸大誠、岩田和真、久保忠彦、白石黎、藤岡遼太郎、篠原航介、藤原清渡、伊達理人



津 田 （内田結監督）

黒川凌斗、益田大誠、川越優樹、滝侑大、田中裕二、橋本晶輝、安冨陽登、池田成輝、六車鼓太朗



小豆島（荒川雅之監督）

向井悠介、高橋瑞樹、増田空、真砂春希、丸山大輝、真砂匠、竹上世那、佐伯柚樹、板倉大起、木村永遠



坂 出（山本雅典監督）

清水亮、琢磨誠幸、横田湧司、在家空、綾野克仁、大岡永吉、西谷千乃与、浜崎弘介、中沢和馬



高松工（三谷昌輝監督）

笠井浩平、藤沢翔伍、幸田一毅、橘泰志、蓮井浩希、西拓都、宮崎琉樹哉、岩崎幹大、畠山創貴、浦川和高



高松北 （関正英監督）

高島大誠、鎌田大輝、村尾祐太郎、若宮大河、松下浩大、河渕優樹、東響太、十河丈一郎、大隅優、池田一樹



…女 子…

四学香川西（北村智宏監督）

本條菜奈子、西川麗奈、柏木あさひ、増田梨美、橋本萌、天野希美、杣友華、中野杏奈



小豆島（荒川雅之監督）

岡田紗宝、藤田真由、浜中千織、堀華奈子、三木春奈、奥のぞみ、三木彩花



高松工（三谷昌輝監督）

西捺帆、奥村純夏、西池知紗、安藤羽衣、白川千尋、松原早希、村上祐里、森本紗彗