８強出そろう　県中学新人軟式野球第１日

軟式野球の県中学校新人大会は3日、高松市生島町の県営第二球場などに各地区予選を勝ち抜いた20校が出場して開幕。初日は1、2回戦12試合を行い、8強が出そろった。
大会は12日まで延べ3日間開催で、優勝校が全国大会出場を懸けた四国大会（19日・徳島）に進出する。第2日は5日、同球場など2会場で準々決勝を行う。
▽1回戦
香 東0000004―4
観音寺中部0100000―1
（香）鎌田−佐藤（観）高橋−高嶋
▽三塁打 玉井来（香）▽二塁打 高橋光（観）
国分寺 3100110―6
付属坂出0000000―0
（国）内田−香西（付）三谷、玉井−細川
▽三塁打 玉井（付）▽二塁打 内田（国）
さぬき南0000000―0
古高松 010000×―1
（さ）和田−藤井（古）塩谷―美濃
▽二塁打 藤井（さ）
長 尾2000040―6
豊 浜2100002―5
（長）佐治、佐藤―美馬（豊）横内―小山
▽本塁打 美馬（長）▽三塁打 篠原（豊）
▽2回戦
香 東0000130―4
国分寺0003000―3
（香）宮治、鎌田−佐藤（国）樋口、瀬戸、内田−香西
▽二塁打 内田、香西（以上国）
屋 島40000―4
善通寺西30008x―11
（五回コールド）
（屋）竹本―笠居（善）滝安、稲毛−戸城
▽本塁打 稲毛（善）▽三塁打 竹本2（屋）▽二塁打 河野、光家（以上善）
小豆島0100201―4
満 濃0021000―3
（小）宝来―浜元（満）山下晃―鈴木
▽本塁打 浜元（小）▽二塁打 中西、宝来（以上小）加家（満）
勝 賀0001000―1
坂 出000131×―5
（勝）北谷―丹下（坂）井手下―南
▽三塁打 楠（坂）▽二塁打 北谷（勝）
下笠居00000―0
三野津2902×―13
（五回コールド）
（下）鶴羽―横井（三）前川廉―田中
▽二塁打 菰田、前川廉（以上三）
龍 雲0000000―0
丸亀南000101×―2
（龍）中西―熊井（丸）橋本―松野
太 田0010100―2
丸亀西320001×―6
（太）笠井―山崎（丸）庄野―山下
▽三塁打 村下（太）▽二塁打 笠井（太）
長 尾000101―2
古高松410103x―9
（六回コールド）
（長）久米、高木―美馬、佐藤（古）藤村―美濃
▽三塁打 佐藤（長）美濃（古）▽二塁打 佐藤（長）藤村、石河、佐藤（以上古）