天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

８強出そろう　県中学新人軟式野球第１日

2016/11/04 09:48

　軟式野球の県中学校新人大会は3日、高松市生島町の県営第二球場などに各地区予選を勝ち抜いた20校が出場して開幕。初日は1、2回戦12試合を行い、8強が出そろった。

　大会は12日まで延べ3日間開催で、優勝校が全国大会出場を懸けた四国大会（19日・徳島）に進出する。第2日は5日、同球場など2会場で準々決勝を行う。

　▽1回戦

香　　　東0000004―4
観音寺中部0100000―1
（香）鎌田−佐藤（観）高橋−高嶋
▽三塁打　玉井来（香）▽二塁打　高橋光（観）

国分寺　3100110―6
付属坂出0000000―0
（国）内田−香西（付）三谷、玉井−細川
▽三塁打　玉井（付）▽二塁打　内田（国）

さぬき南0000000―0
古高松　010000×―1
（さ）和田−藤井（古）塩谷―美濃
▽二塁打　藤井（さ）

長　尾2000040―6
豊　浜2100002―5
（長）佐治、佐藤―美馬（豊）横内―小山
▽本塁打　美馬（長）▽三塁打　篠原（豊）
　
　▽2回戦

香　東0000130―4
国分寺0003000―3
（香）宮治、鎌田−佐藤（国）樋口、瀬戸、内田−香西
▽二塁打　内田、香西（以上国）

屋　　島40000―4
善通寺西30008x―11
　　　　　　　（五回コールド）
（屋）竹本―笠居（善）滝安、稲毛−戸城
▽本塁打　稲毛（善）▽三塁打　竹本2（屋）▽二塁打　河野、光家（以上善）

小豆島0100201―4
満　濃0021000―3
（小）宝来―浜元（満）山下晃―鈴木
▽本塁打　浜元（小）▽二塁打　中西、宝来（以上小）加家（満）

勝　賀0001000―1
坂　出000131×―5
（勝）北谷―丹下（坂）井手下―南
▽三塁打　楠（坂）▽二塁打　北谷（勝）

下笠居00000―0
三野津2902×―13
　　　　　　　（五回コールド）
（下）鶴羽―横井（三）前川廉―田中
▽二塁打　菰田、前川廉（以上三）

龍　雲0000000―0
丸亀南000101×―2
（龍）中西―熊井（丸）橋本―松野

太　田0010100―2
丸亀西320001×―6
（太）笠井―山崎（丸）庄野―山下
▽三塁打　村下（太）▽二塁打　笠井（太）

長　尾000101―2
古高松410103x―9
　　　　　　　（六回コールド）
（長）久米、高木―美馬、佐藤（古）藤村―美濃
▽三塁打　佐藤（長）美濃（古）▽二塁打　佐藤（長）藤村、石河、佐藤（以上古）

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 錦織、ストレート勝ちで３回戦へ／マス…
  2. 柔道女子の松本薫選手が結婚報告／「寄…
  3. 卓球女子、平野は敗れる／中国スーパー…
  4. 日ハム吉川、巨人大田らトレード／両球…
  5. 瀬古氏が男女マラソン統括／日本陸連、…
  6. 日ハムの大谷、代表戦へ練習再開／今大…
  7. ５選手が退団　香川オリーブガイナーズ…
  8. 神奈川県警勝見、初の剣道日本一／西村…
  9. ＮＴＴ西、パナなど勝ち２回戦へ／社会…
  10. ジャンプ、ヘンドリクソン復帰へ／２季…
集計対象記事：2日12:21〜4日12:21配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 青木がアストロズへ　メジャー５球団目…
  2. 大久保嘉人、ＦＣ東京移籍へ　Ｊ１川崎…
  3. 錦織、逆転負けで８強逃す　マスターズ…
  4. 大リーグ、日本人３選手がＦＡ　選手会…
  5. Ｊ１浦和が年間勝ち点１位　横浜Ｍと１…
  6. 欧州リーグ、シャルケ決勝Ｔへ　吉田、…
  7. ボルト、来年２月に豪でレース　リオ五…
  8. 広島カープが護国神社を参拝　リーグ優…
  9. 日没順延、石川は暫定６６位　岩田は出…
  10. 早実がサヨナラで１０度目Ｖ　清宮５三…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.