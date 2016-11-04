８強出そろう　県中学新人軟式野球第１日

軟式野球の県中学校新人大会は3日、高松市生島町の県営第二球場などに各地区予選を勝ち抜いた20校が出場して開幕。初日は1、2回戦12試合を行い、8強が出そろった。



大会は12日まで延べ3日間開催で、優勝校が全国大会出場を懸けた四国大会（19日・徳島）に進出する。第2日は5日、同球場など2会場で準々決勝を行う。



▽1回戦



香 東0000004―4

観音寺中部0100000―1

（香）鎌田−佐藤（観）高橋−高嶋

▽三塁打 玉井来（香）▽二塁打 高橋光（観）



国分寺 3100110―6

付属坂出0000000―0

（国）内田−香西（付）三谷、玉井−細川

▽三塁打 玉井（付）▽二塁打 内田（国）



さぬき南0000000―0

古高松 010000×―1

（さ）和田−藤井（古）塩谷―美濃

▽二塁打 藤井（さ）



長 尾2000040―6

豊 浜2100002―5

（長）佐治、佐藤―美馬（豊）横内―小山

▽本塁打 美馬（長）▽三塁打 篠原（豊）



▽2回戦



香 東0000130―4

国分寺0003000―3

（香）宮治、鎌田−佐藤（国）樋口、瀬戸、内田−香西

▽二塁打 内田、香西（以上国）



屋 島40000―4

善通寺西30008x―11

（五回コールド）

（屋）竹本―笠居（善）滝安、稲毛−戸城

▽本塁打 稲毛（善）▽三塁打 竹本2（屋）▽二塁打 河野、光家（以上善）



小豆島0100201―4

満 濃0021000―3

（小）宝来―浜元（満）山下晃―鈴木

▽本塁打 浜元（小）▽二塁打 中西、宝来（以上小）加家（満）



勝 賀0001000―1

坂 出000131×―5

（勝）北谷―丹下（坂）井手下―南

▽三塁打 楠（坂）▽二塁打 北谷（勝）



下笠居00000―0

三野津2902×―13

（五回コールド）

（下）鶴羽―横井（三）前川廉―田中

▽二塁打 菰田、前川廉（以上三）



龍 雲0000000―0

丸亀南000101×―2

（龍）中西―熊井（丸）橋本―松野



太 田0010100―2

丸亀西320001×―6

（太）笠井―山崎（丸）庄野―山下

▽三塁打 村下（太）▽二塁打 笠井（太）



長 尾000101―2

古高松410103x―9

（六回コールド）

（長）久米、高木―美馬、佐藤（古）藤村―美濃

▽三塁打 佐藤（長）美濃（古）▽二塁打 佐藤（長）藤村、石河、佐藤（以上古）