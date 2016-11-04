多度津が男女Ｖ　団体戦　県中学新人ソフトテニス第１日

ソフトテニスの県中学校新人大会第1日は3日、高松市の県営生島コートで団体戦を行い、男女ともに多度津が優勝した。男子は15年ぶり、女子は3年連続。



▽男子団体1回戦 白峰3−0屋島 勝賀3―0付属坂出 木太2―1観音寺中部



▽2回戦 琴平3―0白峰 玉藻2―1長尾 豊中3―0紫雲 太田2―1丸亀東 白鳥2―1勝賀 香東3―0高瀬 国分寺2―1綾歌 多度津3―0木太



▽準々決勝



琴平 2―1 玉藻



太田 2―0 豊中



香東 2―0 白鳥



多度津 2―1 国分寺



▽準決勝



琴平 2―1 太田



多度津 2―1 香東



▽3位決定戦



太田 2―1 香東



▽決勝



多度津 2―1 琴平



山本村井 0―4 大西河村 ○



○ 福井植木 4―0 薮田平井



○ 樋本井原 4―1 鈴木宮武



▽女子団体1回戦 紫雲3−0坂出 豊中3―0太田 綾南2―1国分寺



▽2回戦 多度津3−0紫雲 勝賀2―1丸亀東 白鳥2―1香東 古高松2―1三豊 さぬき南2―1豊中 一宮2―1綾歌 豊浜2―1木太 琴平3―0綾南



▽準々決勝



多度津／2−0／勝賀



白鳥 2―1 古高松



さぬき南 2―1 一宮



琴平 2―1 豊浜



▽準決勝



多度津／2−0／白鳥



琴平 2―1 さぬき南



▽3位決定戦



さぬき南／2−1／白鳥



▽決勝



多度津／2−1／琴平



○ 尾野山本 4―0 西岡有留み



森口高橋 3―4 有留き紀伊 ○



○ 村井日野 4―0 岩本石田原