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多度津が男女Ｖ　団体戦　県中学新人ソフトテニス第１日

2016/11/04 09:46

　ソフトテニスの県中学校新人大会第1日は3日、高松市の県営生島コートで団体戦を行い、男女ともに多度津が優勝した。男子は15年ぶり、女子は3年連続。

　▽男子団体1回戦　白峰3−0屋島　勝賀3―0付属坂出　木太2―1観音寺中部

　▽2回戦　琴平3―0白峰　玉藻2―1長尾　豊中3―0紫雲　太田2―1丸亀東　白鳥2―1勝賀　香東3―0高瀬　国分寺2―1綾歌　多度津3―0木太

　▽準々決勝

琴平　2―1　玉藻

太田　2―0　豊中

香東　2―0　白鳥

多度津　2―1　国分寺

　▽準決勝

琴平　2―1　太田

多度津　2―1　香東

　▽3位決定戦

太田　2―1　香東

　▽決勝

多度津　2―1　琴平

　　山本村井　0―4　大西河村　○

○　福井植木　4―0　薮田平井

○　樋本井原　4―1　鈴木宮武

　▽女子団体1回戦　紫雲3−0坂出　豊中3―0太田　綾南2―1国分寺

　▽2回戦　多度津3−0紫雲　勝賀2―1丸亀東　白鳥2―1香東　古高松2―1三豊　さぬき南2―1豊中　一宮2―1綾歌　豊浜2―1木太　琴平3―0綾南

　▽準々決勝

多度津／2−0／勝賀

白鳥　2―1　古高松

さぬき南　2―1　一宮

琴平　2―1　豊浜

　▽準決勝

多度津／2−0／白鳥

琴平　2―1　さぬき南

　▽3位決定戦

さぬき南／2−1／白鳥

　▽決勝

多度津／2−1／琴平

○　尾野山本　4―0　西岡有留み

　　森口高橋　3―4　有留き紀伊　○

○　村井日野　4―0　岩本石田原

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