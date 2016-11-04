多度津が男女Ｖ　団体戦　県中学新人ソフトテニス第１日

ソフトテニスの県中学校新人大会第1日は3日、高松市の県営生島コートで団体戦を行い、男女ともに多度津が優勝した。男子は15年ぶり、女子は3年連続。
▽男子団体1回戦 白峰3−0屋島 勝賀3―0付属坂出 木太2―1観音寺中部
▽2回戦 琴平3―0白峰 玉藻2―1長尾 豊中3―0紫雲 太田2―1丸亀東 白鳥2―1勝賀 香東3―0高瀬 国分寺2―1綾歌 多度津3―0木太
▽準々決勝
琴平 2―1 玉藻
太田 2―0 豊中
香東 2―0 白鳥
多度津 2―1 国分寺
▽準決勝
琴平 2―1 太田
多度津 2―1 香東
▽3位決定戦
太田 2―1 香東
▽決勝
多度津 2―1 琴平
山本村井 0―4 大西河村 ○
○ 福井植木 4―0 薮田平井
○ 樋本井原 4―1 鈴木宮武
▽女子団体1回戦 紫雲3−0坂出 豊中3―0太田 綾南2―1国分寺
▽2回戦 多度津3−0紫雲 勝賀2―1丸亀東 白鳥2―1香東 古高松2―1三豊 さぬき南2―1豊中 一宮2―1綾歌 豊浜2―1木太 琴平3―0綾南
▽準々決勝
多度津／2−0／勝賀
白鳥 2―1 古高松
さぬき南 2―1 一宮
琴平 2―1 豊浜
▽準決勝
多度津／2−0／白鳥
琴平 2―1 さぬき南
▽3位決定戦
さぬき南／2−1／白鳥
▽決勝
多度津／2−1／琴平
○ 尾野山本 4―0 西岡有留み
森口高橋 3―4 有留き紀伊 ○
○ 村井日野 4―0 岩本石田原