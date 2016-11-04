県高校新人大会　少林寺拳法　禅林学園　総合２連覇　女子は坂出一 １３度目Ｖ

県高校新人大会は3日、香川高専詫間などで4競技を行った。少林寺拳法は、男子は禅林学園が2年連続2度目、女子は坂出一が2年連続13度目の総合優勝を果たした。団体演武で優勝した男子の禅林学園と個人種目の上位2人までが、全国選抜大会（来年3月24〜26日・善通寺市民体育館）の出場権を得た。剣道は団体戦を行い、高松商が男女優勝。男子は2年連続6度目、女子は2年ぶり20度目。セーリングの学校対抗は、男子は高松工が4年ぶり21度目、女子は高松商が2年ぶり22度目の栄冠に輝いた。バドミントンはシングルスがあり、男子は池田圭吾（英明）が頂点に立ち、女子は吉川真白（同）が団体と合わせて2冠を獲得した。

（香川高専詫間）



【男子】

▽団体演武 （1）禅林学園（阿蘓品、加地、鶴保、松本、横井、石倉、上松）262点＝以下なし

▽組演武自由 （1）阿蘇品祐輝・加地祐輝（禅林学園）261点（2）赤瀬・今川（三豊工）257点（3）横内・庄司（多度津）252点

▽同規定 （1）藤原将吾・榊原悠希（坂出一）246点（2）古味・石川（三豊工）237点＝以下なし

▽単独演武自由 （1）大西千匡（坂出商）270点（2）高木（高松工）257点（3）松本（禅林学園）257点＝同点順位は少林寺拳法競技規則による

▽同規定 （1）松岡健辰（藤井）247点（2）藤村（三豊工）239点（3）佐藤（香川高専詫間）235点

▽総合 （1）禅林学園28点（2）三豊工21点（3）坂出一19点

（禅林学園は2年連続2度目の優勝）



【女子】

▽組演武自由 （1）香川莉奈・福家由子（坂出一）255点（2）尾崎・堀家（同）254点＝以下なし

▽単独演武自由 （1）山田紫園（高松南）260点（2）白川（丸亀城西）254点（3）金子（大手前）252点

▽同規定 （1）加島舞結（禅林学園）235点（2）礒野（三豊工）233点＝以下なし

▽総合 （1）坂出一17点（2）高松南10点（3）禅林学園10点＝同点順位は少林寺拳法競技規則による

（坂出一は2年連続13度目の優勝）