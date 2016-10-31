体操　県ジュニア大会　記録

（30日・多度津町民体育館）

【男子】

▽小学5、6年個人総合 （1）谷川元希（Fanク）35・95点（2）白井（同）34・85点（3）牟礼（同）34・00点▽種目別床運動 （1）谷川元希（Fanク）9・30点（2）神野（同）8・85点（3）白井（同）8・75点▽円馬 （1）谷川元希（Fanク）9・25点（2）白井（同）9・20点（3）神野（同）9・15点▽跳馬 （1）神野克己（Fanク）9・00点（2）宮滝（善通寺ク）8・95点（3）谷川（Fanク）8・90点▽鉄棒 （1）白井佑季（Fanク）8・65点（2）谷川（同）8・50点（3）牟礼（同）8・35点

▽同3、4年個人総合（床運動、跳び箱） （1）熊本愛都（多度津）17・85点（2）都築（善通寺ク）17・80点（3）吉良（Fanク）17・40点▽種目別床運動 （1）吉良学人（Fanク）9・20点（2）都築（善通寺ク）9・10点（3）熊本（多度津）9・05点▽跳び箱 （1）熊本愛都（多度津）8・80点（2）都築（善通寺ク）8・70点（2）浜辺（多度津）8・70点▽鉄棒 （1）都築賢人（善通寺ク）8・20点（2）吉良（Fanク）7・00点（3）山谷（同）6・75点▽円馬 （1）都築賢人（善通寺ク）9・20点（2）吉良（Fanク）9・00点（3）山谷（同）8・55点

▽同1、2年個人総合 （1）熊本愛永（多度津）17・80点（2）香川（同）17・70点（3）山本（同）17・40点▽種目別床運動 （1）熊本愛永（多度津）9・00点（2）西本（Fanク）8・85点（3）香川（多度津）8・65点▽跳び箱 （1）香川優星（多度津）9・05点（2）山本（同）9・00点（3）熊本（同）8・80点



【女子】

▽小学5、6年個人総合 （1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）42・05点（2）林（善通寺ク）40・80点（3）松原（Fanク）38・50点▽種目別跳馬 （1）林希星（善通寺ク）11・40点（2）三好（同）10・05点（3）磯部（高松中央Jr．ク）9・50点▽段違い平行棒 （1）山本乃愛（多度津ク）11・30点（2）三好（同）10・65点（3）松原（Fanク）9・80点▽平均台 （1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）11・70点（2）林（善通寺ク）10・40点（3）織田（高松中央Jr．ク）9・70点▽床運動 （1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）11・40点（2）磯部（同）11・35点（3）林（善通寺ク）11・10点

▽同3、4年個人総合（跳び箱、平均台、床運動） （1）田中愛永（多度津ク）33・30点（2）松下（高松中央Jr．ク）33・10点（3）陸（多度津）32・55点▽種目別跳び箱 （1）田中愛永（多度津ク）10・10点（1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）10・10点（3）陸（多度津）9・55点▽平均台 （1）香川凜（多度津ク）11・60点（2）松下（高松中央Jr．ク）11・50点（3）陸（多度津）11・35点▽床運動 （1）田中葵（多度津ク）12・00点（2）田中愛（同）11・95点（3）陸（多度津）11・65点▽段違い平行棒 （1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）8・70点（2）田中愛（多度津ク）8・35点（3）陸（多度津）8・25点

▽同1、2年個人総合 （1）田中奏永（多度津）23・60点（2）田中遥（同）23・45点（3）高橋（善通寺ク）23・20点▽種目別跳び箱 （1）田中遥（多度津）8・70点（2）糸川（同）8・60点（3）田中奏（同）8・45点▽床運動 （1）熊本愛都咲（多度津）7・95点（2）高橋（善通寺ク）7・75点（3）鰻渕（同）7・70点▽平均台 （1）田中遥（多度津）8・15点（2）田中奏（同）7・90点（3）高橋（善通寺ク）7・15点