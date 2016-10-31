天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

体操　県ジュニア大会　記録

2016/10/31 09:50

（30日・多度津町民体育館）
　【男子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）谷川元希（Fanク）35・95点（2）白井（同）34・85点（3）牟礼（同）34・00点▽種目別床運動　（1）谷川元希（Fanク）9・30点（2）神野（同）8・85点（3）白井（同）8・75点▽円馬　（1）谷川元希（Fanク）9・25点（2）白井（同）9・20点（3）神野（同）9・15点▽跳馬　（1）神野克己（Fanク）9・00点（2）宮滝（善通寺ク）8・95点（3）谷川（Fanク）8・90点▽鉄棒　（1）白井佑季（Fanク）8・65点（2）谷川（同）8・50点（3）牟礼（同）8・35点
　▽同3、4年個人総合（床運動、跳び箱）　（1）熊本愛都（多度津）17・85点（2）都築（善通寺ク）17・80点（3）吉良（Fanク）17・40点▽種目別床運動　（1）吉良学人（Fanク）9・20点（2）都築（善通寺ク）9・10点（3）熊本（多度津）9・05点▽跳び箱　（1）熊本愛都（多度津）8・80点（2）都築（善通寺ク）8・70点（2）浜辺（多度津）8・70点▽鉄棒　（1）都築賢人（善通寺ク）8・20点（2）吉良（Fanク）7・00点（3）山谷（同）6・75点▽円馬　（1）都築賢人（善通寺ク）9・20点（2）吉良（Fanク）9・00点（3）山谷（同）8・55点
　▽同1、2年個人総合　（1）熊本愛永（多度津）17・80点（2）香川（同）17・70点（3）山本（同）17・40点▽種目別床運動　（1）熊本愛永（多度津）9・00点（2）西本（Fanク）8・85点（3）香川（多度津）8・65点▽跳び箱　（1）香川優星（多度津）9・05点（2）山本（同）9・00点（3）熊本（同）8・80点

　【女子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）42・05点（2）林（善通寺ク）40・80点（3）松原（Fanク）38・50点▽種目別跳馬　（1）林希星（善通寺ク）11・40点（2）三好（同）10・05点（3）磯部（高松中央Jr．ク）9・50点▽段違い平行棒　（1）山本乃愛（多度津ク）11・30点（2）三好（同）10・65点（3）松原（Fanク）9・80点▽平均台　（1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）11・70点（2）林（善通寺ク）10・40点（3）織田（高松中央Jr．ク）9・70点▽床運動　（1）近藤陽菜（高松中央Jr．ク）11・40点（2）磯部（同）11・35点（3）林（善通寺ク）11・10点
　▽同3、4年個人総合（跳び箱、平均台、床運動）　（1）田中愛永（多度津ク）33・30点（2）松下（高松中央Jr．ク）33・10点（3）陸（多度津）32・55点▽種目別跳び箱　（1）田中愛永（多度津ク）10・10点（1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）10・10点（3）陸（多度津）9・55点▽平均台　（1）香川凜（多度津ク）11・60点（2）松下（高松中央Jr．ク）11・50点（3）陸（多度津）11・35点▽床運動　（1）田中葵（多度津ク）12・00点（2）田中愛（同）11・95点（3）陸（多度津）11・65点▽段違い平行棒　（1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）8・70点（2）田中愛（多度津ク）8・35点（3）陸（多度津）8・25点
　▽同1、2年個人総合　（1）田中奏永（多度津）23・60点（2）田中遥（同）23・45点（3）高橋（善通寺ク）23・20点▽種目別跳び箱　（1）田中遥（多度津）8・70点（2）糸川（同）8・60点（3）田中奏（同）8・45点▽床運動　（1）熊本愛都咲（多度津）7・95点（2）高橋（善通寺ク）7・75点（3）鰻渕（同）7・70点▽平均台　（1）田中遥（多度津）8・15点（2）田中奏（同）7・90点（3）高橋（善通寺ク）7・15点

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 日本選手権２９日開幕　社会人野球…
  2. ４強出そろう 四学香川西―高松商　大…
  3. 日本一の日ハム、北海道に凱旋／新千歳…
  4. 高松商３６度目Ｖ　英明は２３年ぶりの…
  5. 男子棒高・重藤（高松一高）が頂点　香…
  6. 英明、粘り及ばず　帝京五に敗れ決勝逃…
  7. アローズ、本拠地初○　鹿児島に１０５…
  8. 女子８強決まる　高校選抜バスケ県予選…
  9. 高松北勢が複制す　佐々木（男子）竹本…
  10. ＩＯＣ、３兆円圧縮に狙い／１１月１日…
集計対象記事：29日11:21〜31日11:21配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. サッカー、Ｕ―１９日本が初優勝　ＰＫ…
  2. 黒田投手「１５」永久欠番に　プロ野球…
  3. 松山英樹が世界選手権シリーズＶ　男子…
  4. テニス、錦織今季２勝目ならず　スイス…
  5. Ｆ１、ハミルトンが今季８勝目　メキシ…
  6. 空手、日本は団体形アベックＶ　世界選…
  7. 全日本テニス、１８歳綿貫が初Ｖ　史上…
  8. フィギュアの羽生「光が見えた」　ＧＰ…
  9. サッカー大迫、酒井高がフル出場　ドイ…
  10. ゴルフ岩田は５位、グリブル初Ｖ　米男…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.