男子棒高・重藤（高松一高）が頂点　香川陸上カーニバル第１日

陸上の香川カーニバル第1日は29日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子15、女子10種目を争った。男子棒高跳びは、先の国体少年Aで準優勝した重藤慶多（高松一高）が5メートル10の自己ベストで優勝。同円盤投げは県記録保持者の田岡智（三観陸協）が45メートル26で貫禄勝ちした。



【男子】

▽100メートル （1）戸田富貴（摂南大）10秒73（2）白井（香川中央高）10秒79

▽400メートル （1）石井英行（四学香川西高）49秒73（3）大橋（香川ST）51秒17

▽1500メートル （1）田中智之（香川大）4分14秒53（2）上杉（尽誠高）4分14秒83（3）笹山（同）4分17秒51

▽3000メートル （1）山下空良（吉備中）8分52秒22

▽110メートル障害 （1）福田博之（茗友ク）14秒70

▽同中学 （1）鹿田真翔（飯山）16秒24（2）藤田（紫雲）17秒04（3）堀川（綾南）30秒84

▽3000メートル障害 （1）朝日健斗（松桜井高）10分24秒75（2）井上（高松東高）10分37秒15（3）猪熊（白峰中）11分15秒11

▽400メートルリレー （1）四学香川西高B（松本、豊嶋、田原、神崎）42秒11

▽棒高跳び （1）重藤慶多（高松一高）5メートル10（2）吉田（観音寺中央高）5メートル00（3）土井（三観陸協）5メートル00

▽同中学 （1）山本理基（玉藻）4メートル20（3）田中（三豊）3メートル60

▽走り幅跳び （1）松浦憲吾（鳥取陸協）7メートル63＝追い風参考

▽円盤投げ （1）田岡智（三観陸協）45メートル26（2）宗石（坂出一高）38メートル96（3）木村（四学香川西高）36メートル69

▽同高校 （1）田口敦士（生光学園）47メートル89（2）宗石（坂出一）41メートル76（3）山本（四学香川西）40メートル91

▽ハンマー投げ （1）坂本有司（環太平洋大）44メートル22（3）大西（香川マスターズ）40メートル55

▽同高校 （1）問田和雅（玉野光南）53メートル05（2）小林（四学香川西）50メートル49



【女子】

▽100メートル （1）岸佳乃子（玉野光南高）12秒30（3）酒井（四学香川西高）12秒58

▽400メートル （1）吉田果穂（四学香川西高）59秒18（2）松原（香川大）1分1秒21（3）森（高松高）1分1秒33

▽1500メートル （1）三好理子（丸亀高）4分54秒68（2）大谷（高松高）4分55秒25（3）斎藤（高松北高）5分0秒11

▽100メートル障害 （1）原田海音（玉野光南高）14秒61（2）多田（武庫川女大）14秒77（3）池田（四学香川西高）14秒89

▽同中学 （1）斉藤亜美（桜町）15秒87（2）藤田（丸亀西）16秒06（3）瀬間（大手前）16秒13＝以上追い風参考

▽400メートルリレー （1）四学香川西高A（曽根、神田、酒井、梶田）48秒49（2）丸亀高50秒58（3）高松高51秒09

▽棒高跳び （1）安宅伽織（高松工高）3メートル40（2）田中（観音寺一高）3メートル40（3）山地（同）3メートル40

▽走り幅跳び （1）佐々木羅良（板野中）5メートル41（2）曽根（四学香川西高）5メートル39＝以上追い風参考（3）本田（丸亀高）5メートル35

▽円盤投げ （1）春木理奈（生光学園ク）43メートル74

▽ハンマー投げ （1）村尾茉優（四国大）48メートル04