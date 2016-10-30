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女子８強決まる　高校選抜バスケ県予選

2016/10/30 09:33

　バスケットボールの全国高校選抜優勝大会県予選は29日、三豊市総合体育館などに男子36、女子25校が出場して開幕。初日は男女の1、2回戦があり、男子はベスト16、女子はベスト8が決まった。

　大会第2日は30日、高松商高などで男女の準々決勝までがあり、4強が出そろう。

　▽男子1回戦　高松西85―31笠田　香川誠陵65―41藤井　三本松108―32高瀬　香川中央68―48観音寺一

　▽2回戦　尽誠154―39高松西　寒川101―51高松南　香川高専高松74―62坂出　高松中央128―23琴平　善通寺一83―35観音寺中央　丸亀城西82―44志度　坂出一85―45高松東　高松101―60香川誠陵　高松工97―36三本松　津田67―63英明　三木59―55香川高専詫間　多度津95―31高松桜井　丸亀98―72高松北　三豊工74―69小豆島　高松一94―15大手前高松　高松商117―56香川中央

　▽女子1回戦　善通寺一81―50小豆島　高松商88―27観音寺中央　丸亀85―47高松東　笠田91―59飯山　高松57―41香川中央　高松西84―39観音寺一　高松桜井60―44三木　坂出商46―35三本松　坂出97―33津田

　▽2回戦　高松一125―16善通寺一　丸亀77―50高松商　英明179―19笠田　丸亀城西74―47高松　高松南96―24高松西　高松中央107―31〓松桜井　坂出商59―53高松北　高瀬164―27坂出

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