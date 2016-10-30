女子８強決まる　高校選抜バスケ県予選

バスケットボールの全国高校選抜優勝大会県予選は29日、三豊市総合体育館などに男子36、女子25校が出場して開幕。初日は男女の1、2回戦があり、男子はベスト16、女子はベスト8が決まった。



大会第2日は30日、高松商高などで男女の準々決勝までがあり、4強が出そろう。



▽男子1回戦 高松西85―31笠田 香川誠陵65―41藤井 三本松108―32高瀬 香川中央68―48観音寺一



▽2回戦 尽誠154―39高松西 寒川101―51高松南 香川高専高松74―62坂出 高松中央128―23琴平 善通寺一83―35観音寺中央 丸亀城西82―44志度 坂出一85―45高松東 高松101―60香川誠陵 高松工97―36三本松 津田67―63英明 三木59―55香川高専詫間 多度津95―31高松桜井 丸亀98―72高松北 三豊工74―69小豆島 高松一94―15大手前高松 高松商117―56香川中央



▽女子1回戦 善通寺一81―50小豆島 高松商88―27観音寺中央 丸亀85―47高松東 笠田91―59飯山 高松57―41香川中央 高松西84―39観音寺一 高松桜井60―44三木 坂出商46―35三本松 坂出97―33津田



▽2回戦 高松一125―16善通寺一 丸亀77―50高松商 英明179―19笠田 丸亀城西74―47高松 高松南96―24高松西 高松中央107―31〓松桜井 坂出商59―53高松北 高瀬164―27坂出