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バレーボール　四国大学秋季リーグ　記録

2016/10/24 09:24

（22、23日・高松大ほか）
　【男子】
　▽1部順位　（1）愛媛大4勝（2）松山大3勝1敗（3）高知工科大2勝2敗（4）高知大1勝3敗（5）香川大4敗
　▽2部順位　（1）徳島大4勝（2）高松大3勝1敗（3）徳島大医学部2勝2敗（4）高知大医学部1勝3敗（5）愛媛大医学部4敗
　▽3部順位　（1）鳴門教育大2勝（2）香川大医学部1勝1敗（3）徳島文理大2敗
　▽1、2部入れ替え戦
香川大　2―0　徳島大
（香川大が1部残留）
　▽2、3部入れ替え戦
鳴門教育大　2―1　愛媛大医学部
（鳴門教育大が2部昇格）

　【女子】
　▽1部順位　（1）松山東雲短大・女大4勝（2）松山大3勝1敗（3）愛媛大2勝2敗（4）高知工科大1勝3敗（5）高知大4敗
　▽2部順位　（1）香川大3勝（2）四国大2勝1敗（3）高松大・短大1勝2敗（4）徳島文理大3敗
　▽3部順位　（1）香川大医学部4勝（2）高知大医学部3勝1敗（3）高知県立大2勝2敗（4）徳島大医学部1勝3敗（5）愛媛大医学部4敗
　▽1、2部入れ替え戦
高知大　2―0　香川大
（高知大が1部残留）
　○…3部優勝の香川大医学部は、2部の徳島大が不出場のため、2部に自動昇格。

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