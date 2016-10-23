四学香川西など８強　高校サッカー県大会第３日

サッカーの第95回全国高校選手権県大会第3日は22日、高松市生島町の県営球技場などで3回戦を行い、今夏の県総体を制した四学香川西など8強が出そろった。



シード1位の四学香川西は三豊工に14―0、同2位の大手前高松は高松東に15―0で大勝。他のシード勢では寒川はPK戦の末、高松中央に競り勝ち、高松商は2―1で高松工を破った。高松南と尽誠、ノーシードの坂出商、高松一も準々決勝に駒を進めた。



大会第4日は29日、同球技場で準々決勝4試合を行う。



▽3回戦

四学香川西 14（5―0）0 三豊工

（9―0）

▽得点者【四】高木（西村）高木（伊藤）2、高木（蟹田）渡部（西山）西山、林、伊藤（坂東）千葉（坂東）高木（横井）高木、蟹田、坂東、西村



坂出商 2（1―0）0 高松

（1―0）

▽得点者【坂】川西、山内



尽誠 10（5―0）0 英明

（5―0）

▽得点者【尽】藤本、嶋田（近藤）堀川（近藤）丸山（嶋田）堀川（嶋田）近藤（藤本）中井（大山）中井、嶋田（中井）近藤（中井）



高松商 2（1―1）1 高松工

（1―0）

▽得点者【商】西島（青井）宮本（青）【工】松本（木谷）



寒川 1（1―0）1 高松中央

（0―1）

（延 長）

（0―0）

（0―0）

PK4―3

▽得点者【寒】村上【高】熊田



高松一 3（1―1）1 香川中央

（2―0）

▽得点者【高】大貫（加藤）加藤（村上）鎌田【香】佐々木



高松南 3（2―0）1 高松北

（1―1）

▽得点者【南】真砂（谷本）青柳、母倉（古川）【北】秋篠



大手前高松 15（6―0）0 高松東

（9―0）

▽得点者【大】川井（竹内）2、竹内3、川井（兼平）川井、長谷山（川井）兼平、清水、川井（芝田）清水（田所）田所（棚橋）芝田（竹内）田所（脇）