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四学香川西など８強　高校サッカー県大会第３日

2016/10/23 09:32

　サッカーの第95回全国高校選手権県大会第3日は22日、高松市生島町の県営球技場などで3回戦を行い、今夏の県総体を制した四学香川西など8強が出そろった。

　シード1位の四学香川西は三豊工に14―0、同2位の大手前高松は高松東に15―0で大勝。他のシード勢では寒川はPK戦の末、高松中央に競り勝ち、高松商は2―1で高松工を破った。高松南と尽誠、ノーシードの坂出商、高松一も準々決勝に駒を進めた。

　大会第4日は29日、同球技場で準々決勝4試合を行う。

　▽3回戦
四学香川西　14（5―0）0　三豊工
　　　　　　　　（9―0）
▽得点者【四】高木（西村）高木（伊藤）2、高木（蟹田）渡部（西山）西山、林、伊藤（坂東）千葉（坂東）高木（横井）高木、蟹田、坂東、西村

坂出商　2（1―0）0　高松
　　　　　（1―0）
▽得点者【坂】川西、山内

尽誠　10（5―0）0　英明
　　　　　（5―0）
▽得点者【尽】藤本、嶋田（近藤）堀川（近藤）丸山（嶋田）堀川（嶋田）近藤（藤本）中井（大山）中井、嶋田（中井）近藤（中井）

高松商　2（1―1）1　高松工
　　　　　（1―0）
▽得点者【商】西島（青井）宮本（青）【工】松本（木谷）

寒川　1（1―0）1　高松中央
　　　　（0―1）
　　　　（延　長）
　　　　（0―0）
　　　　（0―0）
　　　　PK4―3
▽得点者【寒】村上【高】熊田

高松一　3（1―1）1　香川中央
　　　　　（2―0）
▽得点者【高】大貫（加藤）加藤（村上）鎌田【香】佐々木

高松南　3（2―0）1　高松北
　　　　　（1―1）
▽得点者【南】真砂（谷本）青柳、母倉（古川）【北】秋篠

大手前高松　15（6―0）0　高松東
　　　　　　　　（9―0）
▽得点者【大】川井（竹内）2、竹内3、川井（兼平）川井、長谷山（川井）兼平、清水、川井（芝田）清水（田所）田所（棚橋）芝田（竹内）田所（脇）

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集計対象記事：21日11:55〜23日11:55配信分

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