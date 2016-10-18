板東（高松工）大会新Ｖ　男子５、女子６種目で頂点　四国高校新人陸上　男子走り高

陸上の四国高校新人大会は15、16の両日、愛媛県のニンジニアスタジアムで男子20、女子19種目を争い、県勢は男子5、女子6種目で頂点に立った。



男子は、走り高跳びで板東琉太（高松工）が2メートル06の大会新記録をマークして優勝。棒高跳びは森田凌世（高松一）が4メートル80で制した。



女子は、砲丸投げの山本怜奈（四学香川西）が13メートル05の好記録で快勝。棒高跳びは山地里奈（観音寺一）が3メートル50で制した。トラック種目では、400メートルで頂点に立った吉田果穂（四学香川西）が400メートルリレーと合わせて2冠を獲得した。



優秀選手には男子が板東、女子は山本がそれぞれ選ばれた。（記録は1位と県勢の6位まで）



【男子】

▽100メートル （1）酒井翼（鳴門渦潮）10秒80（4）野上（四学香川西）10秒99（6）田原（同）11秒10

▽200メートル （1）桑田成仁（新居浜東）21秒87（3）野上（四学香川西）22秒37

▽400メートル （1）豊田萌人（城ノ内）49秒24（2）出原（香川中央）50秒06（6）松本（四学香川西）50秒91

▽800メートル （1）一ノ宮健郎（松山北）1分54秒45（2）喜田（観音寺中央）1分55秒08（4）藤沢（英明）1分58秒00

▽1500メートル （1）平野仙太郎（新居浜東）3分59秒50（4）向井（小豆島）4分2秒55

▽5000メートル （1）向井悠介（小豆島）15分2秒39

▽110メートル障害 （1）森西一希（城南）15秒14（4）乙武（高松北）15秒89

▽400メートル障害 （1）出原聡磨（香川中央）54秒08（2）三谷（高瀬）55秒57（4）大田（善通寺一）56秒74

▽3000メートル障害 （1）酒井陽亮（松山北）9分28秒08（6）真砂（小豆島）10分1秒78

▽5000メートル競歩 （1）野村成希（岡豊）22分41秒68（4）湯川（小豆島）23分42秒06

▽400メートルリレー （1）新居浜東40秒96（2）四学香川西42秒05（5）善通寺一43秒02（6）高松43秒25

▽1600メートルリレー （1）四学香川西（太田、神崎、松本、宮内）3分20秒49（6）英明3分25秒72

▽走り高跳び （1）板東琉太（高松工）2メートル06＝大会新（3）伊達（観音寺一）1メートル84（4）吉川（四学香川西）1メートル84

▽棒高跳び （1）森田凌世（高松一）4メートル80（2）森（観音寺中央）4メートル60（4）矢野（四学香川西）4メートル30

▽走り幅跳び （1）桑田成仁（新居浜東）7メートル13

▽三段跳び （1）越智晴登（新居浜東）14メートル19（3）島田（四学香川西）14メートル09（4）加地（観音寺中央）13メートル43

▽砲丸投げ （1）久門大起（今治明徳）14メートル46（4）山本（四学香川西）13メートル24（5）吉田（観音寺中央）13メートル13

▽円盤投げ （1）佐竹真琴（八幡浜）41メートル98（3）山本（四学香川西）37メートル03（6）熊谷（観音寺一）33メートル44

▽ハンマー投げ （1）久門大起（今治明徳）52メートル34（2）小林（四学香川西）51メートル00

▽やり投げ （1）冨士克哉（今治明徳）60メートル42（3）古津（坂出一）53メートル06（5）猪谷（高松一）50メートル36



【女子】

▽100メートル （1）林陽菜（鳴門渦潮）12秒24（5）酒井（四学香川西）12秒56

▽200メートル （1）林陽菜（鳴門渦潮）25秒46（5）酒井（四学香川西）26秒43

▽400メートル （1）吉田果穂（四学香川西）58秒66（5）本田（丸亀）1分0秒37

▽800メートル （1）藤本志音（今治北）2分17秒37

▽1500メートル （1）安田萌加（今治北）4分39秒06（4）本條（四学香川西）4分41秒27（6）岡田（小豆島）4分43秒43

▽3000メートル （1）野村菜々美（山田）9分37秒62（5）本條（四学香川西）9分54秒85（6）岡田（小豆島）10分3秒74

▽100メートル障害 （1）五百蔵美希（高知追手前）14秒25（4）成行（丸亀）14秒99（5）中川（高松北）15秒45

▽400メートル障害 （1）黒岩星紗碧（土佐女）1分3秒04（3）成行（丸亀）1分5秒58（6）中川（高松北）1分8秒40

▽5000メートル競歩 （1）浅野成美（山田）24分22秒70＝大会新（3）森本（高松工）26分24秒45

▽400メートルリレー （1）四学香川西（吉田、神田、酒井、池田）48秒79

▽1600メートルリレー （1）土佐女3分58秒42

▽走り高跳び （1）開梨世奈（高松工）1メートル63

▽棒高跳び （1）山地里奈（観音寺一）3メートル50（2）増田（高瀬）3メートル10（3）丹下（観音寺一）3メートル00

▽走り幅跳び （1）河添千秋（松山北）5メートル22（2）小道（高松一）5メートル17

▽三段跳び （1）道中杏花（徳島市立）12メートル05＝追い風参考（4）中西（観音寺一）11メートル09（6）田尾（高瀬）10メートル49

▽砲丸投げ （1）山本怜奈（四学香川西）13メートル05

▽円盤投げ （1）高良優佳里（今治明徳）36メートル05（2）山本（四学香川西）32メートル98

▽ハンマー投げ （1）馬場さくら（生光学園）39メートル28（3）石井（農経）37メートル78

▽やり投げ （1）石井澪（農経）43メートル38（4）山下（高松工）39メートル89