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香川中央など１６強決定　高校サッカー県大会第２日

2016/10/17 09:48

　サッカーの第95回全国高校選手権県大会第2日は16日、高松市生島町の県営球技場などで2回戦10試合を行った。香川中央がシード6位の志度を破るなど16強が出そろった。

　香川中央は延長戦の末、3―1で志度に勝利。同1位の四学香川西は香川誠陵に22―0で大勝し、同2位の大手前高松は坂出に4―0、同3位の寒川は善通寺一を7―0で下した。

　他のシード勢では高松、尽誠、高松商、高松南が勝ち上がり、ノーシードの三豊工、高松東も3回戦に駒を進めた。

　第3日は22日、同球技場などで3回戦8試合を行い、8強が決まる。

　▽2回戦
四学香川西　22（　7―0）0　香川誠陵
　　　　　　　　（15―0）
▽得点者【四】西山4、西山（伊藤）3、西山（高木）高木（西村）高木（西山）3、西村（伊藤）2、古田（高木）高木（古田）古田、高木（林）古田（蟹田）西村、梅宮、西山（西村）

三豊工　3（1―1）2　藤井
　　　　　（2―1）
▽得点者【三】吉永（田岡）吉田（田岡）岡田【藤】香川（山本）香川

高松　1（0―0）0　琴平
　　　　（1―0）
▽得点者【高】壷井（橋本）

尽誠　3（2―1）1　高松桜井
　　　　（1―0）
▽得点者【尽】西本（近藤）西本（斎藤）藤本（近藤）【高】酒井（山田）

高松商　5（4―0）0　多度津
　　　　　（1―0）
▽得点者【高】宮本（矢野）宮本（青）宮脇（宮本）宮本、西島（矢野）

寒川　7（6―0）0　善通寺一
　　　　（1―0）
▽得点者【寒】吉岡（村上）村上（市川）村上、村上（吉岡）垣花、村上（田村）田村

香川中央　3（0―1）1　志度
　　　　　　（1―0）
　　　　　　　延　長
　　　　　　（1―0）
　　　　　　（1―0）
▽得点者【香】高木、桐本、米沢翔【志】岡部

高松南　9（4―0）0　土庄
　　　　　（5―0）
▽得点者【高】母倉（前川）オウンゴール、河崎（前川）真砂（川島）母倉、母倉（古川）真砂（林田）河田（古川）林田

高松東　4（1―1）1　香川高専高松
　　　　　（3―0）
▽得点者【高】三笠（山地）伊勢浜、三笠（伊勢浜）山地【香】村川

大手前高松　4（1―0）0　坂出
　　　　　　　（3―0）
▽得点者【大】山口（竹内）野村、谷岡（竹内）川井（竹内）

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