香川中央など１６強決定　高校サッカー県大会第２日

サッカーの第95回全国高校選手権県大会第2日は16日、高松市生島町の県営球技場などで2回戦10試合を行った。香川中央がシード6位の志度を破るなど16強が出そろった。



香川中央は延長戦の末、3―1で志度に勝利。同1位の四学香川西は香川誠陵に22―0で大勝し、同2位の大手前高松は坂出に4―0、同3位の寒川は善通寺一を7―0で下した。



他のシード勢では高松、尽誠、高松商、高松南が勝ち上がり、ノーシードの三豊工、高松東も3回戦に駒を進めた。



第3日は22日、同球技場などで3回戦8試合を行い、8強が決まる。



▽2回戦

四学香川西 22（ 7―0）0 香川誠陵

（15―0）

▽得点者【四】西山4、西山（伊藤）3、西山（高木）高木（西村）高木（西山）3、西村（伊藤）2、古田（高木）高木（古田）古田、高木（林）古田（蟹田）西村、梅宮、西山（西村）



三豊工 3（1―1）2 藤井

（2―1）

▽得点者【三】吉永（田岡）吉田（田岡）岡田【藤】香川（山本）香川



高松 1（0―0）0 琴平

（1―0）

▽得点者【高】壷井（橋本）



尽誠 3（2―1）1 高松桜井

（1―0）

▽得点者【尽】西本（近藤）西本（斎藤）藤本（近藤）【高】酒井（山田）



高松商 5（4―0）0 多度津

（1―0）

▽得点者【高】宮本（矢野）宮本（青）宮脇（宮本）宮本、西島（矢野）



寒川 7（6―0）0 善通寺一

（1―0）

▽得点者【寒】吉岡（村上）村上（市川）村上、村上（吉岡）垣花、村上（田村）田村



香川中央 3（0―1）1 志度

（1―0）

延 長

（1―0）

（1―0）

▽得点者【香】高木、桐本、米沢翔【志】岡部



高松南 9（4―0）0 土庄

（5―0）

▽得点者【高】母倉（前川）オウンゴール、河崎（前川）真砂（川島）母倉、母倉（古川）真砂（林田）河田（古川）林田



高松東 4（1―1）1 香川高専高松

（3―0）

▽得点者【高】三笠（山地）伊勢浜、三笠（伊勢浜）山地【香】村川



大手前高松 4（1―0）0 坂出

（3―0）

▽得点者【大】山口（竹内）野村、谷岡（竹内）川井（竹内）