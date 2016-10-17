香川中央など１６強決定　高校サッカー県大会第２日

サッカーの第95回全国高校選手権県大会第2日は16日、高松市生島町の県営球技場などで2回戦10試合を行った。香川中央がシード6位の志度を破るなど16強が出そろった。
香川中央は延長戦の末、3―1で志度に勝利。同1位の四学香川西は香川誠陵に22―0で大勝し、同2位の大手前高松は坂出に4―0、同3位の寒川は善通寺一を7―0で下した。
他のシード勢では高松、尽誠、高松商、高松南が勝ち上がり、ノーシードの三豊工、高松東も3回戦に駒を進めた。
第3日は22日、同球技場などで3回戦8試合を行い、8強が決まる。
▽2回戦
四学香川西 22（ 7―0）0 香川誠陵
（15―0）
▽得点者【四】西山4、西山（伊藤）3、西山（高木）高木（西村）高木（西山）3、西村（伊藤）2、古田（高木）高木（古田）古田、高木（林）古田（蟹田）西村、梅宮、西山（西村）
三豊工 3（1―1）2 藤井
（2―1）
▽得点者【三】吉永（田岡）吉田（田岡）岡田【藤】香川（山本）香川
高松 1（0―0）0 琴平
（1―0）
▽得点者【高】壷井（橋本）
尽誠 3（2―1）1 高松桜井
（1―0）
▽得点者【尽】西本（近藤）西本（斎藤）藤本（近藤）【高】酒井（山田）
高松商 5（4―0）0 多度津
（1―0）
▽得点者【高】宮本（矢野）宮本（青）宮脇（宮本）宮本、西島（矢野）
寒川 7（6―0）0 善通寺一
（1―0）
▽得点者【寒】吉岡（村上）村上（市川）村上、村上（吉岡）垣花、村上（田村）田村
香川中央 3（0―1）1 志度
（1―0）
延 長
（1―0）
（1―0）
▽得点者【香】高木、桐本、米沢翔【志】岡部
高松南 9（4―0）0 土庄
（5―0）
▽得点者【高】母倉（前川）オウンゴール、河崎（前川）真砂（川島）母倉、母倉（古川）真砂（林田）河田（古川）林田
高松東 4（1―1）1 香川高専高松
（3―0）
▽得点者【高】三笠（山地）伊勢浜、三笠（伊勢浜）山地【香】村川
大手前高松 4（1―0）0 坂出
（3―0）
▽得点者【大】山口（竹内）野村、谷岡（竹内）川井（竹内）