飯山（男子）観音寺中部（女子）大会新 ４００リレー１年　県中学校新人陸上

陸上の県中学校新人大会は15日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子16、女子14種目を争った。400メートルリレー1年は、男子の飯山（庄島佑紀、阿河孝樹、松本蓮、鹿田真翔）が48秒19、女子の観音寺中部（久保一華、藤村小桜、伊瀬真衣、岑永凜花）が53秒28のそれぞれ大会新を出して優勝した。



学校対抗総合は男子が三野津、女子は観音寺中部がそれぞれ頂点に立った。



【男子】

▽100メートル2年 （1）小出健太（大野原）11秒42（2）藤田（三野津）11秒47（3）嶋（紫雲）11秒58＝以上追い風参考



▽同1年 （1）阿河孝樹（飯山）12秒02（2）鹿田（同）12秒08（3）松原（三野津）12秒10



▽200メートル （1）藤田優人（三野津）23秒29（2）中村（観音寺中部）23秒70（3）嶋（紫雲）23秒80



▽400メートル （1）森川凪（観音寺）55秒86（2）古市（三木）56秒96（3）峠浦（三野津）58秒03



▽800メートル （1）猪熊玄（白峰）2分12秒93（2）篠原（三野津）2分14秒44（3）藤川（太田）2分14秒63



▽1500メートル2年 （1）森川凪（観音寺）4分29秒88（2）村角（小豆島）4分31秒10（3）前川（高瀬）4分32秒63



▽同1年 （1）行天陽虹（観音寺中部）4分38秒15（2）見（香川誠陵）4分38秒26（3）山本（国分寺）4分41秒65



▽110メートル障害 （1）鹿田真翔（飯山）16秒54（2）関（豊中）16秒66（3）藤田（紫雲）17秒66



▽400メートルリレー （1）観音寺中部（長原、安藤、杉山、中村）46秒45（2）三木47秒53（3）大野原48秒12



▽同1年 （1）飯山（庄島、阿河、松本、鹿田）48秒19＝大会新（2）三野津49秒40（3）丸亀南49秒54



▽走り高跳び （1）利国碧（山田）1メートル76（2）板東（木太）1メートル58（3）市村（高松一）1メートル55



▽棒高跳び （1）松本詢真（付属高松）3メートル60（2）杉山（観音寺中部）3メートル60（3）黒田（高瀬）3メートル40



▽走り幅跳び （1）長尾太道（付属坂出）6メートル22（2）斎藤（善通寺東）5メートル63（3）石井（木太）5メートル59



▽三段跳び （1）曽我宙矢（豊浜）11メートル57（2）松永（飯山）10メートル49（3）庄島（飯山）10メートル41



▽砲丸投げ （1）白川翔也（大野原）11メートル60（2）白石（豊浜）10メートル25（3）越智（三豊）9メートル88



▽四種競技 （1）藤田奏（紫雲）1897点（2）山中（同）1781点（3）板東（木太）1444点



▽学校対抗トラック （1）三野津33点（2）飯山23点（3）観音寺中部19点



▽同フィールド （1）豊浜14・5点（2）木太13点（3）紫雲12点



▽総合 （1）三野津34点（2）飯山32点（3）観音寺中部26点



【女子】



▽100メートル2年 （1）井田菜々香（太田）13秒07（2）横山（国分寺）13秒22（3）山地（観音寺中部）13秒23



▽同1年 （1）大山桜花（香川一）12秒93（2）藤村（観音寺中部）13秒01（3）武井（紫雲）13秒48＝以上追い風参考



▽200メートル （1）大山桜花（香川一）27秒01（2）井田（太田）27秒15（3）藤村（観音寺中部）27秒47



▽800メートル （1）種田涼花（木太）2分26秒21（2）三井（同）2分30秒72（3）堀川（三豊）2分36秒59



▽1500メートル2年 （1）種田涼花（木太）4分56秒34（2）三井（同）5分12秒84（3）新原（高松一）5分19秒60



▽同1年 （1）橋本華（三豊）5分10秒68（2）堀川（同）5分11秒37（3）福元（小豆島）5分11秒56



▽100メートル障害 （1）中上友紀乃（三豊）15秒84（2）瀬間（大手前）15秒94（3）斉藤（桜町）16秒28＝以上追い風参考



▽400メートルリレー （1）国分寺（広見、橋本、山田、横山）53秒15（2）木太53秒38（3）桜町53秒94



▽同1年 （1）観音寺中部（久保、藤村、伊瀬、岑永）53秒28＝大会新（2）紫雲54秒57（3）三木55秒64



▽走り高跳び （1）合田祐依花（太田）1メートル48（2）多田（観音寺中部）1メートル48（3）船場（同）1メートル45



▽棒高跳び （1）福岡未悠（玉藻）2メートル50（2）井下（大野原）2メートル40（3）中村（同）2メートル40



▽走り幅跳び （1）山地紗弥香（観音寺中部）5メートル30（2）岡田（国分寺）4メートル58（3）藤田（丸亀西）4メートル56



▽砲丸投げ （1）谷川涼美（桜町）9メートル24（2）伊藤（高松一）9メートル15（3）松下（同）8メートル34



▽四種競技 （1）中上友紀乃（三豊）1972点（2）清水（龍雲）1945点（3）多田（観音寺中部）1764点



▽学校対抗トラック （1）木太31点（2）三豊31点（3）観音寺中部19・5点＝1、2位は上位入賞種目数差による



▽同フィールド （1）観音寺中部24点（2）高松一11点（3）桜町9点



▽総合 （1）観音寺中部43・5点（2）三豊37点（3）木太34点