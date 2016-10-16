高松工など１６強入り　高校サッカー県大会第１日

サッカーの第95回全国高校選手権県大会は15日、坂出市の瀬戸大橋記念公園などで開幕した。1、2回戦計12試合を行い、坂出商、英明、高松工、高松中央、高松一、高松北の6校が16強に進出した。



1回戦は6試合があり、香川誠陵、高松桜井、多度津、善通寺一、香川中央、坂出の6校が2回戦へ駒を進めた。



大会には昨大会と同じ38校が出場。11月12日までの延べ6日間で争い、優勝校が全国選手権（12月30日開幕・埼玉スタジアムほか）へ出場する。



第2日の16日は同公園などで2回戦の残り10試合を実施する。





▽1回戦

香川誠陵 1（0―0）0 石田

（1―0）



▽得点者【香】谷口



高松桜井 9（5―0）0 飯山

（4―0）

▽得点者【高】鎌田、八城（寒川）小林（山田）福井（山田）榊原、酒井（榊原）銭谷（河野）2、榊原（脇）



多度津 7（3―0）1 三本松

（4―1）

▽得点者【多】宮城2、若狭、竹森（宮城）田中、木村、片桐【三】浜崎



善通寺一 1（0―1）1 高松西

（1―0）

延 長

（0―0）

（0―0）

PK4―2

▽得点者【善】磯野【高】石川



香川中央 4（3―0）1 高瀬

（1―1）

▽得点者【香】米沢侑、佐々木（中庭）和田拓（佐々木）和田考（佐々木）【高】平川（伊瀬）



坂出 5（2―0）1 三木

（3―1）

▽得点者【坂】井川（川崎）2、坂本（川崎）川崎（坂本）坂西【三】玉木



▽2回戦

坂出商 10（3―0）0 丸亀城西

（7―0）

▽得点者【坂】山内4、住田2、秋山（山内）倉本、大谷、川西



英明 3（2―0）1 津田

（1―1）

▽得点者【英】蓬莱（岡崎）武田（藤井）藤井【津】静



高松工 5（2―0）0 観音寺一

（3―0）

▽得点者【高】中村2、田辺、木谷、佐藤



高松中央 4（1―0）0 小豆島

（3―0）

▽得点者【高】高松、岡（高松）谷口（高松）嶋谷（河渕）



高松一 2（0―1）2 観音寺中央

（2―1）

延 長

（0―0）

（0―0）

PK5―4

▽得点者【高】藤田（樫原）種【観】矢野2



高松北 2（0―0）0 丸亀

（0―0）

延 長

（1―0）

（1―0）

▽得点者【高】木村（矢木）浜崎