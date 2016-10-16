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高松工など１６強入り　高校サッカー県大会第１日

2016/10/16 09:33

【２回戦・高松工―観音寺一】後半１５分、高松工の中村（７）が３点目のシュートを決める＝瀬戸大橋記念公園
【２回戦・高松工―観音寺一】後半１５分、高松工の中村（７）が３点目のシュートを決める＝瀬戸大橋記念公園

　サッカーの第95回全国高校選手権県大会は15日、坂出市の瀬戸大橋記念公園などで開幕した。1、2回戦計12試合を行い、坂出商、英明、高松工、高松中央、高松一、高松北の6校が16強に進出した。

　1回戦は6試合があり、香川誠陵、高松桜井、多度津、善通寺一、香川中央、坂出の6校が2回戦へ駒を進めた。

　大会には昨大会と同じ38校が出場。11月12日までの延べ6日間で争い、優勝校が全国選手権（12月30日開幕・埼玉スタジアムほか）へ出場する。

　第2日の16日は同公園などで2回戦の残り10試合を実施する。


　▽1回戦
香川誠陵　1（0―0）0　石田
　　　　　　（1―0）

▽得点者【香】谷口

高松桜井　9（5―0）0　飯山
　　　　　　（4―0）
▽得点者【高】鎌田、八城（寒川）小林（山田）福井（山田）榊原、酒井（榊原）銭谷（河野）2、榊原（脇）

多度津　7（3―0）1　三本松
　　　　　（4―1）
▽得点者【多】宮城2、若狭、竹森（宮城）田中、木村、片桐【三】浜崎

善通寺一　1（0―1）1　高松西
　　　　　　（1―0）
　　　　　　　延　長
　　　　　　（0―0）
　　　　　　（0―0）
　　　　　　PK4―2
▽得点者【善】磯野【高】石川

香川中央　4（3―0）1　高瀬
　　　　　　（1―1）
▽得点者【香】米沢侑、佐々木（中庭）和田拓（佐々木）和田考（佐々木）【高】平川（伊瀬）

坂出　5（2―0）1　三木
　　　　（3―1）
▽得点者【坂】井川（川崎）2、坂本（川崎）川崎（坂本）坂西【三】玉木

　▽2回戦
坂出商　10（3―0）0　丸亀城西
　　　　　　（7―0）
▽得点者【坂】山内4、住田2、秋山（山内）倉本、大谷、川西

英明　3（2―0）1　津田
　　　　（1―1）
▽得点者【英】蓬莱（岡崎）武田（藤井）藤井【津】静

高松工　5（2―0）0　観音寺一
　　　　　（3―0）
▽得点者【高】中村2、田辺、木谷、佐藤

高松中央　4（1―0）0　小豆島
　　　　　　（3―0）
▽得点者【高】高松、岡（高松）谷口（高松）嶋谷（河渕）

高松一　2（0―1）2　観音寺中央
　　　　　（2―1）
　　　　　　延　長
　　　　　（0―0）
　　　　　（0―0）
　　　　　PK5―4
▽得点者【高】藤田（樫原）種【観】矢野2

高松北　2（0―0）0　丸亀
　　　　　（0―0）
　　　　　　延　長
　　　　　（1―0）
　　　　　（1―0）
▽得点者【高】木村（矢木）浜崎

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