希望郷いわて国体第１０日、最終日　陸上　記録

（北上総合運動公園陸上競技場）

【成年男子】

▽800メートル決勝 （1）西久保達也（埼玉・早大）1分51秒17（2）村島（富山・順大）1分51秒18（3）川元（長野・スズキ浜松AC）1分51秒18

▽110メートル障害決勝 （1）矢沢航（神奈川・デサント）13秒62（2）金井（北海道・法大）13秒74（3）西沢（鳥取・鳥取陸協）13秒80

▽やり投げ決勝 （1）新井涼平（埼玉・スズキ浜松AC）81メートル62（2）小南（北海道・国士舘大）75メートル85（3）村上（愛媛・スズキ浜松AC）74メートル02



【成年女子】

▽100メートル障害決勝 （1）ヘンプヒル恵（京都・中大）13秒35（2）小林（愛知・愛知教大）13秒46（3）清山（宮崎・いちご陸上部）13秒53 ▽5000メートル競歩決勝 （1）岡田久美子（埼玉・ビックカメラ）21分24秒94＝大会新（2）藤井（福岡・北九州市立高）22分14秒52（3）高山（富山・新潟医療福祉大）22分20秒36

▽走り高跳び決勝 （1）福本幸（兵庫・甲南学園AC）1メートル75（2）渡辺（大阪・ミライト・テクノロジーズ）1メートル75（3）京谷（北海道・北海道ハイテクAC）1メートル72（3）神坂（千葉・市船橋高）1メートル72



【少年男子A】

▽400メートル決勝 （1）井上大地（東京・東京高）47秒33（2）北谷（兵庫・科学技術高）47秒61（3）鵜池（京都・西京高）47秒64

▽やり投げ決勝 （1）相沢潤一郎（埼玉・西武台高）69メートル67（2）池川（兵庫・滝川二高）66メートル30（3）前田（静岡・菊川南陵高）64メートル53



【少年男子B】

▽3000メートル決勝 （1）林田洋翔（長崎・桜が原中）8分19秒14＝中学新（2）田沢（青森・青森山田高）8分19秒80（3）井川（熊本・九州学院高）8分20秒36

▽走り幅跳び決勝 （1）中野裕仁（愛知・名城大付高）7メートル15（2）小畠（石川・飯田高）7メートル14＝追い風参考（3）加藤（東京・東京高）7メートル11



【少年男子共通】

▽5000メートル競歩決勝 （1）山本龍太郎（富山・富山商高）19分56秒66＝大会新（2）川野（静岡・御殿場南高）20分2秒38（3）竹内（東京・堀越高）20分11秒91

▽三段跳び決勝 （1）水谷司（北海道・帯広農高）15メートル48（2）西村（京都・洛南高）15メートル35（3）横森（山梨・韮崎高）15メートル29



【少年女子A】

▽400メートル決勝 （1）青木りん（神奈川・相洋高）54秒67（2）島田（福井・敦賀高）54秒82（3）秦野（千葉・東海大市原望洋高）55秒10

▽3000メートル決勝 （1）ヘレン・エカラレ（宮城・仙台育英高）8分58秒36（2）田中（兵庫・西脇工高）9分5秒03（3）加世田（千葉・成田高）9分5秒73



【成・少年男子共通】

▽400メートルリレー決勝 （1）愛知（森、高橋、中沢、長田）40秒00（2）福岡40秒03（3）静岡40秒07

▽400メートルリレー決勝 （1）東京（山内、福田、エドバー、藤森）45秒45（2）大阪45秒52（3）北海道45秒64



…県勢の成績…

【成年男子】

▽110メートル障害予選

「3組」（6）小野雅博（九大）14秒88＝落選

▽やり投げ決勝 （18）岩田純（三観陸協）61メートル32

【少年男子A】

▽やり投げ決勝 （16）木村仁紀（四国学院大香川西高）59メートル80

【少年男子B】

▽3000メートル予選

「2組」（17）井下大誌（尽誠学園高）8分58秒75＝落選

▽走り幅跳び決勝 （28）多田裕紀（土庄高）6メートル21

【少年男子共通】

▽5000メートル競歩決勝

（13）山本隼汰（小豆島高）21分24秒81

【成・少年男子共通】

▽400メートルリレー準決勝

「1組」香川（野上、白井、大林、木村和）＝途中棄権