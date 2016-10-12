天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

希望郷いわて国体第１０日、最終日　陸上　記録

2016/10/12 09:47

（北上総合運動公園陸上競技場）
　【成年男子】
　▽800メートル決勝　（1）西久保達也（埼玉・早大）1分51秒17（2）村島（富山・順大）1分51秒18（3）川元（長野・スズキ浜松AC）1分51秒18
　▽110メートル障害決勝　（1）矢沢航（神奈川・デサント）13秒62（2）金井（北海道・法大）13秒74（3）西沢（鳥取・鳥取陸協）13秒80
　▽やり投げ決勝　（1）新井涼平（埼玉・スズキ浜松AC）81メートル62（2）小南（北海道・国士舘大）75メートル85（3）村上（愛媛・スズキ浜松AC）74メートル02

　【成年女子】
　▽100メートル障害決勝　（1）ヘンプヒル恵（京都・中大）13秒35（2）小林（愛知・愛知教大）13秒46（3）清山（宮崎・いちご陸上部）13秒53　▽5000メートル競歩決勝　（1）岡田久美子（埼玉・ビックカメラ）21分24秒94＝大会新（2）藤井（福岡・北九州市立高）22分14秒52（3）高山（富山・新潟医療福祉大）22分20秒36
　▽走り高跳び決勝　（1）福本幸（兵庫・甲南学園AC）1メートル75（2）渡辺（大阪・ミライト・テクノロジーズ）1メートル75（3）京谷（北海道・北海道ハイテクAC）1メートル72（3）神坂（千葉・市船橋高）1メートル72

　【少年男子A】
　▽400メートル決勝　（1）井上大地（東京・東京高）47秒33（2）北谷（兵庫・科学技術高）47秒61（3）鵜池（京都・西京高）47秒64
　▽やり投げ決勝　（1）相沢潤一郎（埼玉・西武台高）69メートル67（2）池川（兵庫・滝川二高）66メートル30（3）前田（静岡・菊川南陵高）64メートル53

　【少年男子B】
　▽3000メートル決勝　（1）林田洋翔（長崎・桜が原中）8分19秒14＝中学新（2）田沢（青森・青森山田高）8分19秒80（3）井川（熊本・九州学院高）8分20秒36
　▽走り幅跳び決勝　（1）中野裕仁（愛知・名城大付高）7メートル15（2）小畠（石川・飯田高）7メートル14＝追い風参考（3）加藤（東京・東京高）7メートル11

　【少年男子共通】
　▽5000メートル競歩決勝　（1）山本龍太郎（富山・富山商高）19分56秒66＝大会新（2）川野（静岡・御殿場南高）20分2秒38（3）竹内（東京・堀越高）20分11秒91
　▽三段跳び決勝　（1）水谷司（北海道・帯広農高）15メートル48（2）西村（京都・洛南高）15メートル35（3）横森（山梨・韮崎高）15メートル29

　【少年女子A】
　▽400メートル決勝　（1）青木りん（神奈川・相洋高）54秒67（2）島田（福井・敦賀高）54秒82（3）秦野（千葉・東海大市原望洋高）55秒10
　▽3000メートル決勝　（1）ヘレン・エカラレ（宮城・仙台育英高）8分58秒36（2）田中（兵庫・西脇工高）9分5秒03（3）加世田（千葉・成田高）9分5秒73

　【成・少年男子共通】
　▽400メートルリレー決勝　（1）愛知（森、高橋、中沢、長田）40秒00（2）福岡40秒03（3）静岡40秒07
　▽400メートルリレー決勝　（1）東京（山内、福田、エドバー、藤森）45秒45（2）大阪45秒52（3）北海道45秒64

　…県勢の成績…
　【成年男子】
　▽110メートル障害予選
　「3組」（6）小野雅博（九大）14秒88＝落選
　▽やり投げ決勝　（18）岩田純（三観陸協）61メートル32
　【少年男子A】
　▽やり投げ決勝　（16）木村仁紀（四国学院大香川西高）59メートル80
　【少年男子B】
　▽3000メートル予選
　「2組」（17）井下大誌（尽誠学園高）8分58秒75＝落選
　▽走り幅跳び決勝　（28）多田裕紀（土庄高）6メートル21
　【少年男子共通】
　▽5000メートル競歩決勝
　（13）山本隼汰（小豆島高）21分24秒81
　【成・少年男子共通】
　▽400メートルリレー準決勝
　「1組」香川（野上、白井、大林、木村和）＝途中棄権

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 巨３―４Ｄ（１０日）／嶺井が決勝打…
  2. 木村引退表明に「お疲れさま」／バレー…
  3. 錦織が自己最高タイの４位浮上／テニス…
  4. ソフトＢ和田ファイナルも回避へ／ブル…
  5. 巨人のクルーズが１軍合流／外野で球拾…
  6. 卓球の平野が「オルドス」に加入／１６…
  7. ソフト、女子は日本が１位キープ／世界…
  8. 東京が３年ぶりに天皇杯／岩手国体閉幕…
  9. 成年男子やり投げは新井Ｖ／岩手国体第…
  10. ラグビー日本代表が初練習／ジョセフＨ…
集計対象記事：10日11:45〜12日11:45配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. プロ野球、１２日ファイナル開幕　パ・…
  2. サッカー日本、追い付かれ１―１　Ｗ杯…
  3. ダルとの契約延長に前向き　レンジャー…
  4. ハリル監督次戦指揮「もちろん」　サッ…
  5. Ｗ杯欧州予選、王者ドイツ３連勝　Ｃ組…
  6. Ｂ組サウジ首位、日本３位に　サッカー…
  7. 女子バレー、木村が引退の意向　ブログ…
  8. ドジャースが勝ち２勝２敗　ナ・リーグ…
  9. Ｒソックス本部長、上原に高評価　田沢…
  10. ロのハンマー投げ女王「金」剥奪　ロン…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.