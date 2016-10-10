天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

希望郷いわて国体第８日　レスリング　少年男子７４キロ級・山田（多度津高）４強進出

2016/10/10 09:36

（宮古市民総合体育館）
　▽成年男子グレコローマンスタイル59キロ級2回戦
鈴木　将斗
（静岡・静岡ク）　フォール19秒　田中　暁大
（香川・中京学院大）
　▽同グレコローマンスタイル66キロ級2回戦
藤島　雄太（香川・拓大）　2―1　石川　晶悟（岡山・倉敷北中教）
　▽同準々決勝
沢田夢有人
（静岡・日体大）　Tフォール2分43秒　藤島　雄太
（香川・拓大）
　▽同グレコローマンスタイル75キロ級2回戦
東泉　恵二（栃木・黒磯南高教）　10―8　香西　順平（香川・高松養護学校教）
　▽同グレコローマンスタイル130キロ級1回戦
執行　大海
（佐賀・日本文理大）　Tフォール1分24秒　亀井　智貴
（香川・中京学院大）
　▽少年男子グレコローマンスタイル50キロ級1回戦
山根　典哲
（香川・多度津高）　Tフォール2分57秒　原田　真吾
（神奈川・釜利谷高）
　▽同2回戦
橋本　拓実（埼玉・花咲徳栄高）　6―4　山根　典哲（香川・多度津高）
　▽同グレコローマンスタイル55キロ級1回戦
大島　諒太
（香川・多度津高）　不戦勝　徳比嘉一仁
（沖縄・南風原高）
　▽同2回戦
片桐　大夢
（静岡・飛龍高）　フォール53秒　大島　諒太
（香川・多度津高）
　▽同グレコローマンスタイル74キロ級1回戦
山田　壮昇（香川・多度津高）　3―2　木村　海騎（高知・高知東高）
　▽同2回戦
山田　壮昇（香川・多度津高）　2―1　野本　州汰（群馬・館林高）
　▽同準々決勝
山田　壮昇
（香川・多度津高）　Tフォール5分31秒　小野　文聖
（秋田・五城目高）

得意な間合いで試合
　レスリング少年男子グレコローマンスタイル74キロ級・山田壮昇（多度津高＝4強進出に）全体的に自分の得意な間合いで試合ができた。準決勝の相手は手ごわいが、これが高校生活最後の大会。絶対に勝つという強い気持ちでぶつかりたい。

構えの安定感増した
　レスリング成年男子グレコローマンスタイル66キロ級・藤島雄太（拓大＝5位に入り）成年で初めての国体で入賞できてうれしい。大学に入ってから約半年、構えの安定感が増してきた。今年の試合はまだ続くので、次は優勝を狙っていきたい。

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 坂出、高松商が四国大会へ　秋の高校野…
  2. 希望郷いわて国体第８日　ハンドボール…
  3. 希望郷いわて国体第８日　ホッケー　県…
  4. カマタマ、徳島と分け　Ｊ２リーグ第３…
  5. 希望郷いわて国体第８日　カヌー　安藤…
  6. 希望郷いわて国体第８日　陸上　安宅（…
  7. ９日に決勝、３位決定戦　秋の高校野球…
  8. バドミントン　県中学生新人選手権第１…
  9. 希望郷いわて国体第８日　自転車　青野…
  10. 希望郷いわて国体第８日　バスケットボ…
集計対象記事：8日11:10〜10日11:10配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. ソフトバンクがファイナル進出　プロ野…
  2. ゴルフ、池田がプレーオフ制す　ツアー…
  3. ドジャース敗れ１勝１敗　２連敗レ軍は…
  4. Ｊリーグ、決勝はＧ大阪―浦和　ルヴァ…
  5. サッカー、スペインと伊が勝利　Ｗ杯欧…
  6. アン・ソンジュ通算２２勝目　アマ畑岡…
  7. レインボーブリッジを検討　トライアス…
  8. テニス、２１歳のキリオスが初Ｖ　楽天…
  9. ＷＢＯ、好川が判定で王座奪取　女子フ…
  10. ゴルフ畑岡選手１０日にプロ表明　１７…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.