希望郷いわて国体第８日　レスリング　少年男子７４キロ級・山田（多度津高）４強進出

（宮古市民総合体育館）

▽成年男子グレコローマンスタイル59キロ級2回戦

鈴木 将斗

（静岡・静岡ク） フォール19秒 田中 暁大

（香川・中京学院大）

▽同グレコローマンスタイル66キロ級2回戦

藤島 雄太（香川・拓大） 2―1 石川 晶悟（岡山・倉敷北中教）

▽同準々決勝

沢田夢有人

（静岡・日体大） Tフォール2分43秒 藤島 雄太

（香川・拓大）

▽同グレコローマンスタイル75キロ級2回戦

東泉 恵二（栃木・黒磯南高教） 10―8 香西 順平（香川・高松養護学校教）

▽同グレコローマンスタイル130キロ級1回戦

執行 大海

（佐賀・日本文理大） Tフォール1分24秒 亀井 智貴

（香川・中京学院大）

▽少年男子グレコローマンスタイル50キロ級1回戦

山根 典哲

（香川・多度津高） Tフォール2分57秒 原田 真吾

（神奈川・釜利谷高）

▽同2回戦

橋本 拓実（埼玉・花咲徳栄高） 6―4 山根 典哲（香川・多度津高）

▽同グレコローマンスタイル55キロ級1回戦

大島 諒太

（香川・多度津高） 不戦勝 徳比嘉一仁

（沖縄・南風原高）

▽同2回戦

片桐 大夢

（静岡・飛龍高） フォール53秒 大島 諒太

（香川・多度津高）

▽同グレコローマンスタイル74キロ級1回戦

山田 壮昇（香川・多度津高） 3―2 木村 海騎（高知・高知東高）

▽同2回戦

山田 壮昇（香川・多度津高） 2―1 野本 州汰（群馬・館林高）

▽同準々決勝

山田 壮昇

（香川・多度津高） Tフォール5分31秒 小野 文聖

（秋田・五城目高）



得意な間合いで試合

レスリング少年男子グレコローマンスタイル74キロ級・山田壮昇（多度津高＝4強進出に）全体的に自分の得意な間合いで試合ができた。準決勝の相手は手ごわいが、これが高校生活最後の大会。絶対に勝つという強い気持ちでぶつかりたい。



構えの安定感増した

レスリング成年男子グレコローマンスタイル66キロ級・藤島雄太（拓大＝5位に入り）成年で初めての国体で入賞できてうれしい。大学に入ってから約半年、構えの安定感が増してきた。今年の試合はまだ続くので、次は優勝を狙っていきたい。